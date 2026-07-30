La cifra de 20 dígitos que citó Milei: cuánta inflación acumuló Argentina desde la creación del Banco Central en 1935

El presidente expuso un número de 20 cifras para exponer la inflación acumulada desde la creación del organismo en 1935. Foto: Canal 26

Javier Milei brindó una cadena nacional que comenzó a las 20 de este jueves 30 de julio para anunciar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La alocución del presidente estuvo atravesada por un eje fuertemente cuantitativo, y con el objetivo de argumentar el fin del financiamiento al Tesoro y el sesgo de la emisión monetaria, expuso una serie de indicadores históricos sobre la evolución de los precios en el país.

Cuánta inflación acumuló Argentina desde la creación del Banco Central: el dato que arrojó Milei en cadena nacional

Uno de los datos más llamativos de la presentación fue una cifra de 20 dígitos que buscó condensar la trayectoria de la moneda nacional desde la fundación del Banco Central en 1935 hasta la actualidad. Según comunicó Javier Milei, la tasa de inflación acumulada desde la creación del Banco Central asciende a 12.819.532.788.614.400.000% (más de 12 trillones por ciento).

Para poner en perspectiva esa magnitud, el diagnóstico del mandatario apuntó a la alteración inicial de la paridad del oro en las reservas durante la década de 1930, lo que según su perspectiva, derivó en un aumento sostenido de la emisión que “sextuplicó los niveles de inflación de la época y erosionó el poder de compra de los salarios”.

Otro de los recortes estadísticos utilizados en el mensaje se centró en la historia reciente del país: Milei dijo que tras la salida del régimen de convertibilidad a principios de los años 2000, la economía argentina experimentó un nuevo ciclo de aceleración de precios.

De acuerdo con los números expuestos en la cadena nacional, la inflación acumulada se ubica en un 168.580% en lo que va del siglo XXI. Desde la óptica del Ejecutivo, este período refleja el impacto de la utilización de la política monetaria y la flexibilización de los marcos normativos del BCRA para cubrir déficit fiscal.