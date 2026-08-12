Tigre vs. MC Torque EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Tigre choca ante MC Torque, en duelo válido por Copa Sudamericana 2026. La cancha del estadio Don José Dellagiovanna ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:00, y tú no te lo puedes perder.
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Tigre vs. MC Torque:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Tigre y MC Torque por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.