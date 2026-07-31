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Qué es la Carta Orgánica del Banco Central: la reforma que Milei anunció por cadena nacional

El presidente argentino habló para brindar detalles acerca de las modificaciones que quiere aplicar el Gobierno y el proyecto de ley ya fue remitido al Congreso.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Carta Orgánica del Banco Central.
Carta Orgánica del Banco Central. Foto: X
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El proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central pasó a copar la discusión en el mundo de la política y la población argentina tras la cadena nacional del presidente Javier Milei. Aunque el nombre suena eminentemente técnico o jurídico, de su redacción dependen decisiones que impactan de lleno en el bolsillo cotidiano desde el valor del peso y la inflación hasta el nivel de reservas del país.

Qué es la Carta Orgánica del Banco Central

En términos sencillos, la Carta Orgánica (sancionada bajo la Ley Nacional N° 24.144 y modificada en varias oportunidades) es el "manual de instrucciones" o la “constitución interna” del Banco Central. Se trata del marco legal aprobado por el Congreso que fija los objetivos del organismo, establece las atribuciones de sus autoridades y determina los límites que tiene la entidad frente al Poder Ejecutivo.

Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

Qué regula la Carta Orgánica del Banco Central

Según los registros oficiales del propio Banco Central y la normativa vigente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Carta Orgánica define cuatro pilares fundamentales:

  • La misión principal de la entidad: define para qué existe el Banco Central. Históricamente, este punto alternó entre esquemas de meta única (focalizados exclusivamente en la estabilidad de precios) y esquemas de metas múltiples.
  • La relación con el Gobierno: regula si el Banco Central tiene permitido o no emitir dinero para prestarle al Tesoro Nacional, financiar el déficit del Estado o comprar títulos públicos.
  • La autonomía del Directorio: fija las condiciones para nombrar a su presidente y directores, el tiempo que duran en sus mandatos (seis años según el texto actual) y qué exigencias existen para removerlos, con el objetivo de proteger la toma de decisiones técnicas frente a los cambios de signo político.
  • La supervisión del sistema financiero: le otorga el poder legal para fiscalizar a los bancos comerciales, administrar las reservas internacionales del país y regular la política cambiaria y crediticia.

Con el proyecto de reforma anunciado por Milei en cadena nacional, el debate vuelve al Congreso y la discusión central pasará por determinar si la ley debe imponer un cerrojo estricto a la emisión monetaria o si debe mantener márgenes de acción discrecionales para la política económica del Estado.

Banco CentralJavier MileiGobierno
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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