comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Tiroteo entre agentes secretos y militares ucranianos en Kiev: hubo tres heridos, varios detenidos y desató la furia de Zelenski

El tiroteo entre agentes habría tenido lugar a raíz de la reciente desaparición de uno de los líderes de la principal formación de voluntarios rusos que lucha con la inteligencia militar ucraniana (GUR).

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Tiroteo entre agentes secretos y militares ucranianos en Kiev.
Tiroteo entre agentes secretos y militares ucranianos en Kiev. Foto: Captura
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Varias personas resultaron heridas este miércoles en Kiev en un enfrentamiento armado entre agentes del Servicio Secreto de Ucrania (SBU) que participaban en un allanamiento y militares del Ejército ucraniano que trataron de impedirles el paso.

El medio Ukrainska Pravda informó que el tiroteo entre agentes de la inteligencia militar ucraniana (GUR) e integrantes del SBU habría tenido lugar a raíz de la reciente desaparición de uno de los líderes de la principal formación de voluntarios rusos que lucha con el GUR.

Por su parte, el SBU afirmo en un comunicado que los agentes, que pertenecen a la unidad de operaciones especiales Alfa de este servicio secreto ucraniano, llevaban a cabo el allanamiento en el marco de una operación para evitar un ataque terrorista del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB).

Tiroteo entre agentes de inteligencia ucranianos en plena calle de Kiev.

Según la nota, los militares que se enfrentaron a los agentes del SBU fueron desarmados y detenidos. Además, el servicio secreto reconoció que los miembros del grupo Alfa se vieron “obligados a utilizar sus armas”.

Contenido Recomendado

Volodimir Zelenski despidió a la subdirectora de su oficina luego de una operación anticorrupción

Volodimir Zelenski despidió a la subdirectora de su oficina luego de una operación anticorrupción

Zelenski advierte sobre un posible ataque masivo de Rusia y vuelve a reclamar misiles Patriot para la defensa de Ucrania

Zelenski advierte sobre un posible ataque masivo de Rusia y vuelve a reclamar misiles Patriot para la defensa de Ucrania

Una fuente anónima citada por Ukrainska Pravda dijo que hubo tres heridos en el intercambio de disparos, todos ellos del GUR. En tanto, videos publicados por canales de Telegram ucranianos muestran cómo los disparos pueden escucharse en medio de la oscuridad de la noche. En otro clip se ve a al menos una persona siendo atendida en el suelo.

Qué pasó entre el Servicio Secreto y los militares ucranianos

La Fiscalia de Ucrania apuntó en un comunicado en redes sociales que “durante las acciones de investigación sobre un acto terrorista del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), tuvo lugar un ataque armado contra oficiales del SBU”, antes de agregar que “un grupo de individuos armados” abrieron fuego contra los agentes, después de que se denunciara el secuestro de Kaplunov durante la jornada del 23 de agosto.

“Intentaron evitar las investigaciones y bloquearon el paso de los oficiales y sus vehículos”, manifestó, antes de agregar que la situación derivó en un intercambio de disparos que se saldo con “heridos entre las personas que se resistieron”.

“Las primeras investigaciones han permitido determinar que los detenidos pertenecen a una de las unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania”, confirma el comunicado, que hace hincapié en que “todas las circunstancias del incidente, el papel de cada uno de los participantes y la clasificación legal de sus acciones están siendo determinadas”.

Tiroteo entre agentes de inteligencia ucranianos en plena calle de Kiev. Video: Canal26

Zelenski tildó como “absolutamente vergonzoso” el tiroteo en Kiev

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, criticó con firmeza el “absolutamente vergonzoso” tiroteo, al tiempo que recalcó que “los disparos solo están permitidos contra los ocupantes rusos”.

﻿Además, Zelenski señaló que se contactó con el fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko, para abordar el tiroteo entre elementos del SBU y del GUR, al tiempo que prometió que el organismo “esclarecerá todos los detalles”.

