Súper resistente y fácil de mantener: guía práctica para cuidar una caléndula, la planta ideal para huertas y jardines

Caléndula. Foto Freepik

Lentamente el invierno va quedando atrás y la esencia de la primavera comienza a aparecer con brotes de hojas, flores y tallos.

Si sos de los que aman decorar la casa con flores de diferentes colores, existen plantas que se adaptan perfecto a las bajas temperaturas y son muy fáciles de cuidar. Este es el caso de la caléndula, ideales para quienes recién arrancan en el mundo de las plantas ya que no requieren grandes cuidados, solo sol pleno y riego moderado.

La caléndula es una flor ideal para la primavera. Foto: Unsplash.

Rústica, solar y muy fácil de cuidar

También llamada botón de oro o maravilla, la caléndula es una planta herbácea anual o perenne de corta duración. Mide entre 30 y 60 cm de altura, y destaca por sus llamativas flores amarillas o naranjas y sus múltiples usos medicinales y ornamentales.

Esta especie se consolida como una de las alternativas más elegidas por quienes buscan sumar color sin complicaciones.

Caléndula, flor. Foto: Freepik

Además de su valor ornamental, su presencia contribuye a generar entornos más biodiversos, ya que atrae insectos beneficiosos. Esto la convierte en una opción frecuente en huertas agroecológicas, donde se busca un equilibrio natural sin recurrir a productos químicos.

Guía rápida de riego para una caléndula

Esta especie soporta mejor la falta de agua gracias a sus raíces profundas por lo que debe regarse solo cuando notes la tierra seca.

En el caso de las macetas la tierra se seca antes, por lo que necesitará agua con mayor frecuencia, sobre todo si recibe sol directo.

Caléndula. Foto: Unsplash.

Es importante evitar mojar las hojas y las flores de la planta; Para ello, aplica el agua directamente sobre la base o el sustrato para prevenir la aparición de hongos.

Los cuidados básicos para mantener una caléndula saludable

Para mantener una caléndula saludable, hay que colocarla a pleno sol, regándola de forma moderada sin encharcar la tierra y usando un suelo con buen drenaje.

Otro cuidado importante a tener en cuenta es retirar las flores secas con frecuencia para estimular nuevos brotes y abonarla de vez en cuando en primavera y verano.

Es importante que esté siempre bajo el sol y se puede añadir un poco de compost o abono orgánico en primavera para impulsar el crecimiento de las flores.