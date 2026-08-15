Sin bancos por 72 horas en toda la Argentina: alternativas para no quedarte sin efectivo

Cajero automático. Foto: NA.

Los bancos de todo el país pueden permanecer sin atención presencial durante un período extendido cuando un feriado bancario se combina con el fin de semana. En 2026, el Banco Central de la República Argentina incluye dentro del calendario oficial el 17 de agosto, correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, como jornada en la que las entidades financieras no abren al público.

Esto significa que, si el feriado cae pegado al sábado y domingo, muchas personas se encuentran con 72 horas sin bancos abiertos, una situación que puede complicar a quienes necesitan hacer trámites presenciales, retirar dinero por ventanilla, resolver gestiones administrativas o consultar operaciones que no están disponibles por canales digitales.

Sin embargo, el cierre de sucursales no implica que el sistema financiero quede completamente frenado. El propio BCRA informa que durante los feriados bancarios siguen disponibles herramientas como billeteras electrónicas, cajeros automáticos, home banking, banca móvil y pagos con tarjetas de débito y crédito.

Qué operaciones se podrán hacer aunque los bancos estén cerrados

La clave para no tener inconvenientes durante el cierre bancario es conocer qué operaciones continuarán funcionando. Según el Banco Central, durante los feriados bancarios los usuarios pueden realizar pagos en comercios, pagos de servicios, transferencias y pagos con transferencia mediante billeteras electrónicas.

Cajeros automáticos. Foto: REUTERS

También estarán operativos los cajeros automáticos, donde se podrán hacer extracciones, transferencias, gestiones y pagos, aunque siempre dependerá de la disponibilidad de efectivo en cada terminal.

Además, el home banking y la banca móvil permitirán realizar transferencias, pagos, consultas de movimientos, revisión de cuentas y control de tarjetas. Por eso, antes del inicio del feriado largo, conviene revisar claves, límites de transferencia, saldo disponible y funcionamiento de la aplicación bancaria.

Alternativas para no quedarte sin efectivo

La primera recomendación es retirar dinero antes del cierre bancario, especialmente si se necesita efectivo para transporte, compras chicas, ferias, comercios de barrio o pagos informales. Si bien los cajeros funcionarán durante el feriado, pueden quedarse sin billetes en zonas de alta demanda.

Otra opción es usar billeteras virtuales. Estas plataformas permiten pagar con QR, transferir dinero, abonar servicios y manejar saldo sin necesidad de acudir a una sucursal. El BCRA reconoce que durante los feriados bancarios las billeteras electrónicas siguen habilitadas para pagos en comercios, pagos de servicios, transferencias y pagos con transferencia.

También es recomendable tener activa una tarjeta de débito y una tarjeta de crédito. Durante los feriados bancarios, los pagos con tarjetas continúan disponibles, por lo que pueden ser una solución práctica para supermercados, estaciones de servicio, farmacias, restaurantes y compras online.

Cómo prepararte antes del cierre de bancos

Antes de que empiece el período sin atención bancaria, es conveniente hacer una revisión rápida de tus finanzas. Lo ideal es comprobar el saldo de la cuenta, verificar si hay pagos programados, descargar comprobantes importantes y asegurarse de que las aplicaciones del banco funcionen correctamente.

Bancos cerrados Foto: Archivo NA

También se recomienda aumentar o revisar los límites diarios de transferencia, ya que algunos bancos permiten modificarlos desde home banking o desde la app móvil. Esto puede ser útil si durante el feriado necesitás enviar dinero a otra persona, pagar una reserva, cubrir una emergencia o mover fondos entre cuentas.

Otro punto importante es no esperar al último momento para retirar efectivo. En los días previos a un fin de semana largo, los cajeros suelen tener más demanda. Por eso, quienes dependen del dinero físico deberían anticiparse y retirar un monto razonable, sin excederse ni llevar grandes sumas innecesarias.

Qué trámites deberán esperar hasta el próximo día hábil

Aunque muchas operaciones digitales seguirán disponibles, algunos trámites deberán postergarse. Entre ellos se encuentran gestiones que requieren atención en sucursal, presentación de documentación, consultas personalizadas, firma de formularios, apertura de ciertos productos bancarios o resolución de reclamos complejos.

En estos casos, lo mejor es comunicarse con el banco antes del feriado o revisar los canales oficiales de atención para saber si existe una alternativa digital. Si el trámite es urgente, conviene dejarlo resuelto antes del cierre o programarlo para el primer día hábil posterior.