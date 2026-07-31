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ANSES: quiénes cobran el 31 de julio y qué pagos siguen activos antes de terminar el mes

Aunque el calendario principal de jubilados y pensionados de julio ya terminó, todavía hay beneficiarios de ANSES que pueden tener pagos disponibles este viernes 31. El detalle completo para revisar antes de que cierre el mes.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Créditos personales para jubilados
Créditos personales para jubilados Foto: anses
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La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, llega al cierre de julio con una de las consultas más repetidas entre jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales: quiénes cobran el 31 de julio. La fecha genera dudas porque el calendario mensual se organiza por terminación de DNI, tipo de beneficio y, en algunos casos, períodos de pago que se mantienen abiertos durante varios días.

Para este viernes 31 de julio, el punto central es que las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo ya completaron su calendario de pago el miércoles 29 de julio, con los beneficiarios cuyos DNI terminan en 8 y 9. Antes, habían cobrado los documentos terminados en 4 y 5 el 27 de julio, y los finalizados en 6 y 7 el 28 de julio.

Sin embargo, esto no significa que no haya pagos vigentes. Durante los últimos días del mes, siguen disponibles algunas prestaciones de ANSES con cronogramas extendidos, entre ellas la Asignación por Maternidad, las Asignaciones de Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que mantienen período de cobro hasta el 11 de agosto, según el calendario informado.

Jubilados y pensionados: qué pasó con el calendario de julio

En julio, los jubilados y pensionados recibieron sus haberes con un aumento del 2,15%. Además, los sectores de menores ingresos continuaron con el bono extraordinario de $70.000, de acuerdo con la información difundida sobre el cronograma mensual.

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Oficina ANSES
Oficina ANSES Foto: ANSES

Con esa actualización, el ingreso total para quienes cobran la mínima se ubicó en $481.989,33, incluyendo el bono. En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor, PUAM, quedó en $399.591,46, y las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez alcanzaron los $358.392,53, también contemplando el refuerzo correspondiente.

El calendario para quienes perciben haberes superiores al mínimo se desarrolló durante la última semana completa de julio. Los pagos se ordenaron de la siguiente manera: DNI terminados en 4 y 5 cobraron el 27 de julio, DNI terminados en 6 y 7 cobraron el 28 de julio, y DNI terminados en 8 y 9 cobraron el 29 de julio.

Por eso, si una persona jubilada o pensionada consulta si cobra el 31 de julio, la respuesta dependerá de su prestación y de si el dinero ya fue acreditado. En el caso del calendario previsional principal, no hay una nueva tanda de jubilados y pensionados prevista para esa fecha, aunque los fondos ya depositados permanecen disponibles en la cuenta bancaria del titular.

Qué prestaciones de ANSES siguen vigentes el 31 de julio

El 31 de julio todavía puede ser una fecha relevante para beneficiarios de prestaciones que tienen ventanas de cobro más amplias. Entre ellas aparecen la Asignación por Maternidad, las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, cuyos pagos continúan disponibles hasta el 11 de agosto.

Esto quiere decir que, aunque no haya una nueva ronda de jubilaciones ese día, algunos titulares pueden tener dinero acreditado o disponible para retirar, según la prestación que perciban y la fecha asignada por ANSES. Por ese motivo, la recomendación principal es revisar el estado del beneficio desde los canales oficiales antes de acercarse al banco o al cajero.

Prestación por Desempleo: cómo fue el cierre del cronograma

La Prestación por Desempleo también formó parte del calendario de la última semana de julio. En este caso, los beneficiarios con DNI terminados en 6 y 7 cobraron el 27 de julio, mientras que quienes tienen documentos finalizados en 8 y 9 cobraron el 28 de julio.

ANSES
ANSES oficina Foto: ANSES

Con esas fechas, ANSES completó el tramo previsto para esta prestación dentro del calendario de julio. De todos modos, si el titular no retiró el dinero el mismo día de acreditación, puede consultar si el monto continúa disponible en su cuenta o medio de cobro habitual.

Cómo consultar si cobrás el 31 de julio

Para confirmar si hay un pago disponible este 31 de julio, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES desde la web oficial o desde la aplicación móvil. La consulta se realiza con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y permite verificar fecha de cobro, lugar de pago, prestación asignada y recibos de haberes.

También es importante revisar la terminación del DNI, ya que ANSES utiliza ese criterio para ordenar la mayoría de los pagos mensuales. En el caso de beneficios con período extendido, la fecha límite de disponibilidad puede ser distinta a la jornada exacta de acreditación.

ANSES 31 de julio: la clave para no confundirse

La duda por el 31 de julio aparece porque es el último día hábil del mes y muchos beneficiarios buscan saber si todavía existe una fecha nueva de cobro. La clave es diferenciar entre calendario de acreditación y dinero disponible.

En julio, el cronograma de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo finalizó el 29 de julio, pero algunas asignaciones continúan activas hasta agosto. Por eso, quienes deben prestar especial atención este viernes son los titulares de prestaciones con pago extendido, mientras que jubilados y pensionados deben verificar si el depósito ya fue realizado en los días anteriores.

En resumen: el 31 de julio no aparece como una nueva fecha de pago para jubilaciones y pensiones del calendario principal, pero sí puede ser un día de consulta clave para quienes tienen asignaciones vigentes, pagos únicos o beneficios ya acreditados por ANSES.

ANSESJulioJubiladosAUH - Asignación Universal por Hijo
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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