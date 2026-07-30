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Los empleos más demandados que aceptan a jóvenes sin estudio universitario: cuáles son y cuánto ganan hoy

Estos puestos laborales están relacionados a la presencialidad, ejecución de tareas manuales y el contacto con clientes, características que los mantienen, por el momento, al margen del impacto directo de la automatización e IA.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Los empleos más demandados que aceptan a jóvenes sin estudio universitario.
Los empleos más demandados que aceptan a jóvenes sin estudio universitario. Foto: Unsplash
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En un mercado laboral atravesado por la transformación digital y el avance de la inteligencia artificial (IA), todavía existen numerosas tareas operativas que siguen dependiendo del trabajo humano. Lejos de desaparecer, varios de estos puestos se perfilan como una de las principales puertas de entrada al empleo formal para miles de jóvenes argentinos durante el segundo semestre de 2026.

Según un informe de la consultora de recursos humanos Randstad, cinco posiciones de nivel inicial mantendrán una demanda activa y sostenida en los próximos meses. Se trata de roles que no requieren formación universitaria, pero sí habilidades vinculadas a la presencialidad, ejecución de tareas manuales y el contacto con clientes, características que los mantienen, por el momento, al margen del impacto directo de la automatización e IA.

Los cinco empleos operativos que más se demandarán durante el segundo semestre de 2026

1- Operario de depósito: la base silenciosa de la logística

El crecimiento del comercio y la expansión de las redes de distribución continúan impulsando la necesidad de operarios de depósito. Estos trabajadores son responsables de recibir mercadería, almacenarla, preparar pedidos y coordinar los despachos hacia distintos puntos de venta o clientes finales.

Los operarios son responsables de recibir mercadería, almacenarla, preparar pedidos y coordinar los despachos. Foto: Unsplash

La creciente sofisticación de las cadenas logísticas y la necesidad de mantener altos niveles de eficiencia convierten a este perfil en uno de los más requeridos por empresas de distribución, logística y retail.

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  • La remuneración bruta mensual para una posición júnior se ubica en torno a $1.550.000.

2- Vendedores y atención al cliente: el valor de la experiencia presencial

A pesar del avance de las compras online, la atención personalizada sigue siendo un factor diferencial para muchos comercios. Por eso, las empresas continúan incorporando vendedores capaces de asesorar a los consumidores, cerrar operaciones y construir una experiencia de compra satisfactoria.

La capacidad de interpretar necesidades, responder consultas y generar confianza sigue siendo un atributo difícil de replicar mediante herramientas automatizadas.

  • La remuneración bruta mensual para estos puestos se ubica en torno a $1.500.000.

3- Picker y packer: los protagonistas ocultos del e-commerce

El desarrollo sostenido del comercio electrónico mantiene una elevada demanda de trabajadores especializados en la preparación de pedidos.

Los packers seleccionan productos, controlan la calidad y realizan el embalaje antes de su distribución. Foto: Magnific

Estos perfiles seleccionan productos, verifican cantidades, controlan la calidad de los artículos y realizan el embalaje antes de su distribución. Supermercados, operadores logísticos y compañías de e-commerce lideran las búsquedas para este tipo de posiciones, consideradas esenciales para garantizar entregas rápidas y eficientes.

  • La remuneración bruta mensual para estos puestos se ubica en torno a $1.200.000.

4- Repositor: clave para la experiencia de compra

La tarea de mantener góndolas abastecidas y correctamente exhibidas continúa siendo fundamental para el funcionamiento de supermercados y grandes superficies comerciales.

Los repositorios aseguran la disponibilidad de productos y contribuyen a mejorar la experiencia del consumidor. Foto: Magnific (Antonio Diaz)

Los repositorios no solo aseguran la disponibilidad de productos, sino que también contribuyen a mejorar la experiencia del consumidor y a optimizar las ventas en el punto de contacto con el cliente.

  • La remuneración bruta mensual para este puesto se ubica en torno a $1.250.000.

5- Preventista: el nexo entre las marcas y los comercios

Otro de los perfiles con fuerte proyección es el de preventista. Su función consiste en recorrer comercios para tomar pedidos, fortalecer vínculos comerciales y ampliar la presencia de productos en distintos puntos de venta.

La demanda se concentra principalmente en compañías de consumo masivo, especialmente en rubros como alimentos, bebidas y cuidado personal, donde la relación directa con los comerciantes sigue siendo estratégica.

  • La remuneración bruta mensual para estos puestos se ubica en torno a $1.300.000.

Los sectores que liderarán las contrataciones

De acuerdo con las proyecciones de Randstad, la mayor parte de las oportunidades laborales para estos perfiles se concentrará en cuatro grandes sectores de actividad.

El primero es el comercio y retail, impulsado por supermercados, cadenas de indumentaria, franquicias y comercios minoristas que requieren personal para atención al cliente, reposición y operaciones diarias.

También se destaca el sector de hotelería y gastronomía, donde restaurantes, cafeterías, cadenas de comida rápida y organizadores de eventos ofrecen alternativas laborales flexibles, especialmente valoradas por estudiantes y jóvenes que buscan compatibilizar trabajo y formación.

La logística seguirá siendo uno de los motores más dinámicos del empleo operativo. El crecimiento del comercio electrónico y la ampliación de los centros de distribución generan vacantes permanentes en actividades vinculadas al almacenamiento, preparación y entrega de productos.

Por último, el segmento de entretenimiento, eventos y promociones aparece como una opción atractiva para quienes cuentan con poca o ninguna experiencia previa. Ferias, exposiciones, espectáculos, parques temáticos, cines y acciones promocionales continúan demandando personal para tareas operativas y de atención al público.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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