Tiroteo entre agentes secretos y militares ucranianos en Kiev: hubo tres heridos, varios detenidos y desató la furia de Zelenski

Tiroteo entre agentes secretos y militares ucranianos en Kiev. Foto: Captura

Varias personas resultaron heridas este miércoles en Kiev en un enfrentamiento armado entre agentes del Servicio Secreto de Ucrania (SBU) que participaban en un allanamiento y militares del Ejército ucraniano que trataron de impedirles el paso.

El medio Ukrainska Pravda informó que el tiroteo entre agentes de la inteligencia militar ucraniana (GUR) e integrantes del SBU habría tenido lugar a raíz de la reciente desaparición de uno de los líderes de la principal formación de voluntarios rusos que lucha con el GUR.

Por su parte, el SBU afirmo en un comunicado que los agentes, que pertenecen a la unidad de operaciones especiales Alfa de este servicio secreto ucraniano, llevaban a cabo el allanamiento en el marco de una operación para evitar un ataque terrorista del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB).

Tiroteo entre agentes de inteligencia ucranianos en plena calle de Kiev.

Según la nota, los militares que se enfrentaron a los agentes del SBU fueron desarmados y detenidos. Además, el servicio secreto reconoció que los miembros del grupo Alfa se vieron “obligados a utilizar sus armas”.

Una fuente anónima citada por Ukrainska Pravda dijo que hubo tres heridos en el intercambio de disparos, todos ellos del GUR. En tanto, videos publicados por canales de Telegram ucranianos muestran cómo los disparos pueden escucharse en medio de la oscuridad de la noche. En otro clip se ve a al menos una persona siendo atendida en el suelo.

Qué pasó entre el Servicio Secreto y los militares ucranianos

La Fiscalia de Ucrania apuntó en un comunicado en redes sociales que “durante las acciones de investigación sobre un acto terrorista del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), tuvo lugar un ataque armado contra oficiales del SBU”, antes de agregar que “un grupo de individuos armados” abrieron fuego contra los agentes, después de que se denunciara el secuestro de Kaplunov durante la jornada del 23 de agosto.

“Intentaron evitar las investigaciones y bloquearon el paso de los oficiales y sus vehículos”, manifestó, antes de agregar que la situación derivó en un intercambio de disparos que se saldo con “heridos entre las personas que se resistieron”.

“Las primeras investigaciones han permitido determinar que los detenidos pertenecen a una de las unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania”, confirma el comunicado, que hace hincapié en que “todas las circunstancias del incidente, el papel de cada uno de los participantes y la clasificación legal de sus acciones están siendo determinadas”.

Tiroteo entre agentes de inteligencia ucranianos en plena calle de Kiev. Video: Canal26

Zelenski tildó como “absolutamente vergonzoso” el tiroteo en Kiev

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, criticó con firmeza el “absolutamente vergonzoso” tiroteo, al tiempo que recalcó que “los disparos solo están permitidos contra los ocupantes rusos”.

﻿Además, Zelenski señaló que se contactó con el fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko, para abordar el tiroteo entre elementos del SBU y del GUR, al tiempo que prometió que el organismo “esclarecerá todos los detalles”.

“Se verificarán todos los testimonios y declaraciones de los implicados en este incidente, y se investigará minuciosamente la situación”, afirmó el mandatario ucraniano, que hizo hincapié en que “debe haber rendición de cuentas, incluyendo las decisiones de personal tomadas por los jefes de los servicios especiales, con respecto a los involucrados en lo sucedido”.

Volodimir Zelenski. Foto: REUTERS

“Deben realizarse investigaciones internas en ambos servicios. En Ucrania, disparar solo está permitido contra ocupantes rusos, en defensa de Ucrania”, remarcó Zelenski y agregó: “Nuestro Estado jamás considerará aceptable ningún otro tipo de enfrentamiento armado”.

Según las informaciones de The Kyiv Post, el tiroteo estalló a primera hora del miércoles durante una operación del SBU frente a la vivienda de Stepan Kaplunov, subcomandante del Cuerpo de Voluntarios Rusos (RVC), una unidad paramilitar que combate del lado de Kiev (y bajo mando del GUR) en la guerra con Rusia.