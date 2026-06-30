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Horóscopo de hoy Leo: las predicciones para este 30 de junio de 2026

Todo lo que necesitas saber sobre tu signo Leo para enfrentar este día.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Leo, signo de Fuego regido por Sol, recibe hoy 30 de junio de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Recibirás algunas propuestas para tomarte unos días de descanso de la vida tan agitada que vienes llevando. Piensa en algo natural. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Leo en el amor hoy

Ir hasta los límites, y más allá de ellos, es la receta que más te gusta con esta persona que has conocido y que sabe acompañarte.

Salud y energía de Leo este día 30 de junio de 2026

Hoy deberías aprovechar la energía del día para hacer meditación y planificar. Escribe tus planes y, por qué no, tus sueños más profundos.

Horóscopo laboral de Leo para hoy

Sentirás la tentación de malgastar tu dinero por una vez en tu vida. Si tienes un resto no tiene nada de malo, date el gusto.

¿Cuáles son las fechas de Leo?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Leo?

Leo pertenece al elemento Fuego.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Leo?

Leo es más compatible con Aries, Sagitario, Géminis. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Leo?

El número de la suerte de Leo es el 1.

¿Cómo es la personalidad de Leo?

Leo es un signo generoso, entusiasta y líder natural.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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