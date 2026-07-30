Lujoso hotel internacional busca trabajadores argentinos: ofrecen sueldos de USD 1.600 y piden pocos requisitos

El lujoso hotel Jumeirah Hotels & Resorts busca trabajadores argentinos. Foto: Jumeirah

Dubái reafirma su posición como uno de los destinos preferidos para jóvenes profesionales que buscan desarrollar una carrera internacional. Luego de los episodios de tensión geopolítica que afectaron a la región a comienzos de año, el emirato avanza en la recuperación de sus niveles de actividad turística y hotelera, impulsando nuevas búsquedas laborales para trabajadores extranjeros.

En ese contexto, el grupo Jumeirah Hotels & Resorts, reconocido mundialmente por administrar propiedades icónicas como el Burj Al Arab, lanzó una convocatoria internacional para incorporar personal en Emiratos Árabes Unidos. La selección se realizará en Argentina y Colombia a través de la consultora especializada PHRS Hospitality Experts, que organizará entrevistas presenciales en la Ciudad de Buenos Aires el lunes 10 y martes 11 de agosto de 2026.

Empleo en Dubái: cuáles son las posiciones de trabajo que lanzó Jumeirah Hotels

La cadena hotelera busca reforzar dos de sus principales áreas operativas: Alimentos y Bebidas (F&B) y Habitaciones y Atención al Huésped (Rooms Division). Dentro del área de Alimentos y Bebidas, las vacantes disponibles incluyen:

Bartenders

Junior Mixologists

Head Bartenders

Hostess y Head Hostess

Mozos y mozas (Waiter - Waitress)

Mozos sénior (Senior Waiter)

Supervisores de Alimentos y Bebidas (F&B Supervisor)

El lujoso hotel Jumeirah Hotels & Resorts busca reforzar dos de sus principales áreas operativas. Foto: Unsplash

Por su parte, en el área de Habitaciones y Recepción se encuentran abiertas posiciones para:

Agentes de atención al huésped (Guest Services Agent)

Mayordomos (Butler)

Personal de conserjería (Concierge)

Recepcionistas (Receptionist)

A quiénes está dirigida esta convocatoria laboral internacional

La búsqueda está orientada principalmente a profesionales con experiencia previa en hotelería, gastronomía y atención al cliente dentro de establecimientos de alto nivel.

Jumeirah apunta a captar talento latinoamericano con vocación de servicio y capacidad para desenvolverse en entornos multiculturales, en línea con las exigencias del segmento de lujo internacional. La convocatoria representa una oportunidad para quienes buscan ganar experiencia en una de las industrias hoteleras más dinámicas del mundo y desarrollar una carrera global.

Sueldos en dólares: cuánto pagan a los contratados

Uno de los principales atractivos de la propuesta es el nivel de ingresos ofrecido. Los contratos contemplan salarios que pueden alcanzar los US$ 1.600 mensuales ($2.382.400), con la ventaja adicional de tratarse de remuneraciones exentas de impuestos, una característica habitual del mercado laboral de Emiratos Árabes Unidos.

La búsqueda está orientada principalmente a profesionales con experiencia previa en hotelería y gastronomía. Foto: Jumeirah

Esta condición permite que gran parte del ingreso quede disponible para el trabajador, especialmente considerando que varios de sus gastos esenciales son cubiertos por la empresa.

Beneficios adicionales: qué incluyen las ofertas de empleo en este hotel de lujo

Además del salario, Jumeirah ofrece un paquete de beneficios diseñado para facilitar la radicación de los empleados en Dubai y maximizar su capacidad de ahorro. Entre las principales ventajas se destacan:

Alojamiento corporativo provisto por la empresa

Cobertura médica integral

Comidas durante los turnos laborales

Experiencia laboral en un ambiente internacional junto a profesionales de distintas nacionalidades

Oportunidades de crecimiento profesional dentro de una marca reconocida globalmente

Pasaje aéreo anual de regreso al país de origen

Sueldo libre de impuestos

Transporte incluido

Gracias a estos beneficios, los trabajadores pueden reducir significativamente sus gastos mensuales, evitando destinar una parte importante de sus ingresos al alquiler, el transporte o la alimentación.

Los contratos contemplan salarios que pueden alcanzar los US$ 1.600 mensuales, unos $2.382.400. Foto: Unsplash

Requisitos y qué pasos seguir para postularse a las oportunidades laborales de Jumeirah Hotels

Para participar del proceso de selección, los candidatos deberán cumplir una serie de requisitos mínimos. Entre ellos figuran:

Contar con inglés fluido, requisito excluyente para todas las posiciones

Cumplir con las condiciones necesarias para obtener una visa laboral de Emiratos Árabes Unidos

Demostrar excelentes habilidades de comunicación, presencia profesional y orientación al servicio

Poseer un segundo idioma, aspecto que será considerado una ventaja competitiva

Tener al menos un año de experiencia comprobable en la posición a la que se postulan dentro de hoteles de lujo, cadenas internacionales o restaurantes de alta gama

En cuanto al proceso de contratación, los interesados deberán realizar primero una postulación online. Aquellos que superen una entrevista preliminar con el equipo de PHRS Hospitality Experts recibirán una invitación formal para participar de las jornadas presenciales de selección en Buenos Aires.

Durante los encuentros previstos para el 10 y 11 de agosto de 2026, los postulantes tendrán la posibilidad de entrevistarse directamente con representantes de Jumeirah Hotels, instancia en la que se definirán las contrataciones para las vacantes disponibles en los establecimientos de la compañía en Emiratos Árabes Unidos.