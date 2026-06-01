Destinos increíbles: cuáles son los 8 pueblos argentinos que compiten por un importante premio internacional de turismo

Mar de las Pampas es uno de los pueblos nominados a Best Village Tourism. Foto: Turismo Buenos Aires

Ocho pueblos argentinos compiten con sus pares de todo el mundo por el premio Best Tourism Villages 2026 que entrega anualmente la ONU. Hubo un total récord de 56 postulaciones de 19 provincias y los equipos técnicos de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación seleccionaron los que representarán a nuestro país en una premiación que se concretará cerca de fin de año.

Esta iniciativa global busca reconocer a aquellas comunidades ubicadas en entornos rurales, con menos de 15.000 habitantes, que se destacan por preservar y promover sus valores culturales, naturales y su estilo de vida. Desde la creación de Best Tourism Villages en 2021, la Argentina fue distinguida en varias ocasiones. En este tiempo tuvieron su reconocimiento Trevelin (Chubut), La Carolina (San Luis), Caviahue-Copahue (Neuquén), Villa Tulumba (Córdoba), Caspalá (Jujuy), Gaiman (Chubut), Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) y Maimará (Jujuy).

Preselección nacional para el Best Tourism Villages

Como lo señaló el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli: “Estos pueblos se destacan como destinos rurales por el turismo sostenible, la preservación cultural y la integración de sus comunidades”. También explicó que la participación en el certamen internacional “es un homenaje a la gente de estos lugares, a sus comunidades rurales que cuidan sus tradiciones, su entorno y su forma de vida”.

Entre los criterios considerados para postularlos se tomaron en cuenta el material audiovisual presentado por cada uno para dar a conocer el trabajo desarrollado en la localidad. Las seleccionadas son representativas de todas las regiones del país. Asimismo fue fundamental responder a las nueve áreas que fiscaliza la entidad internacional:

Recursos culturales y naturales: relevancia y preservación de su entorno.

Promoción y conservación de esos recursos culturales : acciones para proteger la identidad, el patrimonio y las tradiciones.

Sostenibilidad económica: viabilidad, rentabilidad y apoyo a la economía local.

Sostenibilidad social: integración de la comunidad, inclusión y respeto a la diversidad.

Sostenibilidad ambiental : cuidado del medio ambiente, gestión de recursos y residuos.

Desarrollo turístico e integración de la cadena de valor: la oferta turística y su articulación con otros sectores productivos.

Gobernanza y priorización del turismo : estrategia turística institucional a nivel local.

Infraestructura y conectividad: accesibilidad y servicios básicos para los visitantes.

Seguridad y salud: garantía de bienestar y resguardo tanto para los residentes como para los turistas.

Uno por uno, los pueblos que representarán a la Argentina en los Best Tourism Villages

Para este 2026, los seleccionados nacionales que se someterán a la decisión de ONU Turismo son:

Cachi es uno de los pueblos nominados a Best Village Tourism. Foto: Turismo Salta

Cachi (Salta): pequeña ciudad del Valle Calchaquí conocida por sus casas de adobe y blancos edificios coloniales. En el centro está la Iglesia San José y en las cercanías se encuentra el Museo Arqueológico de Cachi Pío Pablo Días, que exhibe artefactos que se encontraron en excavaciones locales, algunas de 10.000 años de antigüedad. En el noroeste, se encuentran las montañas de Nevado de Cachi, cuyas cimas están cubiertas de nieve y pueden verse desde el pueblo.

El Trapiche es uno de los pueblos nominados a Best Tourism Villages. Foto: Turismo La Rioja

El Trapiche (San Luis): una de las principales localidades turísticas de la provincia, ubicada a 39 km al norte de su capital, en el departamento de Coronel Pringles. El pueblo se encuentra asentado en un valle en las sierras que es atravesado por el río que lleva el mismo nombre. Se lo llamó así por la actividad minera que marcó el origen del pueblo: un antiguo molino (trapiche) utilizado para pulverizar oro extraído en la mina La Carolina. Hoy este rincón serrano se transformó en uno de los destinos turísticos más elegidos de la provincia por su combinación de ríos cristalinos, diques, historia y paisajes.

