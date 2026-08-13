Cienciano vs. Botafogo: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Cuándo y dónde ver el partido entre Cienciano y Botafogo por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cuzco. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.
¿A qué hora juegan Cienciano vs. Botafogo, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Jueves, 13/08/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cuzco.
¿Por dónde ver en vivo Cienciano vs. Botafogo, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre Cienciano y Botafogo se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 3, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Cienciano vs. Botafogo, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Aragón Bautista, Augusto Bergelio, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.