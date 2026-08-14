F-16 y KC-135: la apuesta de Argentina para modernizar su Fuerza Aérea

Aviones F-16 que incorpora Argentina. Foto: Foto generada con IA

La Fuerza Aérea Argentina avanza con el Programa Peace Condor y prevé acelerar la incorporación de los F-16 adquiridos a Dinamarca. El jefe de la institución, Brigadier General Gustavo Valverde, confirmó que la segunda tanda de aeronaves de combate podría arribar al país a fines de septiembre, adelantando nuevamente el cronograma original.

El anuncio se realizó en el marco de las actividades por el Día de la Fuerza Aérea Argentina, donde Valverde detalló los próximos pasos para completar la incorporación de los cazas y avanzar hacia la Capacidad Operativa Inicial (IOC).

Aviones F-16. Foto: Reuters.

Cuándo llegarán los nuevos F-16

Según explicó el jefe de la Fuerza Aérea, el segundo vuelo ferry está previsto para la última parte de septiembre de 2026. La fecha representa un adelanto respecto del cronograma inicial, que contemplaba el traslado de las aeronaves durante diciembre.

El operativo todavía requiere coordinar distintos aspectos con la Real Fuerza Aérea de Dinamarca y la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF), por lo que la fecha definitiva dependerá de la planificación conjunta.

La segunda tanda forma parte del programa mediante el cual Argentina incorporará 24 cazas F-16 provenientes de Dinamarca, destinados a modernizar sus capacidades de defensa aérea.

Los pilotos argentinos ya realizaron vuelos en solitario

Mientras continúa el proceso de incorporación, los pilotos argentinos avanzaron en su entrenamiento. Según informó Valverde, integrantes de la Fuerza Aérea ya realizaron su primer vuelo solo con el sistema de armas F-16.

En esta etapa, el personal argentino cuenta con el apoyo y la asistencia de Top Aces, empresa especializada en entrenamiento y servicios vinculados con aeronaves de combate.

Las actividades se desarrollan principalmente en el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, donde se concentra buena parte de los trabajos necesarios para preparar al personal y a las aeronaves.

El objetivo central es alcanzar próximamente la Capacidad Operativa Inicial, un paso fundamental para que la Argentina pueda comenzar a emplear de manera efectiva el nuevo sistema de armas.

El papel de los KC-135 en el traslado

El traslado de los F-16 desde Europa requiere una compleja operación logística. Al igual que ocurrió con el primer vuelo ferry, realizado en diciembre pasado, será necesario contar con aeronaves de apoyo para el cruce del Atlántico.

Entre ellas se encuentran los KC-135 Stratotanker, aviones cisterna fundamentales para realizar operaciones de reabastecimiento de combustible en vuelo.

La participación de estas aeronaves permitirá ampliar la autonomía de los cazas durante el extenso recorrido desde Dinamarca hasta la Argentina.

Avión caza F-16. Foto: X/@VictorKvert2008

Argentina busca incorporar aviones KC-135

En paralelo, Valverde confirmó que la Fuerza Aérea Argentina y el Ministerio de Defensa trabajan para concretar la incorporación de aviones KC-135.

La intención es contar con una capacidad propia de reabastecimiento que permita complementar a los F-16 y ampliar sus posibilidades operativas.

Por el momento, la Fuerza Aérea no informó una fecha concreta ni mayores detalles sobre una eventual adquisición, pero la incorporación de estos aviones aparece como uno de los proyectos asociados a la modernización de la capacidad aérea argentina.