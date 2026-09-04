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Se declaró en quiebra la dueña de una reconocida empresa de electrodomésticos: cerró 20 sucursales

Se trata de Carsa S.A., que había pedido un concurso preventivo de crisis en julio. Sin embargo, el Juzgado Civil y Comercial N°23 desestimó la solicitud.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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La resolución fue tomada por el Juzgado Civil y Comercial N°23.
La resolución fue tomada por el Juzgado Civil y Comercial N°23. Foto: Los Andes
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La dueña que gestiona Musimundo, la reconocida empresa de electrodomésticos de la Argentina que surgió como una compañía de venta de discos y casetes en los años 90, ha sido declarada en quiebra. Se trata de Carsa S.A, que en julio había presentado un concurso preventivo.

Sin embargo, este jueves el Juzgado Civil y Comercial N°23 informó que había dejado sin efecto esa solicitud debido a que el proceso financiero de recuperación de la empresa era prácticamente imposible de llevar a cabo.

Cuál es la deuda de Carsa, la dueña de Musimundo

La empresa Carsa S.A. tendría una deuda estimada de $3.060 millones con distintas entidades bancarias: uno de ellos es el Banco Nación, cuya deuda es de $1.549 millones; el segundo es el Banco Macro con $326,8 millones; el tercero el Banco de Comercio con $298,9 millones; y el cuarto Nuevo Banco del Chaco con $300 millones de deuda, según la Central de Deudores del Banco Central de la Nación Argentina.

Qué pasa con Musimundo
La empresa dueña de Musimundo se declaró en quiebra. Foto: Musimundo

Esta misma plataforma indicó sobre la situación financiera de Carsa que se encontraba en nivel 4, es decir, una instancia que el Banco Central considera como un “riesgo alto” debido a que el deudor ha tenido un atraso de 180 días en el último año.

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Por eso, en el último mes, había iniciada el proceso judicial para acceder a un concurso preventivo de crisis, que le permite a una empresa para reorganizar sus deudas y negociar un acuerdo con sus acreedores para evitar su quiebra.

Qué pasa con Musimundo: cierre de sucursales y despidos

Al mismo tiempo, esta semana la compañía Musimundo informó el cierre de 20 sucursales localizadas en distintos puntos de la Argentina como Chaco, Misiones y Corrientes. Por supuesto, la medida sorprendió a los empleados de los locales afectados.

Los trabajadores señalaron al hablar con los gerentes les indicaron que pasarían a desempeñar funciones en la compañía que iba a comprar Musimundo y que incluso mantendrían la antigüedad.

No obstante, en medio de la incertidumbre, finalmente esta semana les comunicaron que la “venta entre empresas no se iba a realizar”. “Nos dijeron que la venta se había frustrado y que se cerraba. Además, que no nos iban a pagar el sueldo del mes de agosto trabajado tampoco”, expresó un empleado según indicó Infobae.

Al menos 100 trabajadores se habrían quedado en la calle tras el cierre de los locales de Musimundo. Una situación que golpea más que nunca a las familias argentinas teniendo en cuenta el contexto socio económico que atraviesa actualmente el país con una severa retracción del consumo masivo y una subida de precios continua.

Qué pasa con Musimundo
Al menos 100 trabajadores se habrían quedado en la calle. Foto: Musimundo

El cierre de empresas se viene dando en toda la Argentina, en los últimos meses. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) Región Rosario, por ejemplo, informó que se ha registrado un importante aumento de quiebras y cierres de compañías grandes y pequeñas en la ciudad santafesina. La organización comunicó que en el último año ingresaron más de 2.000 causas por quiebra en los juzgados civiles de Santa Fe.

QuiebraElectrodomésticos
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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