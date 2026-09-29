comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Libra: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 29 de septiembre de 2026

Revisa lo que el destino te depara en el amor, salud y dinero para Libra.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Libra, signo de Aire regido por Venus, recibe hoy 29 de septiembre de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Puede que tus temas de conversación tengan escaso interés, incluso para ti. Seguro que hablarás sobre trivialidades. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Libra en el amor hoy

Momentos tristes. Podrás contar con tu pareja, si es que la tienes, y con tus amigos en todo momento, no te dejarán solo.

Salud y energía de Libra este día 29 de septiembre de 2026

Tus malos hábitos alimenticios y tus horarios te pasarán factura. Intenta corregirlos de a poco. Posibles sobresaltos en estos días.

Horóscopo laboral de Libra para hoy

En cuestiones laborales y económicas vives un período muy activo donde aumenta tu compromiso en el trabajo. Paga las cuentas.

¿Cuáles son las fechas de Libra?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Libra?

Libra pertenece al elemento Aire.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Libra?

Libra es más compatible con Géminis, Acuario, Leo. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Libra?

El número de la suerte de Libra es el 6.

¿Cómo es la personalidad de Libra?

Libra es un signo diplomático, encantador y justo.

Librahoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Virgo:conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 29 de septiembre de 2026

    Virgo: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 29 de septiembre de 2026

  2. ¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Géminis para el 29 de septiembre de 2026

    ¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Géminis para el 29 de septiembre de 2026

  3. Horóscopo de Sagitario hoy:descubre lo que los astros tienen para ti este 29 de septiembre de 2026

    Horóscopo de Sagitario hoy: descubre lo que los astros tienen para ti este 29 de septiembre de 2026

  4. Horóscopo de hoy Acuario:las predicciones para este 29 de septiembre de 2026

    Horóscopo de hoy Acuario: las predicciones para este 29 de septiembre de 2026

  5. Horóscopo diario:las revelaciones para Capricornio este 29 de septiembre de 2026

    Horóscopo diario: las revelaciones para Capricornio este 29 de septiembre de 2026
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei encabeza la Argentina Week en París:buscará promover inversiones en sectores estratégicos y se reunirá con Emmanuel Macron

Javier Milei encabeza la Argentina Week en París: buscará promover inversiones en sectores estratégicos y se reunirá con Emmanuel Macron

La mesa política del Gobierno se reunirá este martes para tratar la interna y trazar la agenda parlamentaria

“Se defienden con hechos”:Milei intimó al Reino Unido por Malvinas y anunció un arbitraje internacional ante la explotación petrolera

Máximo Kirchner aseguró que Cristina tiene la voluntad de ser candidata a Presidente en las Elecciones de 2027

Economía

ANSES paga en octubre:las fechas clave para los DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

ANSES paga en octubre: las fechas clave para los DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

Pésimas noticias para los conductores en CABA:la infracción cotidiana que puede costar más de $1.700.000

El Riesgo País alcanzó su punto máximo en lo que va del año:el dólar oficial también marcó un nuevo récord

En plena suba del Riesgo País, el FMI revisa el acuerdo que habilitaría un desembolso de U$S900 millones para Argentina

Internacionales

Pagaba 500 euros, le subieron el alquiler a 1.650 y fue desalojada de la casa donde vivió 70 años:la historia de Maricarmen conmociona a España

Pagaba 500 euros, le subieron el alquiler a 1.650 y fue desalojada de la casa donde vivió 70 años: la historia de Maricarmen conmociona a España

Se buscan voluntarios para vivir gratis en las sierras españolas:un refugio de animales ofrece alojamiento a cambio de 24 horas semanales de trabajo

Guía rápida de las elecciones en Brasil 2026:cuándo son, qué se vota y qué proponen Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Se casaron, comenzó la fiesta y todo terminó en caos:una pelea familiar que incluyó golpes, un supuesto engaño y la intervención de la policía