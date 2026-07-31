comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Alerta por la tormenta del fin de semana: 48 horas de lluvia, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h

El mal tiempo avanza sobre varias provincias argentinas con lluvias intensas, posible granizo y ráfagas fuertes. Cuáles serán las zonas más afectadas y qué recomienda el SMN.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Lluvia en el AMBA
Lluvia en el AMBA Foto: Archivo NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El clima vuelve a encender las alarmas en la Argentina por la llegada de un evento de inestabilidad severa que podría dejar lluvias abundantes, tormentas fuertes, caída de granizo y ráfagas de viento cercanas a los 90 km/h durante el fin de semana. El fenómeno estará asociado al avance de un sistema de baja presión y al ingreso de aire húmedo e inestable, condiciones que favorecerán el desarrollo de tormentas de variada intensidad.

Según los reportes meteorológicos difundidos este jueves 30 de julio de 2026, las áreas más comprometidas estarán ubicadas en el Litoral argentino, aunque el avance del mal tiempo también podría afectar sectores del centro del país durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias por tormentas, lluvias y vientos, mientras que los niveles de alerta indican la posibilidad de fenómenos con capacidad de provocar daños e interrupciones momentáneas en la actividad cotidiana.

Cuándo llega la tormenta y por qué puede ser peligrosa

El período más complicado se espera entre el viernes y el sábado, cuando la ciclogénesis profundizará la inestabilidad y favorecerá el ingreso de aire húmedo desde el norte. Este escenario puede generar precipitaciones persistentes durante varias horas, con acumulados importantes en poco tiempo y tormentas acompañadas por actividad eléctrica.

Lluvias, tormentas y viento en la ciudad.
Lluvias y tormentas dificultan la circulación. Foto: REUTERS

La combinación de lluvia intensa, suelo saturado y fuertes ráfagas aumenta el riesgo de anegamientos urbanos, caída de ramas, postes afectados y reducción de visibilidad en rutas. En algunas localidades, los acumulados podrían superar los 50 a 80 milímetros en lapsos relativamente cortos, de acuerdo con el pronóstico citado para la región del Litoral.

Contenido Recomendado

¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

Las provincias más afectadas por el temporal

El foco principal estará puesto en las provincias del Litoral, especialmente en zonas de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. En estos distritos se prevén lluvias y tormentas de diferente intensidad, con probabilidad de ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo.

Alerta por tormentas
Clima en Buenos Aires Foto: NA archivo

Entre las localidades mencionadas dentro del área de mayor atención figuran Paraná, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Rosario, Santa Fe capital, Reconquista, Corrientes capital, Goya, Posadas, Oberá, Resistencia, Barranqueras, Clorinda y Formosa capital. La evolución del sistema será progresiva, por lo que las condiciones podrían cambiar a medida que avance el frente de tormentas.

Qué pasará en Buenos Aires y el centro del país

Además del Litoral, otros reportes advierten que el centro y este del país también podrían tener una jornada complicada, especialmente durante el viernes 31 de julio. En la provincia de Buenos Aires y el AMBA se prevén tormentas durante la tarde y la noche, con probabilidad de precipitaciones intensas y ráfagas que podrían superar los 90 km/h de manera puntual en sectores bajo alerta.

En la ciudad de Buenos Aires, el mal tiempo comenzaría a notarse desde la mañana del viernes, aunque el tramo más adverso se ubicaría hacia la noche, cuando aumentan las chances de tormentas y ráfagas. Este cambio abrupto del tiempo también puede complicar la circulación, especialmente en accesos, autopistas y zonas con acumulación de agua.

Por qué se habla de ciclogénesis

La ciclogénesis es un proceso meteorológico en el que se forma o intensifica un sistema de baja presión. Cuando esto ocurre en un contexto de alta humedad e inestabilidad, puede favorecer lluvias persistentes, tormentas eléctricas y vientos intensos. En este caso, el fenómeno será clave para explicar el deterioro del tiempo durante el viernes y el sábado.

El avance del sistema también estará acompañado por el ingreso posterior de una masa de aire más fría y seca. Por eso, hacia el domingo se espera una mejora gradual de las condiciones, aunque con un marcado descenso de temperatura en distintas zonas del noreste argentino.

