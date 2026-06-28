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Libra: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 28 de junio de 2026

Las influencias astrales para Libra durante esta jornada.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Libra, signo de Aire regido por Venus, recibe hoy 28 de junio de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Te sorprenderás al reconocerte hablando diferente sobre conceptos que creías tener ya claros. No te preocupes, la gente cambia. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Libra en el amor hoy

En tu hogar se absorben demasiadas energías negativas. Debes poner un manto de calma sobre tu relación porque no te hace feliz.

Salud y energía de Libra este día 28 de junio de 2026

Hoy podrás equilibrar la energía excedente por medio del deporte. Necesitarás también evitar cualquier tipo de discusión innecesaria.

Horóscopo laboral de Libra para hoy

Es probable que un inesperado golpe de suerte se traduzca directamente en un avanzado bienestar. Te lo has ganado.

¿Cuáles son las fechas de Libra?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Libra?

Libra pertenece al elemento Aire.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Libra?

Libra es más compatible con Géminis, Acuario, Leo. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Libra?

El número de la suerte de Libra es el 6.

¿Cómo es la personalidad de Libra?

Libra es un signo diplomático, encantador y justo.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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