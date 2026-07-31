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¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Leo para el 31 de julio de 2026

Todo lo que necesitas saber sobre tu signo Leo para enfrentar este día.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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En la astrología, Leo está regido por Sol. Su elemento es el Fuego y la piedra que le corresponde energéticamente es Rubí. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 31 de julio de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Leo en el amor hoy

Si no cambias tus estrategias de seducción, te resultará imposible encontrar el amor. Deja de lado tu egocentrismo y altanería.

Salud y energía de Leo este día 31 de julio de 2026

Has trabajado muy duro y te has esforzado por cumplir tus metas. En esta etapa cosecharás todo lo que sembraste, disfruta el momento.

Horóscopo laboral de Leo para hoy

Te ofrecerán más trabajo del que realmente puedes abarcar. Selecciona lo que sea más importante y haz las cosas en orden.

¿Cuáles son las fechas de Leo?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Leo?

Leo pertenece al elemento Fuego.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Leo?

Leo es más compatible con Aries, Sagitario, Géminis. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Leo?

El número de la suerte de Leo es el 1.

¿Cómo es la personalidad de Leo?

Leo es un signo generoso, entusiasta y líder natural.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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