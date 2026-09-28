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Pésimas noticias para los conductores en CABA: la infracción cotidiana que puede costar más de $1.700.000

Las multas de tránsito aumentaron en la Ciudad de Buenos Aires y una de las faltas más peligrosas puede generar una sanción millonaria. Cuál es la infracción, cómo se calcula el monto y dónde consultar las actas pendientes.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
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Multas de tránsito en CABA
Multas de tránsito en CABA Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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Circular por la Ciudad de Buenos Aires exige cada vez más atención. Además del riesgo que determinadas maniobras representan para conductores y peatones, cometer una infracción puede provocar un fuerte impacto económico. Con la actualización aplicada durante septiembre de 2026, algunas multas habituales superaron ampliamente los $200.000, mientras que las faltas más graves ya se acercan a los $5 millones.

Una de las conductas que recibe una de las sanciones más elevadas es cruzar un semáforo en rojo. Dependiendo de la gravedad, las circunstancias del hecho y la cantidad de Unidades Fijas aplicadas, la penalidad puede ubicarse entre $351.924 y $1.759.620.

El dato resulta especialmente importante porque todavía circulan valores correspondientes al período anterior. Hasta comienzos de septiembre, esta misma infracción podía costar entre $284.997 y $1.424.985. Sin embargo, esos importes quedaron desactualizados luego de la modificación de la Unidad Fija porteña.

Cuánto cuesta cruzar un semáforo en rojo en CABA

No respetar la luz roja no es considerado un descuido menor. Se trata de una conducta que puede desencadenar choques en intersecciones, atropellamientos y situaciones de extrema gravedad. Por ese motivo, el régimen de faltas porteño contempla una escala que puede ir de 300 a 1.500 Unidades Fijas.

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Multas de tránsito Foto: NA

Con la Unidad Fija establecida en $1.173,08, la multa actual puede comenzar en $351.924 y alcanzar los $1.759.620. El importe aplicable no necesariamente será igual en todos los casos, debido a que puede depender de la evaluación de la infracción, los antecedentes y la intervención del controlador de faltas.

Este nuevo cuadro representa una suba aproximada del 23,5% frente al valor previo. La UF pasó de $949,99 a $1.173,08 y, según la información publicada, permanecerá con ese valor hasta el 1 de marzo de 2027.

Qué es la Unidad Fija y por qué aumentan las multas

Las multas porteñas no poseen un monto invariable expresado únicamente en pesos. Cada infracción equivale a una determinada cantidad de Unidades Fijas, conocidas como UF. Para obtener el importe final, se multiplica la cantidad de unidades asignadas a la falta por el valor vigente de cada una.

En CABA, la referencia utilizada para establecer la UF está relacionada con el valor promedio de medio litro de nafta de mayor octanaje comercializada en la Ciudad. Su actualización se realiza por períodos semestrales, de acuerdo con el mecanismo previsto en el régimen de faltas.

Este sistema busca evitar que las sanciones pierdan peso económico con el paso del tiempo. Como consecuencia, cuando se modifica la UF, aumentan automáticamente los importes correspondientes a las diferentes infracciones, aunque la cantidad de unidades asignada a cada conducta se mantenga igual.

Las multas más caras de la Ciudad de Buenos Aires

Cruzar en rojo no es la infracción más costosa del esquema porteño. La sanción máxima corresponde a los casos más graves de exceso de velocidad, especialmente cuando un vehículo circula a más de 140 kilómetros por hora. La penalidad puede alcanzar las 4.000 UF, equivalentes a $4.692.320.

Controles de tránsito; multas. Foto: argentina.gob.ar

Otra conducta severamente castigada es circular con la patente adulterada, oculta o deliberadamente tapada para evitar los controles. La sanción puede llegar a $1.173.080, correspondiente a 1.000 UF.

Entre los valores orientativos difundidos para las principales faltas se encuentran:

  • Exceso extremo de velocidad: hasta $4.692.320.
  • Cruzar un semáforo en rojo: entre $351.924 y $1.759.620.
  • Conducir con alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes: entre $175.962 y $2.346.160.
  • Circular con la patente adulterada u oculta: hasta $1.173.080.
  • Circular sin la VTV correspondiente: $469.232.
  • Circular sin seguro: $351.924.
  • Estacionar en un lugar indebido: $117.308.

Cómo consultar si un conductor tiene multas pendientes

El Gobierno de la Ciudad dispone de una plataforma digital para consultar infracciones de tránsito y el puntaje correspondiente al sistema de scoring. La búsqueda puede realizarse con el DNI del conductor o con el dominio del vehículo.

Si existen actas pendientes, el sistema permite revisar su estado y descargar el comprobante para realizar el pago. En caso de no registrar infracciones vigentes, también es posible obtener el libre deuda. La consulta es gratuita y puede completarse de manera online.

Antes de realizar un descargo o solicitar una audiencia con un controlador, conviene revisar las condiciones del acta. El sitio oficial advierte que, al optar por una audiencia presencial o virtual, el conductor puede perder el beneficio del pago voluntario y deberá resolver las actas asociadas al documento o dominio consultado.

La actualización de los valores refuerza una advertencia concreta para quienes circulan a diario: una maniobra de pocos segundos puede generar una multa millonaria y, principalmente, poner en riesgo la vida de otras personas. Respetar los semáforos, las velocidades máximas y las normas de seguridad no solo permite evitar sanciones, sino también reducir las posibilidades de sufrir un siniestro vial.

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Equipo de Canal 26 enfocado en la información útil para el día a día en la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones. Leer bio

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