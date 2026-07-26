El Torneo Clausura 2026 ya se juega en Telecentro: cómo contratar el Pack Fútbol para no perderte ningún partido

Viví el Torneo Clausura 2026 con la mejor conectividad. Foto: Canal 26

Tras la consagración del calendario internacional con el Mundial, la pelota volvió a rodar en el país. El pasado jueves 23 de julio dio inicio formal el Torneo Clausura 2026 y marcó el regreso de la pasión local con una agenda cargada de partidos decisivos que se pueden ver a través de Telecentro..

Para no perderte ningún detalle de la fecha y seguir a tu equipo en vivo, la cobertura completa del certamen está disponible a través de Telecentro. Con la contratación del Pack Fútbol en el sitio oficial, los usuarios pueden acceder a las transmisiones oficiales, producciones previas, análisis post partido y todas las señales HD asignadas al torneo local.

El Torneo Clausura 2026 comenzó el 23 de julio tras la finalización del Mundial.

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