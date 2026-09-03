Buscan voluntarios para cumplir con solo 3 horas diarias de trabajo: brindan alojamiento gratis y 2 días libres en un hermoso destino de España

Buscan voluntarios para cumplir con solo 3 horas diarias de trabajo en España. Foto: Unsplash

En un contexto en el que recorrer Europa puede representar un gasto significativo para muchos viajeros, una propuesta lanzada desde el norte de España aparece como una alternativa para quienes buscan combinar intercambio cultural, turismo y una experiencia en contacto con la naturaleza.

La convocatoria está ubicada en Asturias, una de las regiones más pintorescas del país ibérico, y ofrece alojamiento gratuito, almuerzo diario y tiempo libre para conocer la zona a cambio de colaborar algunas horas por semana en tareas rurales.

En qué consiste el programa de voluntariado en el norte de España

La iniciativa fue publicada en la plataforma internacional Worldpackers y está impulsada por una casa de campo asturiana que busca voluntarios para participar en distintas actividades relacionadas con el mantenimiento de la propiedad y el trabajo al aire libre.

La propuesta está orientada a viajeros interesados en el cuidado de animales, la jardinería y la vida rural. Foto: Unsplash

La propuesta está orientada especialmente a viajeros interesados en el cuidado de animales, la jardinería y la vida rural. Entre las tareas previstas figuran:

Ayuda en la construcción de un gallinero

Colaboración en tareas de jardinería

Construcción de bancales para cultivos

Construcción y reparación de una valla

Cuidado de mascotas y otros animales

Desbrozado y corte de pasto

Eliminación de hierbas del huerto

Además del intercambio laboral, los participantes tendrán la posibilidad de conocer de cerca el estilo de vida local en una de las zonas más tradicionales del norte español, caracterizada por sus bosques, montañas, senderos naturales y pueblos rurales.

Carga horaria y días de descanso: cómo se organiza la jornada de 3 horas

Uno de los aspectos más atractivos del programa es la baja carga de trabajo requerida. Los voluntarios deberán colaborar durante 15 horas semanales, lo que equivale aproximadamente a tres horas por día durante cinco jornadas a la semana.

Los voluntarios deberán colaborar durante 15 horas semanales, lo que equivale a tres horas por día. Foto: Unsplash

El esquema está diseñado para que los participantes dispongan de suficiente tiempo libre para recorrer la región, realizar actividades turísticas o simplemente descansar.

Además, el intercambio contempla dos días libres por semana, permitiendo organizar escapadas por Asturias o aprovechar las propuestas recreativas que ofrece el anfitrión.

Qué beneficios incluye la propuesta: alojamiento gratis, almuerzo y días libres

Quienes resulten seleccionados accederán a una serie de beneficios incluidos dentro del intercambio. El principal es la disponibilidad de una habitación privada durante toda la estadía, una ventaja poco habitual en este tipo de programas de voluntariado.

A su vez, los participantes recibirán almuerzo diario y tendrán acceso a una cocina equipada para preparar el resto de sus comidas. También contarán con conexión básica a internet y un espacio especialmente preparado para quienes necesiten trabajar de forma remota.

El anfitrión ofrece excursiones y caminatas gratuitas, así como clases de idiomas para quienes quieran aprovechar la estadía para aprender o perfeccionar una lengua. Otro punto destacado es que la comunicación puede realizarse en español, inglés, francés o catalán, por lo que no es necesario contar con un nivel avanzado de idiomas para participar.

El anfitrión ofrece excursiones y caminatas gratuitas, así como clases de idiomas para los voluntarios. Foto: Unsplash

Cuáles son los requisitos indispensables para postularse

La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 60 años y acepta tanto postulaciones individuales como de parejas o dúos de voluntarios. Entre las condiciones principales figuran:

Tener entre 18 y 60 años

Contar con conocimientos básicos de español o inglés

Comprometerse a una estadía mínima de dos semanas

Mostrar interés por actividades rurales, jardinería o cuidado de animales

El anfitrión se encuentra verificado por Worldpackers y la propuesta mantiene actualmente una valoración de cinco estrellas basada en tres reseñas, un dato que aporta mayor confianza para los interesados.

Cabe señalar que algunos gastos no están incluidos dentro del intercambio. Los voluntarios deberán cubrir por su cuenta el costo de los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y, cuando corresponda, los trámites de visa.

Paso a paso: cómo inscribirse y mandar la solicitud

Las personas interesadas en participar deben ingresar a la plataforma Worldpackers, donde se encuentra publicada la convocatoria. El proceso de inscripción consiste en:

Crear una cuenta en Worldpackers. Completar el perfil personal con información sobre experiencia, intereses y habilidades. Buscar la oferta de voluntariado ubicada en Asturias. Leer las condiciones detalladas de la propuesta. Enviar una solicitud al anfitrión explicando las motivaciones para participar y la disponibilidad de fechas. Esperar la evaluación y respuesta por parte del anfitrión.

La publicación informa disponibilidad para los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, por lo que se presenta como una opción atractiva para quienes planean viajar a Europa y buscan reducir gastos mientras viven una experiencia auténtica en el entorno rural de Asturias.