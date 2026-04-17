Leo, signo de Fuego regido por Sol, recibe hoy 17 de abril de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Procura no dar paso a la frustración por el curso de los eventos del día de hoy. Toma tus obligaciones con amor y no mires atrás. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Leo en el amor hoy

No dejes de lado los juegos de seducción en la pareja, aunque ya lleves mucho tiempo en ella. Esto reavivará la pasión.

Salud y energía de Leo este día 17 de abril de 2026

Si te observas, te darás cuenta de que la totalidad de tus acciones y reacciones son mecánicas, es decir, sin pensarlas ni analizarlas. Mide tus impulsos.

Horóscopo laboral de Leo para hoy

No temas elevar un poco las apuestas en materia de dinero. Puedes pedir más, porque en tu fuero interno sabes que lo mereces.

¿Cuáles son las fechas de Leo? Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.

Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Leo? Leo pertenece al elemento Fuego.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.

Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.

Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.

Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.

Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Leo? Leo es más compatible con Aries, Sagitario, Géminis. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Leo? El número de la suerte de Leo es el 1.