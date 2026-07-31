Donald Trump anunció un acuerdo para el desarme total de Hamás como parte de su plan para Gaza

Milicianos del grupo terrorista Hamás.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el “desarme total” de Hamás y otros grupos armados palestinos en Gaza, un paso que calificó de “histórico” hacia la creación de un nuevo gobierno en el enclave.

Trump afirmó en su cuenta de Truth Social que “el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas” y que, una vez completado el desarme, “las fuerzas israelíes se retirarán” mientras una Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto a una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza.

El republicano aseguró que el acuerdo permitirá que Gaza quede bajo el control de “un nuevo gobierno palestino” y también agradeció los esfuerzos de mediación de Egipto, Qatar y Turquía, así como el trabajo de su equipo negociador para alcanzar el pacto.

Durante meses, Hamás retrasó las conversaciones, se negó a entregar sus armas e intentó transferir el control al Comité Nacional Para la Administración de Gaza de manera unilateral sin desarmarse.

De acuerdo con el medio especializado Axios, un trabajo de presión externa y la creciente crisis económica en la Franja por la que responsabilizan a Hamás habrían llevado al grupo a aceptar el desarme anunciado este jueves por Trump.

El mandatario estadounidense calificó este acuerdo como un “hito importante” para la aplicación de su plan de 20 puntos para Gaza, presentado el 29 de septiembre de 2025 junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como una hoja de ruta para poner fin a la guerra, liberar a los rehenes, establecer un marco de seguridad para Israel y avanzar hacia una administración palestina tecnocrática en el enclave.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El plan contemplaba, entre otros puntos, el desarme de Hamás, la retirada gradual de las fuerzas israelíes y la creación de una estructura internacional de supervisión para la reconstrucción y gobernanza de Gaza.

El mensaje completo de Trump

Hoy, la Junta de Paz alcanzó un acuerdo histórico para el desarme total de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza. Este es un paso trascendental hacia la paz y la seguridad duraderas.

Este acuerdo representa un paso crucial hacia el establecimiento de un nuevo gobierno palestino que, finalmente, gobernará Gaza y que colaborará estrechamente con la Junta de Paz para ayudar al pueblo palestino. Al mismo tiempo, Israel gozará de la seguridad que merece, ya que Gaza dejará de ser una base para ataques terroristas.

Este es un hito importante en la implementación del Plan de 20 Puntos de Trump. El acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas. Una vez completado el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza para sus residentes y sus vecinos.

Hace un año había una guerra violenta y despiadada, una crisis humanitaria y rehenes mantenidos en un cautiverio brutal. Hemos logrado avances históricos, pero aún queda mucho trabajo por hacer.

Quiero agradecer a los mediadores —Egipto, Qatar y Turquía— por sus importantes esfuerzos, y especialmente a mi extraordinario equipo, cuyo incansable trabajo hizo posible este avance histórico.

¡La amenaza que surgió de Gaza el 7 de octubre NO se permitirá que se recupere!

En virtud de este acuerdo, Gaza estará finalmente en manos de un nuevo gobierno palestino que sirva a su PUEBLO.

¡FELICIDADES A TODOS POR ESTE INCREÍBLE LOGRO, QUE TODOS DECÍAN QUE NUNCA SE PODRÍA LOGRAR!