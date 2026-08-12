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Tigre vs. MC Torque EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Sigue en directo el partido entre Tigre y MC Torque por la Copa Sudamericana 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Tigre vs Montevideo City Torque por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Tigre vs Montevideo City Torque por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Tigre choca ante MC Torque, en duelo válido por Copa Sudamericana 2026. La cancha del estadio Don José Dellagiovanna ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.

TigreMC TorqueCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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