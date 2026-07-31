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Boca ya tiene rival en la Sudamericana: cuándo juega los octavos ante Recoleta

Después de superar a O’Higgins en una serie cargada de tensión, Boca ya conoce a su próximo rival en la Copa Sudamericana. El equipo de Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Recoleta de Paraguay por un lugar en los cuartos de final.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Leandro Paredes, Boca Juniors
Leandro Paredes, Boca Juniors Foto: X @BocaJrsOficial
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Boca Juniors dejó atrás una llave exigente ante O’Higgins y ya puso la cabeza en el próximo desafío internacional: los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El Xeneize logró avanzar después de imponerse en la serie por penales ante el conjunto chileno y ahora deberá enfocarse en un cruce que puede marcar buena parte de su semestre.

La clasificación no solo le dio aire al equipo, sino que también renovó la ilusión de los hinchas, que ven en este torneo una oportunidad concreta para volver a ser protagonistas a nivel continental. En un calendario ajustado y con poco margen de error, Boca tendrá que preparar una serie de ida y vuelta ante un rival que llega con confianza y sin nada que perder.

Quién será el rival de Boca en los octavos de la Copa Sudamericana

El próximo adversario de Boca será Recoleta de Paraguay, equipo que se ganó su lugar en esta instancia tras una destacada fase de grupos. El conjunto paraguayo terminó como líder del Grupo D, por encima de rivales de peso como Santos, San Lorenzo y Deportivo Cuenca, lo que lo convirtió en una de las sorpresas fuertes del certamen.

Boca avanzó a los octavos de final de la Sudamericana
Aranda, Boca Juniors Foto: X @BocaJrsOficial

Para Boca, el cruce representa una prueba incómoda. A simple vista, el Xeneize puede aparecer como favorito por historia, plantel y experiencia internacional, pero Recoleta ya demostró que sabe competir en partidos de alta presión. Además, en las fases eliminatorias de los torneos Conmebol, los detalles suelen definir series enteras: una pelota parada, una expulsión, un error defensivo o una noche inspirada del arquero pueden cambiarlo todo.

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Cuándo juega Boca contra Recoleta por la Sudamericana

La serie entre Boca y Recoleta se disputará durante el mes de agosto. El partido de ida está previsto para la semana del 11 al 13 de agosto, con Boca como local. La revancha se jugará en la semana del 18 al 20 de agosto, con el Xeneize como visitante.

Aunque la Conmebol todavía debe oficializar el cronograma exacto con día, horario y sedes definitivas, ya está definido que Boca abrirá la llave en casa y cerrará la serie fuera de la Argentina.

Festejo de Miguel Merentiel en Boca.
NOTICIAS ARGENTINAS Festejo de Miguel Merentiel en Boca. Foto: NA

Este punto no es menor: arrancar como local obliga al equipo argentino a sacar una ventaja que le permita viajar a Paraguay con mayor tranquilidad. En este tipo de cruces, ganar el primer partido puede ser determinante, sobre todo si se logra mantener el arco en cero.

Dónde se jugaría la vuelta de Boca ante Recoleta

La revancha tendría a Recoleta como local en Paraguay. Según el calendario informado por distintos reportes del fixture, la vuelta aparece programada para disputarse en el Estadio Monumental Río Parapití, aunque la confirmación oficial deberá llegar con la programación final de la Conmebol.

Para Boca, jugar fuera de casa siempre implica un desafío extra. El equipo deberá manejar el clima del partido, la presión del rival y la ansiedad propia de una instancia decisiva. Si la serie llega abierta al segundo encuentro, la experiencia de sus futbolistas será clave para imponer condiciones en un escenario que puede resultar complejo.

La serie ante O’Higgins, el impulso que Boca necesitaba

La clasificación frente a O’Higgins llegó después de una llave muy disputada. Boca había ganado el primer partido por 1-0 en La Bombonera, pero cayó por el mismo resultado en Chile y tuvo que resolver la historia desde los penales, donde finalmente consiguió el boleto a octavos.

Ese desenlace dejó varias lecturas para el cuerpo técnico. Por un lado, el equipo mostró carácter para sostenerse en un momento límite. Por otro, también quedó claro que deberá mejorar si quiere avanzar en la Sudamericana. En las próximas semanas, Arruabarrena tendrá que ajustar funcionamiento, recuperar piernas y definir cuál será el once ideal para enfrentar a Recoleta.

Lo que falta confirmar antes del Boca vs Recoleta

Por ahora, la información central ya está definida: Boca enfrentará a Recoleta de Paraguay en los octavos de final de la Copa Sudamericana, jugará primero como local y cerrará la serie como visitante. Lo que resta saber es el detalle fino del calendario: día, horario oficial y confirmación de estadios.

La Conmebol comunicará la programación completa en las próximas horas, una vez ordenados todos los cruces de la fase. Mientras tanto, Boca ya sabe cuál es su próximo objetivo: dejar atrás el sufrimiento del repechaje y dar otro paso firme en busca de un título internacional.

Boca JuniorsCopa Sudamericana
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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