Envolver una vela en papel aluminio: para qué sirve el tip viral que muchos recomiendan

Vela envuelta en papel aluminio Foto: Gemini IA

Las velas aromáticas y decorativas son cada vez más elegidas para crear un ambiente cálido y perfumado en la casa. Sin embargo, es muy común que gran parte de la cera termine desperdiciándose y no pueda recuperarse por el “efecto túnel”, que ocurre cuando la llama derrite únicamente la parte central de la vela, dejando los bordes intactos.

Frente a este problema, existe un truco casero que se volvió viral por su eficacia: envolver la parte superior de la vela con papel aluminio para distribuir mejor el calor y nivelar nuevamente la superficie.

Vela envuelta en papel aluminio Foto: Gemini IA

Este truco funciona porque el papel aluminio es utilizado como un reflector del calor. Al colocarlo alrededor de la parte superior de la vela, crea una especie de cámara que concentra la temperatura generada por la llama.

Gracias a este efecto, la cera endurecida que quedó adherida a los bordes comienza a derretirse de manera gradual hasta igualar el nivel con la parte central. Una vez que esto sucede, la vela vuelve a quemarse de forma uniforme y puede aprovecharse casi por completo.

Este método resulta especialmente útil en velas aromáticas dentro de frascos de vidrio, aunque también puede aplicarse en otros formatos similares.

Cómo hacer el truco del papel aluminio paso a paso

El procedimiento es simple y solo lleva unos minutos:

Cortá un trozo de papel aluminio.

Envolvé la parte superior del recipiente o de la vela formando una especie de cúpula.

Dejá una abertura de unos centímetros en el centro para que sobresalga la llama.

Encendé la vela y mantenela prendida entre 30 minutos y una hora, según la profundidad del túnel de cera.

Durante ese tiempo, el calor retenido irá derritiendo la cera de los costados hasta que toda la superficie quede pareja.

Vela envuelta en papel aluminio Foto: Gemini IA

Por qué aparece el “efecto túnel” en la vela

Como la cera no alcanza a derretirse de borde a borde, la llama continúa consumiendo únicamente el centro cada vez que se vuelve a encender. Con el tiempo, se forma un hueco cada vez más profundo que dificulta el encendido y desperdicia gran parte de la cera.

Por eso, se recomienda que la primera vez que se enciende una vela se deje arder el tiempo suficiente para que toda la capa superior se derrita de manera uniforme, una práctica que ayuda a evitar este problema desde el principio. Además del truco del papel aluminio, hay otros cuidados que pueden hacer que una vela dure más tiempo:

Recortar la mecha a unos 5 milímetros antes de cada uso.

Evitar corrientes de aire que hagan oscilar la llama.

No dejarla encendida durante más de cuatro horas seguidas.

Apagarla con un apagavelas o hundiendo la mecha en la cera para reducir el humo.

Con estos cuidados, la combustión será más uniforme y se aprovechará mejor toda la cera, evitando desperdicios y alargando la vida útil de la vela.