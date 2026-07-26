Javier Milei endurece su postura contra Lula da Silva: acusó a Brasil de financiar una campaña anti-Argentina

Javier Milei y Flávio Bolsonaro durante su lanzamiento como candidato en San Pablo, Brasil. Foto: REUTERS

Luego de que Brasil repudie los insultos de Javier Milei a Lula da Silva y llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires, el presidente volvió a apuntar contra el mandatario brasileño y lo acusó de financiar una campaña en contra de la Argentina.

“Me alié con Estados Unidos, con Israel, y hoy la Argentina está siendo un faro de la libertad. Por eso todo el ataque y la campaña mediática en nuestra, porque somos el faro de Occidente, porque estamos poniendo en jaque las políticas de estos chorros que se escudan detrás del Estado presente para robarle a la gente de bien”, apuntó Milei en diálogo con Radio Mitre.

En ese contexto, el presidente volvió a apuntar contra el gobierno de Lula: “El que puso más plata en esta campaña anti-Argentina fue Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil. Y después vienen a hablar de interferencia, cuando ellos jugaron un rol muy activo en la campaña del 2023″, señaló.

Además, Milei volvió a apuntar contra la Justicia del país vecino por no permitirle visitar a Jair Bolsonaro. “Yo quise ir a ver a mi amigo y no me dejaron. Acá, sin embargo, el ex presidiario -por Lula da Silva- vino a saludar a la rea -por Cristina Kirchner-”.

Lula da Silva visitó a Cristina Kirchner hace un año. Foto: Prensa

“Acá no tuvieron ningún tipo de problema, nadie le prohibió nada. Sin embargo, a mí no me dejaron visitar a mi amigo, que además está injustamente preso”, insistió.

Por otro lado, Milei señaló que “esta campaña anti-Argentina también está financiada por México y por el Partido Demócrata en Estados Unidos”, y sumó: “Yo se lo anticipo a la gente: esta basura es lo que viene de cara a las elecciones. Noticias falsas, noticias operadas, nos tenemos que preparar para esto. Van a venir haciéndose los buenos para meterles la mano en los bolsillos”.

Brasil llamó a consulta a su embajador en Argentina

El gobierno de Brasil llamó a consultas a Julio Bitelli, su embajador en la Argentina, luego de que Javier Milei lance críticas contra su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto partidario realizado el sábado en San Pablo.

La decisión fue tomada este domingo a través de la cancillería brasileña, a cargo de Mauro Vieira, y responde no solo al viaje de Milei para acompañar el lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro como principal opositor de Lula, sino también a los insultos que el presidente argentino emitió durante su discurso.

Milei fustigó a Lula en su visita a Brasil

El jefe de Estado argentino calificó al líder del Partido de los Trabajadores (PT) como “ladrón”, “presidiario” y “totalitario”, le recriminó no haber podido visitar a Jair Bolsonaro y criticó al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Brasil,Alexander de Moraes, a quien definió como “basura calva”.

Milei contrapuso la situación actual con los permisos otorgados en el pasado a dirigentes de izquierda internacional durante el encarcelamiento del propio Lula. “No me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos, el nefasto expresidente argentino, Alberto Fernández”, remarcó el mandatario argentino ante los presentes.

Según indicaron desde Brasilia, estas declaraciones cruzaron una línea roja que marcaba el gobierno de Lula respecto a las agresiones directas contra el presidente o las instituciones brasileñas.

Durante el último tiempo, el país vecino había seguido el viaje de Bolsonaro a Buenos Aires y las respuestas de Milei, que pese a confrontar con su par brasileño, se mantenían dentro de un margen “moderado”.