“Se verificarán todos los testimonios y declaraciones de los implicados en este incidente, y se investigará minuciosamente la situación”, afirmó el mandatario ucraniano, que hizo hincapié en que “debe haber rendición de cuentas, incluyendo las decisiones de personal tomadas por los jefes de los servicios especiales, con respecto a los involucrados en lo sucedido”.

Volodimir Zelenski.
Volodimir Zelenski. Foto: REUTERS

“Deben realizarse investigaciones internas en ambos servicios. En Ucrania, disparar solo está permitido contra ocupantes rusos, en defensa de Ucrania”, remarcó Zelenski y agregó: “Nuestro Estado jamás considerará aceptable ningún otro tipo de enfrentamiento armado”.

Según las informaciones de The Kyiv Post, el tiroteo estalló a primera hora del miércoles durante una operación del SBU frente a la vivienda de Stepan Kaplunov, subcomandante del Cuerpo de Voluntarios Rusos (RVC), una unidad paramilitar que combate del lado de Kiev (y bajo mando del GUR) en la guerra con Rusia.

Volodimir ZelenskiTiroteoUcrania
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas diarias:ofrecen casa, comida y 3 días libres en una atractiva ciudad turística de Estados Unidos

    Buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas diarias: ofrecen casa, comida y 3 días libres en una atractiva ciudad turística de Estados Unidos

  2. Costa Rica construye una megacárcel inspirada en el “método Bukele”:tendrá capacidad para 5000 presos y ya genera polémica

    Costa Rica construye una megacárcel inspirada en el “método Bukele”: tendrá capacidad para 5000 presos y ya genera polémica

  3. “Le compré dos Ferraris a mi ex”:Mary Austin habló por primera vez sobre la herencia que le dejó Freddie Mercury

    “Le compré dos Ferraris a mi ex”: Mary Austin habló por primera vez sobre la herencia que le dejó Freddie Mercury

  4. Video impactante:así fue el instante en el que la policía de Nueva York abatió a una mujer que había apuñalado a dos personas en pleno Times Square

    Video impactante: así fue el instante en el que la policía de Nueva York abatió a una mujer que había apuñalado a dos personas en pleno Times Square

  5. Nueva York impone la política más estricta de EE.UU sobre el uso de la IA para chicos de primaria y secundaria en escuelas públicas

    Nueva York impone la política más estricta de EE.UU sobre el uso de la IA para chicos de primaria y secundaria en escuelas públicas
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

A qué hora habla Javier Milei por cadena nacional hoy jueves 3 de septiembre

A qué hora habla Javier Milei por cadena nacional hoy jueves 3 de septiembre

En la antesala de la cadena nacional por Malvinas, Milei se reunió con José Kast, presidente de Chile

Senado:el oficialismo y la oposición dialoguista dieron dictamen a la nueva Ley de Biocombustibles

Milei rompió el silencio sobre su estado físico y dijo cómo está de salud:“Inventaron que estaba infartado”

Economía

Empleadas domésticas:el trámite obligatorio que exige ARCA para cobrar durante la licencia por maternidad

Empleadas domésticas: el trámite obligatorio que exige ARCA para cobrar durante la licencia por maternidad

Subsidios a la luz y el gas en septiembre 2026:cómo inscribirse y quiénes mantienen el beneficio

Reconocido supermercado busca empleados para su nueva sucursal en Buenos Aires:qué puestos ofrece y cuáles son los requisitos

“No puedo hacer magia”:Luis Caputo defendió el rumbo económico y admitió que en dos años todavía habrá gente que no llegue a fin de mes

Internacionales

Tiroteo entre agentes secretos y militares ucranianos en Kiev:hubo tres heridos, varios detenidos y desató la furia de Zelenski

Tiroteo entre agentes secretos y militares ucranianos en Kiev: hubo tres heridos, varios detenidos y desató la furia de Zelenski

El presidente de China pidió que todos los países deben contar con “igualdad de derechos, de oportunidades y de normas”

La oposición y los aliados acorralaron a Pedro Sánchez por la crisis en Ceuta:“España no puede tener un presidente bajo chantaje”

Buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas diarias:ofrecen casa, comida y 3 días libres en una atractiva ciudad turística de Estados Unidos