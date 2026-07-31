comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Donald Trump anunció un acuerdo para el desarme total de Hamás como parte de su plan para Gaza

El republicano aseguró que el acuerdo permitirá que Gaza quede bajo el control de “un nuevo gobierno palestino”.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Milicianos del grupo terrorista Hamás.
Milicianos del grupo terrorista Hamás.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el “desarme total” de Hamás y otros grupos armados palestinos en Gaza, un paso que calificó de “histórico” hacia la creación de un nuevo gobierno en el enclave.

Trump afirmó en su cuenta de Truth Social que “el acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas” y que, una vez completado el desarme, “las fuerzas israelíes se retirarán” mientras una Fuerza Internacional de Estabilización trabajará junto a una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza.

El republicano aseguró que el acuerdo permitirá que Gaza quede bajo el control de “un nuevo gobierno palestino” y también agradeció los esfuerzos de mediación de Egipto, Qatar y Turquía, así como el trabajo de su equipo negociador para alcanzar el pacto.

Durante meses, Hamás retrasó las conversaciones, se negó a entregar sus armas e intentó transferir el control al Comité Nacional Para la Administración de Gaza de manera unilateral sin desarmarse.

Contenido Recomendado

¿Qué pasa entre FIFA y UEFA?:la polémica idea de Gianni Infantino que salpica a Donald Trump y amenaza al Mundial 2030

¿Qué pasa entre FIFA y UEFA?: la polémica idea de Gianni Infantino que salpica a Donald Trump y amenaza al Mundial 2030

Netanyahu viajó a Washington para reunirse con Trump en medio de las negociaciones con Irán

Netanyahu viajó a Washington para reunirse con Trump en medio de las negociaciones con Irán

De acuerdo con el medio especializado Axios, un trabajo de presión externa y la creciente crisis económica en la Franja por la que responsabilizan a Hamás habrían llevado al grupo a aceptar el desarme anunciado este jueves por Trump.

El mandatario estadounidense calificó este acuerdo como un “hito importante” para la aplicación de su plan de 20 puntos para Gaza, presentado el 29 de septiembre de 2025 junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como una hoja de ruta para poner fin a la guerra, liberar a los rehenes, establecer un marco de seguridad para Israel y avanzar hacia una administración palestina tecnocrática en el enclave.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El plan contemplaba, entre otros puntos, el desarme de Hamás, la retirada gradual de las fuerzas israelíes y la creación de una estructura internacional de supervisión para la reconstrucción y gobernanza de Gaza.

El mensaje completo de Trump

Hoy, la Junta de Paz alcanzó un acuerdo histórico para el desarme total de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza. Este es un paso trascendental hacia la paz y la seguridad duraderas.

Este acuerdo representa un paso crucial hacia el establecimiento de un nuevo gobierno palestino que, finalmente, gobernará Gaza y que colaborará estrechamente con la Junta de Paz para ayudar al pueblo palestino. Al mismo tiempo, Israel gozará de la seguridad que merece, ya que Gaza dejará de ser una base para ataques terroristas.

Este es un hito importante en la implementación del Plan de 20 Puntos de Trump. El acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas. Una vez completado el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza para sus residentes y sus vecinos.

Hace un año había una guerra violenta y despiadada, una crisis humanitaria y rehenes mantenidos en un cautiverio brutal. Hemos logrado avances históricos, pero aún queda mucho trabajo por hacer.

Quiero agradecer a los mediadores —Egipto, Qatar y Turquía— por sus importantes esfuerzos, y especialmente a mi extraordinario equipo, cuyo incansable trabajo hizo posible este avance histórico.

¡La amenaza que surgió de Gaza el 7 de octubre NO se permitirá que se recupere!

En virtud de este acuerdo, Gaza estará finalmente en manos de un nuevo gobierno palestino que sirva a su PUEBLO.

¡FELICIDADES A TODOS POR ESTE INCREÍBLE LOGRO, QUE TODOS DECÍAN QUE NUNCA SE PODRÍA LOGRAR!

Donald TrumpHamásFranja de Gaza
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Muchos lo comparan con Suiza:cuál es el país que tiene la mejor calidad de vida de América Latina

    Muchos lo comparan con Suiza: cuál es el país que tiene la mejor calidad de vida de América Latina

  2. Emprendió una travesía en velero por el Océano Pacífico, una tormenta lo dejó varado por 31 días sin agua ni comida, y fue rescatado de milagro

    Emprendió una travesía en velero por el Océano Pacífico, una tormenta lo dejó varado por 31 días sin agua ni comida, y fue rescatado de milagro

  3. Es albañil, tiene 64 años y quedó indignado porque le pidieron saber inglés para trabajar en una obra

    Es albañil, tiene 64 años y quedó indignado porque le pidieron saber inglés para trabajar en una obra

  4. Videos impactantes de la crisis migratoria en Ceuta:aumentan los muertos y España despliega al Ejército

    Videos impactantes de la crisis migratoria en Ceuta: aumentan los muertos y España despliega al Ejército

  5. España, en alerta:una ola de migrantes llegan a nado desde Marruecos y colapsan la frontera con Ceuta

    España, en alerta: una ola de migrantes llegan a nado desde Marruecos y colapsan la frontera con Ceuta
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Un gobernador quiere poner peajes para los camiones que van a Vaca Muerta:los detalles del proyecto

Un gobernador quiere poner peajes para los camiones que van a Vaca Muerta: los detalles del proyecto

Qué es la Carta Orgánica del Banco Central:la reforma que Milei anunció por cadena nacional

La cifra de 20 dígitos que citó Milei:cuánta inflación acumuló Argentina desde la creación del Banco Central en 1935

Milei anunció por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central:“Viene a terminar la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política”

Economía

Los empleos más demandados que aceptan a jóvenes sin estudio universitario:cuáles son y cuánto ganan hoy

Los empleos más demandados que aceptan a jóvenes sin estudio universitario: cuáles son y cuánto ganan hoy

Lujoso hotel internacional busca trabajadores argentinos:ofrecen sueldos de USD 1.600 y piden pocos requisitos

Chau a dos litigios del default de 2001:los fondos Attestor y Bainbridge cobraron y pidieron el cierre definitivo de sus causas

Una provincia lanzó un programa para crear 10.000 puestos de trabajo:requisitos y cómo inscribirse

Internacionales

Donald Trump anunció un acuerdo para el desarme total de Hamás como parte de su plan para Gaza

Donald Trump anunció un acuerdo para el desarme total de Hamás como parte de su plan para Gaza

Giorgia Meloni endurece su postura migratoria y evalúa suspender Schengen con España tras la crisis migratoria en Ceuta

Videos impactantes de la crisis migratoria en Ceuta:aumentan los muertos y España despliega al Ejército

Por qué el M1A2 SEP v3 Abrams de Estados Unidos es considerado el tanque de guerra más poderoso del mundo