Recomendaciones del SMN ante lluvias, granizo y viento fuerte

Frente a este tipo de eventos, las autoridades recomiendan asegurar objetos que puedan volarse, evitar circular por calles anegadas, no refugiarse debajo de árboles o postes y permanecer en lugares cerrados durante los momentos de mayor actividad eléctrica. También se aconseja desconectar electrodomésticos si ingresa agua a la vivienda y mantenerse lejos de artefactos eléctricos.

Otra medida clave es seguir las actualizaciones oficiales, ya que las alertas meteorológicas pueden modificarse con el correr de las horas. El nivel amarillo implica posibles fenómenos con capacidad de daño, mientras que el nivel naranja exige preparación ante eventos peligrosos para la sociedad, los bienes y el ambiente.

Cuándo mejora el tiempo

El alivio llegaría recién durante el domingo, cuando el sistema de baja presión se desplace hacia el Atlántico y permita el ingreso de aire más frío y seco. Sin embargo, antes de esa mejora, el viernes y el sábado serán jornadas de especial atención por la posibilidad de tormentas fuertes, lluvias persistentes, ráfagas intensas y granizo en forma localizada.

La recomendación principal es no subestimar el fenómeno: aunque no todas las localidades recibirán el mismo impacto, el evento puede generar complicaciones rápidas en zonas urbanas y rurales. Mantenerse informado, evitar traslados innecesarios y preparar la vivienda con anticipación puede marcar la diferencia durante las horas más críticas del temporal.

ClimaLluviasServicio Meteorológico Nacional
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Tormentas fuertes, viento Zonda y cambio brusco del tiempo:las zonas bajo alerta meteorológica

    Tormentas fuertes, viento Zonda y cambio brusco del tiempo: las zonas bajo alerta meteorológica

  2. Alerta en el Río Paraná por las tormentas fuertes:las zonas afectadas en Buenos Aires ante las posibles crecidas

    Alerta en el Río Paraná por las tormentas fuertes: las zonas afectadas en Buenos Aires ante las posibles crecidas

  3. Tormentas fuertes y granizo en Buenos Aires:cuándo llega el fenómeno meteorológico más intenso de la semana

    Tormentas fuertes y granizo en Buenos Aires: cuándo llega el fenómeno meteorológico más intenso de la semana

  4. ¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

    ¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

  5. ¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza? El pronóstico para este 31 de julio de 2026

    ¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza? El pronóstico para este 31 de julio de 2026
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Malvinas:una empresa chilena negocia participar del megaproyecto petrolero Sea Lion que impulsa Reino Unido

Malvinas: una empresa chilena negocia participar del megaproyecto petrolero Sea Lion que impulsa Reino Unido

Saltos desde Sea King:así entrenan las Fuerzas Especiales de la Armada Argentina

Nuevos camiones 6x6 para los radares del Ejército Argentino:qué capacidad suman

Un gobernador quiere poner peajes para los camiones que van a Vaca Muerta:los detalles del proyecto

Economía

El Gobierno va por una reforma histórica del BCRA:qué cambia y cómo puede impactar en la economía

El Gobierno va por una reforma histórica del BCRA: qué cambia y cómo puede impactar en la economía

ANSES:quiénes cobran el 31 de julio y qué pagos siguen activos antes de terminar el mes

Los empleos más demandados que aceptan a jóvenes sin estudio universitario:cuáles son y cuánto ganan hoy

Lujoso hotel internacional busca trabajadores argentinos:ofrecen sueldos de USD 1.600 y piden pocos requisitos

Historia

Ceuta, la ciudad española en África que Marruecos reclama y que nació entre conquistas, tratados y fronteras calientes

Ceuta, la ciudad española en África que Marruecos reclama y que nació entre conquistas, tratados y fronteras calientes

El único país del mundo 100% autosuficiente en alimentos está en Sudamérica:superó a China y Estados Unidos

Donald Trump anunció un acuerdo para el desarme total de Hamás como parte de su plan para Gaza

Giorgia Meloni endurece su postura migratoria y evalúa suspender Schengen con España tras la crisis migratoria en Ceuta