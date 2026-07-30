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Giorgia Meloni endurece su postura migratoria y evalúa suspender Schengen con España tras la crisis migratoria en Ceuta

La primera ministra reafirmó la línea política de su Gobierno en materia migratoria y sostuvo que Italia mantendrá una postura firme frente a la inmigración irregular. La eventual decisión representaría un nuevo foco de tensión dentro de la Unión Europea.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Giorgia Meloni endurece su postura migratoria y evalúa suspender Schengen con España.
Giorgia Meloni endurece su postura migratoria y evalúa suspender Schengen con España. Foto: REUTERS
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La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, confirmó este jueves que su Gobierno estudia la adopción de “medidas extraordinarias” para reforzar el control de las fronteras, entre ellas una eventual suspensión temporal de la aplicación del espacio Schengen con España, tras los recientes acontecimientos registrados en la ciudad autónoma de Ceuta.

A través de sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo italiano aseguró que las imágenes llegadas desde Ceuta resultan “impactantes” y evidencian, a su juicio, que la inmigración ilegal descontrolada representa “una amenaza real para la seguridad de las fronteras europeas”.

Meloni endurece su discurso sobre la inmigración ilegal

La mandataria italiana informó además que mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, y que se encuentran convocando a los organismos competentes para evaluar la situación. “Tras estas reuniones, estamos preparados para intervenir, incluso con medidas extraordinarias para proteger nuestras fronteras y garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España”, indicó Meloni.

La primera ministra reafirmó la línea política de su Gobierno en materia migratoria y sostuvo que Italia mantendrá una postura firme frente a la inmigración irregular. “No cederemos ni un ápice en materia de inmigración ilegal: proteger nuestras fronteras, detener a los traficantes de personas y garantizar repatriaciones efectivas seguirá siendo la política de este Gobierno”, remarcó.

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Previamente, fuentes del Ejecutivo italiano ya habían adelantado que se estaba estudiando la posibilidad de suspender la aplicación de los acuerdos de Schengen con España, una medida que cuenta con respaldo dentro de la coalición gobernante.

Antonio Tajani respalda el cierre temporal de Schengen con España

Entre quienes se pronunciaron a favor de la medida figura el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, quien expresó públicamente su apoyo. “Estoy a favor de cerrar el espacio Schengen con España y tengo plena confianza en el trabajo del ministro Piantedosi. La inmigración irregular y descontrolada supone un peligro para la seguridad nacional”, escribió en X.

Giorgia Meloni sostuvo que Italia mantendrá una postura firme frente a la inmigración irregular. Foto: Reuters (Fabian Bimmer)

El jefe de la diplomacia italiana vinculó la posible decisión a las recientes políticas migratorias impulsadas por el Gobierno español. En este sentido, sostuvo que la regularización de cientos de miles de inmigrantes podría generar un efecto llamada y favorecer las redes de tráfico de personas.

Tajani aseguró que Madrid había concedido la ciudadanía española, y por lo tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes en situación irregular. Sin embargo, esa afirmación no se corresponde con el proceso actualmente en marcha en España, que contempla mecanismos de regularización administrativa, pero no la concesión automática de la nacionalidad.

Qué implicaría la suspensión del Tratado de Schengen

De concretarse, la suspensión temporal de las garantías de libre circulación previstas en el espacio Schengen supondría el restablecimiento de controles fronterizos entre Italia y España.

La suspensión en Ceuta supondría el restablecimiento de controles fronterizos entre Italia y España. Foto: Reuters (Fabian Bimmer)

Se trata de una herramienta excepcional contemplada por la normativa comunitaria, que puede ser activada por los Estados miembros cuando consideran que existen amenazas para el orden público o la seguridad interior.

La eventual decisión representaría un nuevo foco de tensión dentro de la Unión Europea en torno a la gestión de los flujos migratorios, uno de los temas más sensibles de la agenda comunitaria. Además, volvería a colocar en el centro del debate político europeo la situación de las fronteras exteriores del bloque y las diferencias entre los Estados miembros respecto a cómo abordar la inmigración irregular.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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