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Un gobernador quiere poner peajes para los camiones que van a Vaca Muerta: los detalles del proyecto

La decisión está vinculada a la falta de avances en las negociaciones con el Gobierno nacional para el traspaso de unos 600 kilómetros de rutas nacionales a la órbita de la provincia.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Un gobernador quiere poner peajes para los camiones que van a Vaca Muerta.
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El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, enviará a la Legislatura provincial un proyecto de ley para habilitar el cobro de peajes en rutas pampeanas al transporte pesado que atraviesa el territorio.

La medida apuntará principalmente a los camiones que trasladan arena desde Entre Ríos hacia Vaca Muerta, aunque también podría alcanzar a los vehículos de carga que transportan granos con destino al puerto de Bahía Blanca.

La decisión está vinculada a la falta de avances en las negociaciones con el Gobierno nacional para el traspaso de unos 600 kilómetros de rutas nacionales a la órbita de La Pampa. La administración pampeana reclama que esa transferencia sea acompañada por los recursos necesarios para el mantenimiento de los corredores, algo que hasta el momento la Nación rechaza.

Con el cobro de peajes, el gobierno provincial busca recuperar parte de los fondos que la Dirección Provincial de Vialidad destina al mantenimiento de la red vial. Desde la provincia advierten que muchos tramos son utilizados de manera creciente por camiones vinculados a actividades productivas que no se desarrollan en La Pampa, especialmente el traslado de arena para la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta.

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Hace dos semanas, Ziliotto mantuvo una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la que uno de los temas centrales fue la obra pública y el estado de las rutas. Sin embargo, hasta ahora no hubo una respuesta favorable de la Casa Rosada al pedido pampeano de transferir rutas con financiamiento.

En paralelo, otras provincias ya avanzaron en acuerdos similares con la Nación. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó recientemente el traspaso de la Ruta Nacional A012 por un plazo de 20 años, mientras que Córdoba mantiene conversaciones por la Ruta Nacional 19 con la gestión de Martín Llaryora.

Vaca Muerta. Foto: NA

La Pampa cobrará peajes al transporte pesado para financiar el mantenimiento de rutas

La decisión de avanzar con el proyecto fue anticipada por Rodrigo Cadenas, titular de la Dirección Provincial de Vialidad. En diálogo con Canal 3, recordó que Ziliotto ya había planteado esta posibilidad en las aperturas de sesiones legislativas de 2025 y 2026. “Fue claro porque es notorio el incremento del tránsito y del avance del deterioro en las rutas provinciales y nacionales”, señaló.

Cadenas también mencionó un estudio del Consejo Federal de Inversiones (CFI) sobre los corredores que atraviesan La Pampa. A partir de ese diagnóstico, la provincia realizó reclamos ante Vialidad Nacional y el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, en el marco del proceso de la Red Federal de Concesiones, con el objetivo de obtener definiciones por parte de la Nación.

“Ante el silencio de Nación, se avanzará en un proyecto de ley para cobrar peajes”, afirmó el funcionario. La iniciativa busca que el tránsito pesado que no tributa en La Pampa, pero utiliza y deteriora sus rutas, realice un aporte para financiar el mantenimiento vial.

El foco estará puesto en los camiones de gran porte, que según Cadenas son los que provocan el mayor desgaste sobre la infraestructura. En particular, señaló a los vehículos que transportan arena desde la cuenca del río Paraná hacia Vaca Muerta para su uso en la actividad de fracking.

Vaca MuertaPeajesLa Pampa
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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