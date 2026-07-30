Videos impactantes de la crisis migratoria en Ceuta: aumentan los muertos y España despliega al Ejército

Videos impactantes de la crisis migratoria en Ceuta Foto: Captura

La Guardia Civil española recuperó nuevos cadáveres de personas que habrían intentado entrar a nado en Ceuta, lo que eleva a 18 -por el momento- el número de víctimas mortales registradas durante la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos. Mientras tanto, se decidió la movilización de la policía y el Ejército para controlar la situación que se desató este jueves.

Según los datos facilitados a la agencia de noticias EFE por fuentes policiales, los últimos cuerpos también fueron recuperados por los agentes del instituto armado durante el rastreo por las inmediaciones del espigón fronterizo del Tarajal.

Migración de miles de personas de Marruecos a Ceuta. Video: REUTERS

El primer hallazgo se produjo a primeras hora de esta mañana y fue localizado por la embarcación Salvamar Atria, con base en Ceuta, que se encargó de su recuperación del agua y su traslado al puerto.

Posteriormente, los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil hallaron en el entorno de la frontera del Tarajal los cuerpos sin vida de otras catorce personas más que presuntamente murieron ahogadas al intentar entrar a nado desde Marruecos.

Todos los cadáveres fueron trasladados a las dependencias de la Guardia Civil en el puerto pesquero para la realización de la autopsia que revelará las causas exactas del fallecimiento.

Migración de miles de personas de Marruecos a Ceuta. Video: REUTERS

Las primeras hipótesis apuntan a que estas personas fallecieron por asfixia por inmersión al intentar alcanzar las costas de Ceuta en esta jornada de máxima presión migratoria en las inmediaciones del espigón fronterizo sur del Tarajal.

España moviliza al Ejército en Ceuta

El Ejército Español, la Policía Nacional y la Policía Local se desplegaron esta noche en distintos puntos del centro de la ciudad de Ceuta y sus zonas aledañas para evitar que se puedan producir robos o altercados relacionados con la entrada masiva de personas desde Marruecos.

El objetivo fundamental de este despliegue es evitar que las personas que accedieron de Marruecos puedan llevar a cabo algún tipo de acción delictiva.

Los agentes expresaron que hay que tener en cuenta que la mayor parte de estas personas accedieron únicamente en malla o ropa de baño, por lo que carecen de cualquier tipo de alimentos o dinero para poder comprar cosas.

Migración de miles de personas de Marruecos a Ceuta. Video: REUTERS

Además, los locales que abren de noche en Ceuta mantiene hoy sus puertas cerradas como consecuencia de la masiva presencia de marroquíes deambulando por las calles.

Mientras tanto, las entradas por el paso fronterizo del Tarajal continúan a un ritmo alto, aunque sensiblemente inferior al registrado a lo largo de toda la jornada.

¿Qué está pasando en Ceuta?

El caos se apoderó de la frontera entre Ceuta y Marruecos cuando varios miles de personas irrumpieron para intentar entrar a nado en la ciudad española, en la mayor crisis migratoria bilateral al menos desde 2021.

La carrera se prolongó durante varias horas en una fila interminable de jóvenes, familias con bebes y menores, personas mayores y hasta personas con movilidad reducida.

Migración de miles de personas de Marruecos a Ceuta. Video: REUTERS

A pie, en moto o en auto, la multitud tomó el centro de la ciudad sin que la presencia de las fuerzas auxiliares marroquíes lo impidiese.

A unos quinientos metros de la frontera con Ceuta, una barrera policial cortó el acceso por carretera, pero la movilización se dispersó para alcanzar la frontera española a través de las colinas, por un lado, y lanzarse al mar y llegar a nado a España por otro.