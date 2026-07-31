Nuevos camiones 6x6 para los radares del Ejército Argentino: qué capacidad suman

Camiones 6x6 para radares. Foto: X/@AviacionDefensa

El Ejército Argentino continúa avanzando en la modernización de sus capacidades de vigilancia y control del espacio aéreo. Luego de incorporar los nuevos radares móviles tridimensionales RPA-200M, desarrollados por INVAP, la Fuerza dio un nuevo paso al iniciar el proceso para adquirir cuatro camiones 6x6 destinados específicamente al transporte de estos sistemas de radar.

La iniciativa forma parte del plan de fortalecimiento impulsado por el jefe del Ejército, teniente general Oscar Santiago Zarich, con el objetivo de mejorar la movilidad de los equipos y garantizar un despliegue rápido en distintos escenarios operativos.

La incorporación de los radares móviles tridimensionales RPA-200M. Foto: X/ @Argendef

El Ejército Argentino licita cuatro camiones 6x6

La Dirección General de Material del Ejército realizó la apertura de ofertas para la compra de cuatro camiones con tracción 6x6 y una capacidad de carga de 15.000 kilogramos, especialmente diseñados para transportar los radares móviles de la Fuerza.

Según el pliego de la licitación, las unidades deberán ser completamente nuevas, sin uso previo y en perfecto estado de conservación. Además, los oferentes deberán especificar la marca, el modelo, el año de fabricación y el país de origen de cada vehículo.

Entre las condiciones establecidas también figura que la empresa adjudicataria deberá brindar, sin costo adicional, los dos primeros servicios de mantenimiento, una medida orientada a garantizar la operatividad inicial de las unidades.

Los radares RPA-200M fortalecen la vigilancia aérea

La compra de los nuevos camiones complementa la reciente incorporación de dos radares móviles tridimensionales RPA-200M, fabricados por INVAP e integrados al Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA).

Estos radares representan uno de los desarrollos tecnológicos más avanzados de la industria nacional en materia de defensa. Entre sus principales capacidades se destacan la posibilidad de detectar y seguir más de mil blancos en forma simultánea, operar de manera local o remota, desplegarse rápidamente y mantener la vigilancia incluso bajo condiciones meteorológicas adversas.

Su diseño permite además funcionar con una dotación reducida de personal, facilitando su empleo en operaciones conjuntas tanto de defensa como de apoyo a la seguridad interior, siempre en coordinación con otras agencias del Estado.

Qué es el SINVICA y por qué resulta estratégico

El Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA) fue creado en 2004 con el objetivo de fortalecer el control del espacio aéreo argentino mediante una red integrada de radares y centros de comando.

Si bien históricamente la Fuerza Aérea Argentina tuvo la responsabilidad principal sobre la vigilancia aeroespacial, el Ejército incorporó esta capacidad para mejorar la coordinación de las operaciones terrestres y conjuntas.

La incorporación de radares móviles permite proteger objetivos estratégicos, ampliar la cobertura de vigilancia y aumentar la capacidad de respuesta frente a amenazas o vuelos no identificados.

INVAP, protagonista de la radarización argentina

El desarrollo de los radares nacionales tiene como principal protagonista a INVAP, empresa estatal con sede en Río Negro que desde hace más de dos décadas lidera la fabricación de sistemas radar para uso civil y militar.

En 2013 la compañía homologó el primer Radar Primario Argentino 3D de Largo Alcance (RPA3D-LA) y posteriormente desarrolló simuladores para la capacitación de operadores. Esa experiencia permitió evolucionar hasta el actual RPA-200M, utilizado por el Ejército.

Los camiones pesados 6x6 que busca el Ejército argentino. Foto: X/@tobias_perez11

A diferencia de los radares civiles, que dependen de que las aeronaves emitan información mediante un transponder, los radares militares tridimensionales pueden detectar aeronaves aun cuando vuelen con esos sistemas apagados. Además de localizar el blanco, determinan su velocidad, dirección y altura, una capacidad fundamental para la defensa del espacio aéreo.

Con la futura incorporación de los nuevos camiones 6x6, el Ejército Argentino no solo incrementará la movilidad de estos sistemas, sino que también fortalecerá la capacidad de desplegarlos rápidamente donde la situación operativa lo requiera, consolidando un nuevo avance en el proceso de modernización de la Fuerza.