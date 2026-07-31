Alerta por la tormenta del fin de semana: 48 horas de lluvia, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h

Lluvia en el AMBA Foto: Archivo NA

El clima vuelve a encender las alarmas en la Argentina por la llegada de un evento de inestabilidad severa que podría dejar lluvias abundantes, tormentas fuertes, caída de granizo y ráfagas de viento cercanas a los 90 km/h durante el fin de semana. El fenómeno estará asociado al avance de un sistema de baja presión y al ingreso de aire húmedo e inestable, condiciones que favorecerán el desarrollo de tormentas de variada intensidad.

Según los reportes meteorológicos difundidos este jueves 30 de julio de 2026, las áreas más comprometidas estarán ubicadas en el Litoral argentino, aunque el avance del mal tiempo también podría afectar sectores del centro del país durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias por tormentas, lluvias y vientos, mientras que los niveles de alerta indican la posibilidad de fenómenos con capacidad de provocar daños e interrupciones momentáneas en la actividad cotidiana.

Cuándo llega la tormenta y por qué puede ser peligrosa

El período más complicado se espera entre el viernes y el sábado, cuando la ciclogénesis profundizará la inestabilidad y favorecerá el ingreso de aire húmedo desde el norte. Este escenario puede generar precipitaciones persistentes durante varias horas, con acumulados importantes en poco tiempo y tormentas acompañadas por actividad eléctrica.

Lluvias y tormentas dificultan la circulación. Foto: REUTERS

La combinación de lluvia intensa, suelo saturado y fuertes ráfagas aumenta el riesgo de anegamientos urbanos, caída de ramas, postes afectados y reducción de visibilidad en rutas. En algunas localidades, los acumulados podrían superar los 50 a 80 milímetros en lapsos relativamente cortos, de acuerdo con el pronóstico citado para la región del Litoral.

Las provincias más afectadas por el temporal

El foco principal estará puesto en las provincias del Litoral, especialmente en zonas de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. En estos distritos se prevén lluvias y tormentas de diferente intensidad, con probabilidad de ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo.

Clima en Buenos Aires Foto: NA archivo

Entre las localidades mencionadas dentro del área de mayor atención figuran Paraná, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Rosario, Santa Fe capital, Reconquista, Corrientes capital, Goya, Posadas, Oberá, Resistencia, Barranqueras, Clorinda y Formosa capital. La evolución del sistema será progresiva, por lo que las condiciones podrían cambiar a medida que avance el frente de tormentas.

Qué pasará en Buenos Aires y el centro del país

Además del Litoral, otros reportes advierten que el centro y este del país también podrían tener una jornada complicada, especialmente durante el viernes 31 de julio. En la provincia de Buenos Aires y el AMBA se prevén tormentas durante la tarde y la noche, con probabilidad de precipitaciones intensas y ráfagas que podrían superar los 90 km/h de manera puntual en sectores bajo alerta.

En la ciudad de Buenos Aires, el mal tiempo comenzaría a notarse desde la mañana del viernes, aunque el tramo más adverso se ubicaría hacia la noche, cuando aumentan las chances de tormentas y ráfagas. Este cambio abrupto del tiempo también puede complicar la circulación, especialmente en accesos, autopistas y zonas con acumulación de agua.

Por qué se habla de ciclogénesis

La ciclogénesis es un proceso meteorológico en el que se forma o intensifica un sistema de baja presión. Cuando esto ocurre en un contexto de alta humedad e inestabilidad, puede favorecer lluvias persistentes, tormentas eléctricas y vientos intensos. En este caso, el fenómeno será clave para explicar el deterioro del tiempo durante el viernes y el sábado.

El avance del sistema también estará acompañado por el ingreso posterior de una masa de aire más fría y seca. Por eso, hacia el domingo se espera una mejora gradual de las condiciones, aunque con un marcado descenso de temperatura en distintas zonas del noreste argentino.

Recomendaciones del SMN ante lluvias, granizo y viento fuerte

Frente a este tipo de eventos, las autoridades recomiendan asegurar objetos que puedan volarse, evitar circular por calles anegadas, no refugiarse debajo de árboles o postes y permanecer en lugares cerrados durante los momentos de mayor actividad eléctrica. También se aconseja desconectar electrodomésticos si ingresa agua a la vivienda y mantenerse lejos de artefactos eléctricos.

Otra medida clave es seguir las actualizaciones oficiales, ya que las alertas meteorológicas pueden modificarse con el correr de las horas. El nivel amarillo implica posibles fenómenos con capacidad de daño, mientras que el nivel naranja exige preparación ante eventos peligrosos para la sociedad, los bienes y el ambiente.

Cuándo mejora el tiempo

El alivio llegaría recién durante el domingo, cuando el sistema de baja presión se desplace hacia el Atlántico y permita el ingreso de aire más frío y seco. Sin embargo, antes de esa mejora, el viernes y el sábado serán jornadas de especial atención por la posibilidad de tormentas fuertes, lluvias persistentes, ráfagas intensas y granizo en forma localizada.

La recomendación principal es no subestimar el fenómeno: aunque no todas las localidades recibirán el mismo impacto, el evento puede generar complicaciones rápidas en zonas urbanas y rurales. Mantenerse informado, evitar traslados innecesarios y preparar la vivienda con anticipación puede marcar la diferencia durante las horas más críticas del temporal.