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El Torneo Clausura 2026 ya se juega en Telecentro: cómo contratar el Pack Fútbol para no perderte ningún partido

Tras la finalización del Mundial, el fútbol argentino puso en marcha el Torneo Clausura 2026. Telecentro ofrece la cobertura completa de cada fecha para disfrutar de todos los cruces en alta definición.

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Viví el Torneo Clausura 2026 con la mejor conectividad.
Viví el Torneo Clausura 2026 con la mejor conectividad. Foto: Canal 26
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Tras la consagración del calendario internacional con el Mundial, la pelota volvió a rodar en el país. El pasado jueves 23 de julio dio inicio formal el Torneo Clausura 2026 y marcó el regreso de la pasión local con una agenda cargada de partidos decisivos que se pueden ver a través de Telecentro..

Para no perderte ningún detalle de la fecha y seguir a tu equipo en vivo, la cobertura completa del certamen está disponible a través de Telecentro. Con la contratación del Pack Fútbol en el sitio oficial, los usuarios pueden acceder a las transmisiones oficiales, producciones previas, análisis post partido y todas las señales HD asignadas al torneo local.

El Torneo Clausura 2026 comenzó el 23 de julio tras la finalización del Mundial.

El Torneo Clausura 2026 se juega en Telecentro: contratá el Pack Fútbol y disfrutá del espectáculo del fútbol argentino con la mejor conectividad.

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