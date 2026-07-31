Conmoción en el fútbol europeo: de qué murió Franco Baresi, la leyenda eterna del Milan y de Italia

Franco Baresi Foto: REUTERS

El fútbol mundial atraviesa una jornada de profundo dolor tras la muerte de Franco Baresi, uno de los defensores más influyentes de todos los tiempos y símbolo absoluto del AC Milan. El ex capitán rossonero falleció a los 66 años, según informó el club italiano, que lo despidió como una figura inseparable de su identidad deportiva e institucional.

Franco Baresi, el capitán que se volvió eterno en el Milan

Hablar de Franco Baresi es hablar de una vida entera ligada a una camiseta. Nacido en Travagliato, Brescia, el 8 de mayo de 1960, el exdefensor construyó una carrera única dentro del Milan, club en el que desarrolló toda su trayectoria profesional y donde se transformó en un emblema de liderazgo, fidelidad y excelencia competitiva.

Su debut en la Serie A llegó el 23 de abril de 1978, cuando todavía era adolescente. Desde entonces, su crecimiento fue imparable: pasó de ser una promesa del club a convertirse en el jefe de una de las defensas más recordadas de la historia del fútbol europeo.

Franco Baresi Foto: REUTERS

Durante dos décadas, Baresi representó al Milan con una regularidad extraordinaria. Fue capitán durante 15 temporadas, disputó más de 700 partidos oficiales y levantó algunos de los trofeos más importantes del planeta, entre ellos seis títulos de Serie A, tres Copas de Europa, Supercopas europeas e Intercontinentales.

Una carrera marcada por la lealtad y el liderazgo

En una época en la que los grandes futbolistas suelen cambiar de club en busca de nuevos desafíos, la historia de Baresi conserva un valor especial. El defensor permaneció en el Milan incluso en los momentos más difíciles, incluidas las etapas en las que el equipo atravesó descensos y reconstrucciones deportivas. Esa decisión fortaleció su vínculo con los hinchas y lo convirtió en una referencia moral dentro y fuera del campo.

Baresi no fue solo un marcador central de élite. Fue un libero moderno, capaz de leer el juego antes que los demás, anticipar ataques rivales, ordenar la línea defensiva y comenzar jugadas desde el fondo con precisión. Su inteligencia táctica, su carácter competitivo y su capacidad para imponer respeto sin necesidad de exageraciones lo ubicaron entre los mejores defensores de la historia.

Junto a nombres como Paolo Maldini, Alessandro Costacurta y Mauro Tassotti, integró una línea defensiva que todavía es estudiada como modelo de coordinación, disciplina y jerarquía. Aquel Milan, especialmente bajo las conducciones de Arrigo Sacchi y Fabio Capello, dominó Italia y Europa con una propuesta que marcó una época.

Campeón del mundo con Italia y protagonista de noches inolvidables

El legado de Franco Baresi también quedó grabado en la historia de la selección italiana. Formó parte del plantel que conquistó la Copa del Mundo de España 1982, una de las páginas más celebradas del fútbol azzurro. Más tarde, fue uno de los referentes de Italia en el Mundial de 1990 y en Estados Unidos 1994, donde el equipo llegó hasta la final frente a Brasil.

Franco Baresi Foto: REUTERS

Aunque aquella definición por penales de 1994 dejó una imagen dolorosa para Baresi, su actuación en el torneo fue recordada como una muestra de coraje, compromiso y grandeza competitiva. Lejos de quedar reducido a un episodio, su recorrido internacional consolidó su lugar entre las figuras más respetadas del fútbol italiano.

El número 6, una camiseta que ya pertenece a la historia

Tras su retiro en 1997, el Milan tomó una decisión reservada para sus máximos ídolos: retiró la camiseta número 6 en homenaje a Baresi. Ese gesto simbolizó algo más que una despedida deportiva. Fue el reconocimiento a un futbolista que encarnó los valores más profundos del club: pertenencia, sacrificio, seriedad profesional y amor por los colores.

Años después, Baresi continuó vinculado a la institución como vicepresidente honorario, manteniendo su presencia como una figura de consulta, inspiración y memoria viva para las nuevas generaciones del Milan.

La salud de Franco Baresi y sus últimas apariciones públicas

De acuerdo con medios italianos, la salud del exdefensor se había visto afectada desde 2025, cuando fue intervenido por un nódulo pulmonar detectado durante controles médicos. Luego inició un proceso de recuperación y tratamiento, aunque su estado había generado preocupación en los últimos meses.

Una de sus últimas apariciones públicas de alto impacto ocurrió durante la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, donde participó como portador de la antorcha junto a Giuseppe Bergomi, histórico referente del Inter y antiguo rival en los derbis de Milán.

La muerte de Franco Baresi provocó una ola de homenajes en Italia y en el resto del mundo. El Milan expresó su dolor con un mensaje en el que destacó que su ejemplo y su camiseta número 6 seguirán formando parte del ADN del club. También el Inter, histórico rival ciudadano, se sumó a las condolencias y reconoció la dimensión deportiva y humana de una figura que trascendió cualquier rivalidad.