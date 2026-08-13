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Rosario Central vs. Corinthians: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Rosario Central y Corinthians por la Copa Libertadores 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Rosario Central vs Corinthians por la Copa Libertadores.
Rosario Central vs Corinthians por la Copa Libertadores. Foto: Canal26.com
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Cuándo y dónde ver el partido entre Rosario Central y Corinthians por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Rosario Central vs. Corinthians, por Copa Libertadores 2026?

El partido se juega este Jueves, 13/08/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Gigante de Arroyito, ubicado en Rosario.

¿Por dónde ver en vivo Rosario Central vs. Corinthians, por Copa Libertadores 2026?

El encuentro entre Rosario Central y Corinthians se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Rosario Central vs. Corinthians, por Copa Libertadores 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Matonte, Andrés, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Rosario CentralCorinthiansCopa LibertadoresFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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