Mar de las Pampas es uno de los pueblos nominados a Best Village Tourism. Foto: Turismo Buenos Aires

Mar de las Pampas (Buenos Aires): localidad balnearia costera del Mar Argentino, en el partido de Villa Gesell, está cubierta por cordones de dunas. Un minucioso trabajo logró asentar propiedades en esas dunas, con un trazado que sigue su movimiento natural y la atención puesta en el medio ambiente. Por eso se plantaron a mediados del siglo pasado álamos, sauces, pinos, acacias, eucaliptos, cipreses y otras especies que sirven de cobijo a numerosas aves, insectos y alimañas, conformando hoy un frondoso bosque.

Puerto Pirámides es uno de los pueblos nominados a Best Tourism Villages. Foto: Turismo Chubut

Puerto Pirámides (Chubut): el único pueblo y centro de servicios dentro de la Península Valdés, área natural protegida declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es mundialmente famoso por ser el punto de partida exclusivo para los avistajes embarcados de la Ballena Franca Austral. En la región habitaron los Tehuelches. La localidad ocupa una amplia costa del golfo Nuevo protegida por bardas.

TAfí del Valle es uno de los pueblos nominados a Best Tourism Villages. Foto: Turismo Tucumán

Tafí del Valle (Tucumán): ciudad de los Valles Calchaquíes, rodeada de altas montañas con senderos como Matadero, Muñoz y Pabellón. Aquí la capilla jesuita La Banda tiene un museo que conserva arte religioso y reliquias culturales. El río Tafí fluye hacia el sur, creando el enorme embalse La Angostura. Cerca está la reserva arqueológica Los Menhires, donde hay estatuas de piedra antiguas con diseños tallados.

Villa General Belgrano es uno de los pueblos nominados a Best Tourism Villages. Foto: Turismo Córdoba

Villa General Belgrano (Córdoba): se encuentra en la región conocida como el “valle de los grandes lagos”. Aquí se puede recorrer el paseo de los arroyos, subir a las Sierras Chicas, pasear por sus calles céntricas con una atmósfera centroeuropea única, y disfrutar de una gastronomía tan variada como las colectividades que le dan identidad. La arquitectura típicamente bávara surgió con sus primeros pobladores: inmigrantes alemanes, suizos, italianos y austríacos, que hicieron del lugar una referencia arquitectónica y turística de tradición alemana en la Argentina. Desde octubre de 1957 se realiza la Fiesta de la Cerveza, u Oktoberfest, a la que se suman otras como la de la Masa Vienesa, la del Chocolate Alpino, la Feria Navideña y el Carnaval Tirolés, configurando un calendario de eventos que testimonia la vocación turística de la población.

Villa Sanagasta es uno de los pueblos nominados a Best Tourism Villages. Foto: Turismo La Rioja

Villa Sanagasta (La Rioja): es un encantador refugio serrano, famoso por su microclima y situado a 27 km al noroeste de la capital provincial. Destino ideal para descansar y disfrutar de la naturaleza, con su Parque Geológico que cuenta con senderos educativos, réplicas de dinosaurios y fósiles reales. A esto se suman el Dique Los Sauces y el Centro Cultural y Artesanal, pues la villa conserva una fuerte tradición en producción artesanal riojana, con sus propios museos y capillas en el casco histórico.

Zenón Pereyra es uno de los pueblos nominados a Best Tourism Villages. Foto: Turismo Santa Fe

Zenón Pereyra (Santa Fe): aquí se fusionan el misterio de la arquitectura masónica, la tradición automovilística y la cultura de los inmigrantes que eligieron estas tierras para vivir. Tiene un circuito masónico autoguiado que permite descubrir las fachadas e interpretar los signos ocultos en el entramado urbano. También se hacen las fiestas de la herencia inmigrante, donde la gastronomía, las caravanas de autos antiguos y las costumbres de los pioneros italianos toman sus calles. El pueblo se encuentra en el Departamento Castellanos, a 130 km de la ciudad de Santa Fe.