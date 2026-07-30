comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Videos impactantes de la crisis migratoria en Ceuta: aumentan los muertos y España despliega al Ejército

Miles de personas cruzaron la frontera entre España y Marruecos, en la mayor crisis migratoria entre los países desde 2021. Las imágenes de la catástrofe.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Videos impactantes de la crisis migratoria en Ceuta
Videos impactantes de la crisis migratoria en Ceuta Foto: Captura
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Guardia Civil española recuperó nuevos cadáveres de personas que habrían intentado entrar a nado en Ceuta, lo que eleva a 18 -por el momento- el número de víctimas mortales registradas durante la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos. Mientras tanto, se decidió la movilización de la policía y el Ejército para controlar la situación que se desató este jueves.

Según los datos facilitados a la agencia de noticias EFE por fuentes policiales, los últimos cuerpos también fueron recuperados por los agentes del instituto armado durante el rastreo por las inmediaciones del espigón fronterizo del Tarajal.

Migración de miles de personas de Marruecos a Ceuta. Video: REUTERS

El primer hallazgo se produjo a primeras hora de esta mañana y fue localizado por la embarcación Salvamar Atria, con base en Ceuta, que se encargó de su recuperación del agua y su traslado al puerto.

Posteriormente, los agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil hallaron en el entorno de la frontera del Tarajal los cuerpos sin vida de otras catorce personas más que presuntamente murieron ahogadas al intentar entrar a nado desde Marruecos.

Contenido Recomendado

Giorgia Meloni endurece su postura migratoria y evalúa suspender Schengen con España tras la crisis migratoria en Ceuta

Giorgia Meloni endurece su postura migratoria y evalúa suspender Schengen con España tras la crisis migratoria en Ceuta

España, en alerta:una ola de migrantes llegan a nado desde Marruecos y colapsan la frontera con Ceuta

España, en alerta: una ola de migrantes llegan a nado desde Marruecos y colapsan la frontera con Ceuta

Todos los cadáveres fueron trasladados a las dependencias de la Guardia Civil en el puerto pesquero para la realización de la autopsia que revelará las causas exactas del fallecimiento.

Migración de miles de personas de Marruecos a Ceuta. Video: REUTERS

Las primeras hipótesis apuntan a que estas personas fallecieron por asfixia por inmersión al intentar alcanzar las costas de Ceuta en esta jornada de máxima presión migratoria en las inmediaciones del espigón fronterizo sur del Tarajal.

España moviliza al Ejército en Ceuta

El Ejército Español, la Policía Nacional y la Policía Local se desplegaron esta noche en distintos puntos del centro de la ciudad de Ceuta y sus zonas aledañas para evitar que se puedan producir robos o altercados relacionados con la entrada masiva de personas desde Marruecos.

El objetivo fundamental de este despliegue es evitar que las personas que accedieron de Marruecos puedan llevar a cabo algún tipo de acción delictiva.

Los agentes expresaron que hay que tener en cuenta que la mayor parte de estas personas accedieron únicamente en malla o ropa de baño, por lo que carecen de cualquier tipo de alimentos o dinero para poder comprar cosas.

Migración de miles de personas de Marruecos a Ceuta. Video: REUTERS

Además, los locales que abren de noche en Ceuta mantiene hoy sus puertas cerradas como consecuencia de la masiva presencia de marroquíes deambulando por las calles.

Mientras tanto, las entradas por el paso fronterizo del Tarajal continúan a un ritmo alto, aunque sensiblemente inferior al registrado a lo largo de toda la jornada.

¿Qué está pasando en Ceuta?

El caos se apoderó de la frontera entre Ceuta y Marruecos cuando varios miles de personas irrumpieron para intentar entrar a nado en la ciudad española, en la mayor crisis migratoria bilateral al menos desde 2021.

La carrera se prolongó durante varias horas en una fila interminable de jóvenes, familias con bebes y menores, personas mayores y hasta personas con movilidad reducida.

Migración de miles de personas de Marruecos a Ceuta. Video: REUTERS

A pie, en moto o en auto, la multitud tomó el centro de la ciudad sin que la presencia de las fuerzas auxiliares marroquíes lo impidiese.

A unos quinientos metros de la frontera con Ceuta, una barrera policial cortó el acceso por carretera, pero la movilización se dispersó para alcanzar la frontera española a través de las colinas, por un lado, y lanzarse al mar y llegar a nado a España por otro.

EspañaMarruecosInmigración
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Emprendió una travesía en velero por el Océano Pacífico, una tormenta lo dejó varado por 31 días sin agua ni comida, y fue rescatado de milagro

    Emprendió una travesía en velero por el Océano Pacífico, una tormenta lo dejó varado por 31 días sin agua ni comida, y fue rescatado de milagro

  2. Muchos lo comparan con Suiza:cuál es el país que tiene la mejor calidad de vida de América Latina

    Muchos lo comparan con Suiza: cuál es el país que tiene la mejor calidad de vida de América Latina

  3. Es albañil, tiene 64 años y quedó indignado porque le pidieron saber inglés para trabajar en una obra

    Es albañil, tiene 64 años y quedó indignado porque le pidieron saber inglés para trabajar en una obra

  4. El prontuario de “El Chino”, el hombre rescatado con dos maestras en Chile:más de 20 causas por robo, drogas y violencia

    El prontuario de “El Chino”, el hombre rescatado con dos maestras en Chile: más de 20 causas por robo, drogas y violencia

  5. Elecciones en Brasil:quién es Renan Santos, el candidato digital que busca derrotar a Lula y a Flávio Bolsonaro con la fórmula de Milei y Bukele

    Elecciones en Brasil: quién es Renan Santos, el candidato digital que busca derrotar a Lula y a Flávio Bolsonaro con la fórmula de Milei y Bukele
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Un gobernador quiere poner peajes para los camiones que van a Vaca Muerta:los detalles del proyecto

Un gobernador quiere poner peajes para los camiones que van a Vaca Muerta: los detalles del proyecto

Qué es la Carta Orgánica del Banco Central:la reforma que Milei anunció por cadena nacional

La cifra de 20 dígitos que citó Milei:cuánta inflación acumuló Argentina desde la creación del Banco Central en 1935

Milei anunció por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central:“Viene a terminar la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política”

Economía

ANSES:quiénes cobran el 31 de julio y qué pagos siguen activos antes de terminar el mes

ANSES: quiénes cobran el 31 de julio y qué pagos siguen activos antes de terminar el mes

Los empleos más demandados que aceptan a jóvenes sin estudio universitario:cuáles son y cuánto ganan hoy

Lujoso hotel internacional busca trabajadores argentinos:ofrecen sueldos de USD 1.600 y piden pocos requisitos

Chau a dos litigios del default de 2001:los fondos Attestor y Bainbridge cobraron y pidieron el cierre definitivo de sus causas

Internacionales

Donald Trump anunció un acuerdo para el desarme total de Hamás como parte de su plan para Gaza

Donald Trump anunció un acuerdo para el desarme total de Hamás como parte de su plan para Gaza

Giorgia Meloni endurece su postura migratoria y evalúa suspender Schengen con España tras la crisis migratoria en Ceuta

Videos impactantes de la crisis migratoria en Ceuta:aumentan los muertos y España despliega al Ejército

Por qué el M1A2 SEP v3 Abrams de Estados Unidos es considerado el tanque de guerra más poderoso del mundo