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Una “era post papel higiénico”: la nueva tendencia que transforma el baño con más limpieza y menos residuos

Lejos de ser una novedad absoluta, esta transformación tiene antecedentes en distintos mercados, donde el uso de inodoros con funciones de lavado integrado forma parte de la vida diaria desde hace años. Conocé de qué se trata dentro de la nota.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Actualizado el 1 de junio de 2026 a las 21:10
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La nueva tendencia tecnológica que transforma el baño con más limpieza y menos residuos.
La nueva tendencia tecnológica que transforma el baño con más limpieza y menos residuos. Foto: Magnific
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Durante décadas, el papel higiénico fue un elemento incuestionable en cualquier hogar. Presente en millones de baños alrededor del mundo, se convirtió en un símbolo de higiene cotidiana difícil de imaginar reemplazado. Sin embargo, en 2026 comienza a evidenciarse un cambio de paradigma: una tendencia global, impulsada por la tecnología y el interés por el bienestar, propone dejar atrás el papel para dar paso a sistemas de limpieza con agua.

Inodoros inteligentes: la tendencia que reemplaza al papel higiénico

Lejos de ser una novedad absoluta, esta transformación tiene antecedentes en distintos mercados (especialmente en Asia) donde el uso de inodoros con funciones de lavado integrado forma parte de la vida diaria desde hace años. Lo nuevo es su expansión hacia otros países y su creciente incorporación en hogares de clase media, impulsada por la accesibilidad de dispositivos y por un cambio cultural en torno al confort y la sustentabilidad.

El uso de inodoros con funciones de lavado integrado forma parte de la vida diaria desde hace años en Asia. Foto: Geberit

La propuesta es simple, pero disruptiva: reemplazar el uso tradicional de papel higiénico con chorros de agua regulables que permiten una limpieza más precisa. Los sistemas más modernos, conocidos como inodoros inteligentes o bidets incorporados, ofrecen funcionalidades que van más allá del lavado. Entre ellas, control de temperatura del agua, secado por aire, presión ajustable y configuraciones personalizadas según el usuario. Lo que antes era sinónimo de lujo hoy empieza a democratizarse.

Más higiene, ahorro y sustentabilidad en el baño

Uno de los principales argumentos a favor de esta tendencia es la mejora en términos de higiene. El uso de agua, señalan sus impulsores, permite una limpieza más eficiente que el papel, reduciendo residuos y aportando mayor sensación de frescura. Pero no es el único factor en juego. También, aparecen razones económicas y ambientales que explican su creciente adopción.

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El uso de agua permite una limpieza más eficiente que el papel, reduciendo residuos y aportando frescura. Foto: Geberit

En términos de consumo, el cambio puede implicar una reducción significativa en la compra de papel higiénico. Aunque la inversión inicial en estos dispositivos puede ser mayor, a largo plazo se presenta como una alternativa de ahorro. A esto se suma el impacto ambiental: menos papel implica menor tala de árboles, menor uso de agua en procesos industriales y menos residuos.

Esta dimensión sustentable es clave en un contexto donde cada vez más personas buscan reducir su huella ecológica. El baño, uno de los espacios más cotidianos del hogar, no queda al margen de esta lógica. De esta forma, pequeñas modificaciones en los hábitos diarios empiezan a formar parte de una transformación más amplia.

El cambio cultural que desafía hábitos de toda la vida

Sin embargo, el avance de estos sistemas no está exento de desafíos. La discusión no se limita a la innovación tecnológica, sino que también revela la fuerza de las costumbres. En gran parte del mundo occidental, el papel higiénico estuvo durante décadas asociado a la noción básica de limpieza. Cambiar ese hábito implica, en muchos casos, vencer resistencias culturales y replantear prácticas profundamente arraigadas.

Papel higiénico. Foto: Freepik.
La discusión no se limita a la innovación tecnológica, sino que también revela la fuerza de las costumbres. Foto: Magnific

Aun así, el crecimiento de esta tendencia parece sostenido. La combinación de tecnología accesible, preocupación ambiental y búsqueda de mayor confort configura un escenario propicio para su expansión. Lo que hoy todavía resulta novedoso para muchos podría convertirse, en pocos años, en una nueva norma.

En definitiva, la posible “era post papel higiénico” no es solo una cuestión de innovación, sino un reflejo de cómo incluso los hábitos más cotidianos están sujetos a revisión. En este proceso, el baño se convierte en escenario de una transformación silenciosa, pero significativa.

Papel higiénicoHigieneLimpiezaTendencia
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

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