El Gobierno va por una reforma histórica del BCRA: qué cambia y cómo puede impactar en la economía

Cadena nacional del presidente Javier Milei. Foto: Captura

El Gobierno nacional puso sobre la mesa una de las reformas económicas más sensibles de los últimos años: la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, la norma que define qué puede hacer, cuáles son sus límites y qué objetivos debe perseguir la autoridad monetaria. Según la presentación oficial, el proyecto será enviado al Congreso para su debate y tiene como eje central impedir que el Banco Central financie el déficit del Estado mediante emisión monetaria.

La iniciativa fue anunciada por el presidente Javier Milei en cadena nacional y apunta a concentrar el rol del BCRA en una misión específica: preservar el valor de la moneda. Esto implicaría dejar atrás funciones incorporadas en reformas anteriores, como la promoción del empleo, el desarrollo económico con equidad social y la estabilidad financiera como objetivos complementarios.

El trasfondo de la propuesta es claro: para el oficialismo, la emisión monetaria utilizada para asistir al Tesoro fue uno de los factores centrales detrás de los procesos inflacionarios de la Argentina. Por eso, el proyecto busca cerrar la puerta legal a ese mecanismo y establecer nuevas reglas para el funcionamiento del Banco Central.

La primera clave: prohibir el financiamiento al Tesoro

El punto más fuerte de la reforma es la prohibición total de la asistencia financiera del BCRA al Tesoro Nacional, las provincias y los municipios. Esto incluye tanto los adelantos transitorios como cualquier forma directa o indirecta de financiamiento estatal.

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En la práctica, el objetivo es evitar que futuros gobiernos puedan recurrir al Banco Central para cubrir desequilibrios fiscales. La propuesta contempla eliminar el artículo 21 de la actual Carta Orgánica, que regula los adelantos transitorios, un instrumento históricamente utilizado para asistir al Tesoro.

Para el Gobierno, esta modificación es una pieza central del programa económico porque busca separar de manera tajante la política fiscal de la política monetaria. En otras palabras: si el Estado gasta más de lo que recauda, no debería poder financiar esa diferencia con emisión de pesos.

La segunda clave: el Banco Central tendría un único objetivo

Otro cambio relevante es la redefinición del mandato institucional del BCRA. La reforma propone que la entidad tenga como finalidad exclusiva preservar el valor de la moneda, lo que representa un giro respecto de la reforma de 2012, cuando se ampliaron sus objetivos.

Esta modificación no es solo técnica. También tiene un fuerte componente político y económico, porque redefine qué se espera del Banco Central: menos intervención en objetivos amplios de política económica y mayor concentración en la estabilidad monetaria.

Si el Congreso aprueba el proyecto, el BCRA quedaría legalmente limitado a una función prioritaria. Para el oficialismo, esa concentración ayudaría a evitar presiones políticas sobre la emisión. Para sus críticos, en cambio, podría reducir herramientas de intervención en momentos de crisis.

La tercera clave: más independencia para el directorio

El proyecto también busca blindar institucionalmente al presidente y a los directores del Banco Central. Según la propuesta, remover a las autoridades del organismo requeriría una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.

Cadena nacional del presidente Javier Milei. Foto: Captura

Este punto es clave porque apunta a limitar la capacidad del Poder Ejecutivo de modificar la conducción del BCRA según los cambios de contexto político. La intención oficial es reforzar la autonomía de la entidad y reducir la injerencia de los gobiernos de turno.

De aprobarse, la conducción del Banco Central tendría un nivel de protección institucional mayor, similar al de otros organismos donde se busca evitar decisiones discrecionales o cambios bruscos por motivos políticos.

La cuarta clave: adiós a las utilidades contables

La reforma también contempla que el Banco Central no pueda transferir al Tesoro utilidades contables, dividendos o ganancias derivadas de variaciones cambiarias u operaciones financieras.

Este punto apunta a impedir que el Estado utilice resultados contables del BCRA como una fuente de financiamiento. En economías con alta volatilidad cambiaria, las ganancias contables pueden surgir por la revalorización de activos en moneda extranjera, pero no necesariamente implican recursos líquidos genuinos.

Por eso, el proyecto busca cerrar otra vía que, según la visión oficial, permitió financiar gasto público sin respaldo fiscal real.

La quinta clave: eliminación de las Letras Intransferibles

Otro aspecto importante es la prohibición de las Letras Intransferibles, instrumentos que el Tesoro entregaba al Banco Central a cambio de reservas internacionales. Estos títulos no podían venderse libremente en el mercado y fueron utilizados desde 2006 para permitir el uso de reservas en el pago de deuda pública en moneda extranjera.

Con este cambio, el Gobierno busca impedir que las reservas del BCRA sean utilizadas como caja de financiamiento del Tesoro. La medida va en línea con el objetivo general de separar los recursos del Banco Central de las necesidades fiscales del Estado.

Por qué esta reforma puede impactar en la economía

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA podría tener consecuencias profundas si logra avanzar en el Congreso. Por un lado, enviaría una señal de disciplina monetaria al mercado, al limitar por ley la emisión para financiar déficit. Por otro lado, obligaría a cualquier administración futura a sostener el equilibrio fiscal sin recurrir al Banco Central como prestamista de última instancia del Estado.

El debate, sin embargo, recién comienza. La oposición podría cuestionar tanto el alcance de la autonomía del BCRA como el nivel de rigidez que la reforma introduciría en la política económica. También será clave observar si el proyecto consigue los votos necesarios, especialmente en un tema que toca intereses institucionales, fiscales y monetarios de largo plazo.

Lo cierto es que la propuesta abre una discusión de fondo sobre el rol del Banco Central en la Argentina. Después de décadas de inflación elevada, tensiones cambiarias y crisis recurrentes, el oficialismo intenta instalar una regla permanente: que el Banco Central no vuelva a emitir para financiar al Estado.

El próximo paso será el tratamiento legislativo. Si el proyecto ingresa al Congreso, comenzará una negociación política que puede modificar parte del texto original. Allí se definirá si la reforma avanza tal como fue presentada, si recibe cambios o si queda trabada en el debate parlamentario.