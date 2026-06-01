Cuándo se estrena la segunda temporada de Blood Of My Blood: el tráiler oficial del spin-off de Outlander con fecha confirmada

Segunda temporada de Outlander: Blood Of My Blood. Foto: Starz

Después de lo que significó el final del viaje entre Jamie y Claire Fraser, este lunes se conoció que la segunda temporada de su spin-off, “Outlander: Blood of My Blood”, se estrenará el viernes 18 de septiembre.

La noticia se dio a conocer en el Día Mundial de Outlander, que celebra el aniversario de la publicación de la primera novela la saga escrita por Diana Gabaldon.

Para esta conmemoración, Starz lanzó un revelador tráiler oficial del spin off de Outlander, para que los fanáticos dejen atrás la tristeza por el final de la serie y empiece la expectativa por la nueva temporada de la serie protagonizada por los antepasados de Claire y Jamie.

Tráiler oficial de la segunda temporada de Outlander: Blood of my Blood

En el clip, los espectadores recordarán que el final de la primera temporada terminó en un momento de gran suspenso: Julia Moriston (Hermione Corfield) y Henry Beauchamp (Jeremy Irvine) estaban junto a las piedras místicas con el objetivo de viajar a su época antes de que Arch Bug (Terence Rae) los atrapara.

Según muestran las nuevas imágenes, solo Henry logró pasar y las cosas se vuelven complicadas. “Separado de su amor y su esperanza, Henry debe lidiar con su salud mental mientras lucha por encontrar el camino de regreso a Julia”, adelanta el comunicado oficial.

Segunda temporada de Outlander: Blood of my Blood. Crédito del video: Starz

También vemos a Brian Fraser (Jamie Roy) y Ellen MacKenzie (Harriet Slater), quienes al final de la primera temporada se unieron en matrimonio, lidiando con su lealtad a sus respectivos clanes a la vez que el levantamiento jacobita se pone en marcha. La relación entre ambos quedará atravesada por disputas familiares, rebeliones y un contexto político cada vez más inestable.

Según la sinopsis de la segunda temporada, “las dos parejas jóvenes serán puestas a prueba y separadas una vez más por fuerzas que escapan a su control, a medida que cada clan elija un bando en la rebelión”.

Cabe recordar que el reparto de la segunda temporada de Outlander: Blood of My Blood también incluye a Tony Curran, Séamus McLean Ross, Sam Retford, Rory Alexander y Conor MacNeill.

Segunda temporada de Outlander: Blood Of My Blood. Foto: Starz

Qué mostrará la temporada 2 de Outlander: Blood of My Blood

La nueva entrega seguirá ampliando el universo de la franquicia con historias atravesadas por el romance, los conflictos de poder y el drama histórico. Además de profundizar en las tensiones entre clanes escoceses y el avance inglés sobre las Highlands, la serie continuará desarrollando el costado fantástico que caracteriza a Outlander.

Además de los conflictos políticos y familiares, la serie seguirá explorando los misterios alrededor de los viajes en el tiempo, uno de los elementos más icónicos del universo creado por Diana Gabaldon.

La combinación entre drama histórico, romance y fantasía buscará mantener el espíritu épico que convirtió a Outlander en una de las ficciones más populares entre los fanáticos del género.