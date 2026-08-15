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Javier Milei volverá al Congreso para presentar el Presupuesto 2027: será el 15 de septiembre

Luego de ausentarse en 2025, cuando grabó un mensaje por cadena nacional, el presidente vuelve al Parlamento como lo hizo en 2024. El mandatario volverá a hacerse cargo de la presentación del proyecto de ley, lo que repitió durante toda su gestión.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Javier Milei en el Congreso. Foto: Reuters
Javier Milei en el Congreso. Foto: Reuters
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Javier Milei volverá al Congreso el próximo martes 15 de septiembre para presentar el proyecto de ley de Presupuesto 2027.

Históricamente, la presentación del informe de la ley de Presupuesto siempre quedaba en manos del ministro de Economía, pero Milei decidió romper la tradición haciéndose él mismo cargo de la función.

Su conocimiento del Congreso y su formación como economista lo motivaron a convertirse él mismo en la cara visible en este tipo de eventos, lo que exacerbó los cruces con la oposición y movilizó en mayor medida a la opinión pública.

El presidente Javier Milei expone el Presupuesto 2025 en el Congreso. Foto: NA.
El presidente Javier Milei en el Congreso. Foto: NA.

El 15 de septiembre de 2024, fecha en la que presentó el Presupuesto 2025, el presidente habló desde un atril colocado en el centro del recinto de la Cámara de Diputados, en lugar de sentarse en el sillón presidencial del recinto junto a las autoridades del cuerpo legislativo.

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Pese a la intervención de Milei, el proyecto quedó trabado en comisiones y nunca llegó a votarse tras el estancamiento de las negociaciones entre el oficialismo y los gobernadores por el reparto de fondos.

El 15 de septiembre del 2025, el presidente decidió no concurrir al Palacio Legislativo debido a tensiones políticas y derrotas electorales previas, pero ese mismo día grabó un mensaje desde la Casa Rosada que se emitió por cadena nacional.

Javier Milei presentó el Presupuesto 2025 en el Congreso. Foto: Reuters
Javier Milei en el Congreso. Foto: Reuters

Dicho Presupuesto fue el primero en sancionarse en ambas cámaras durante la era libertaria, aunque recién pudo aprobarse en las sesiones extraordinarias de diciembre.

El antecedente, en materia de seguridad

La decisión de Milei de encabezar personalmente estas ceremonias alteró por completo los protocolos de seguridad tradicionales del Congreso, tomándose medidas de rigor comparables únicamente con las de una Asamblea Legislativa.

En los años anteriores, la presentación del presupuesto era un trámite técnico a cargo del ministro de Economía, por lo que el Palacio Legislativo mantenía su actividad habitual y la seguridad interna quedaba delegada en el personal de la casa.

Operativo de seguridad en el Congreso, NA
Operativo de seguridad en el Congreso, NA

Producto del protagonismo presidencial en 2024, la Policía Federal Argentina desplazó de sus funciones habituales a los empleados del Congreso, y el control de los ingresos al hall y los pasillos del Palacio Legislativo pasó a estar estrictamente bajo mando de las fuerzas federales.

En tanto, decenas de policías federales e inspectores, muchos de ellos de civil, realizaron operativos preventivos piso por piso y oficina por oficina dentro de la Cámara de Diputados para asegurar las instalaciones antes de la llegada de Milei.

Además, se implementó un protocolo de revisión técnica exhaustiva que incluyó perros sabuesos detectores de explosivos recorriendo el propio recinto de sesiones y las bancas.

Seguridad en el Congreso (Foto: Maxi Failla)
Seguridad en el Congreso (Foto: Maxi Failla)

Por otra parte, se instalaron puestos de cacheo y control de identidad obligatorios en las puertas de acceso, algo inédito para una presentación de presupuesto.

En 2024, toda la Avenida Rivadavia y el perímetro completo del Congreso fueron completamente bloqueados con vallas de alta seguridad custodiadas por un cordón policial continuo.

El operativo exterior combinó de forma masiva a la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y camiones de asalto de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

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Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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