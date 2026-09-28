Se casaron, comenzó la fiesta y todo terminó en caos: una pelea familiar que incluyó golpes, un supuesto engaño y la intervención de la policía

La boda se celebró en una finca de Ourense y terminó con una pelea entre familiares y la intervención de la Guardia Civil.

Una boda celebrada el sábado 19 de septiembre en Gomesende, en la provincia española de Ourense, terminó muy lejos de la celebración romántica que habían imaginado los recién casados. Una discusión relacionada con dinero escaló hasta convertirse en una pelea entre familiares, con golpes, vajilla y cristalería rotas y la intervención de la Guardia Civil.

El festejo tuvo lugar en A Casa da Tulla, una casona del siglo XVII situada cerca de la frontera con Portugal. Allí se reunieron los familiares y amigos de una pareja formada por un hombre de Ramirás y una mujer de origen colombiano. Lo que comenzó como un banquete de boda terminó convertido en una escena que varios medios españoles compararon con una tragicomedia.

La Guardia Civil acudió al lugar para controlar el enfrentamiento, que dejó vajilla y cristalería rotas. Foto: Booking.

Una discusión por 40.000 euros terminó en una pelea familiar

Según la reconstrucción publicada por La Región, el conflicto comenzó durante el banquete cuando la recién casada reclamó a su marido 40.000 euros que, según su versión, correspondían a un supuesto acuerdo nupcial y debían salir de los regalos recibidos de los invitados.

El hombre se habría negado a entregarle el dinero y la discusión rápidamente involucró a otros integrantes de las dos familias. Los cruces verbales subieron de tono y terminaron en agresiones físicas, tirones de pelo y lanzamiento de elementos de la vajilla.

La propietaria del establecimiento explicó a El País que la pelea se produjo principalmente en la carpa y los jardines instalados para la celebración y que la casona histórica no sufrió daños. Sí quedaron rotos platos, vasos y otros elementos pertenecientes al servicio de catering.

La situación fue lo suficientemente grave como para que los responsables del lugar solicitaran la presencia de la Guardia Civil, que acudió durante la tarde del sábado para controlar el enfrentamiento.

El festejo reunió a los familiares de los recién casados, pero una discusión terminó escalando hasta los golpes. Foto: Acasadatulla.

La Guardia Civil intervino, pero no hubo denuncias

Los agentes lograron controlar la situación y separar a los involucrados. Sin embargo, el episodio no derivó en una denuncia formal.

Según confirmó una portavoz oficial de la Guardia Civil de Ourense a El País, una vez controlada la situación no se continuó con actuaciones porque ninguna de las personas afectadas presentó una denuncia. Los desperfectos serían solucionados entre los responsables.

De esta manera, el violento episodio quedó circunscripto a la propia celebración, aunque rápidamente comenzó a circular en medios y redes sociales por la particular sucesión de acontecimientos.

El escándalo que sumó una supuesta infidelidad

Pero la pelea familiar no fue el único episodio que convirtió a esta boda en noticia. Según las versiones difundidas por medios españoles, en medio del conflicto la novia habría mantenido un encuentro íntimo en uno de los baños del establecimiento con un joven que trabajaba en la organización del evento. El episodio habría sido descubierto durante el propio festejo y terminó profundizando la crisis entre los recién casados.

A partir de lo ocurrido, distintos medios informaron que la mujer habría manifestado su intención de divorciarse y que habría recurrido a un abogado para iniciar los trámites.

Sin embargo, la historia tuvo después una versión diferente por parte del novio. El hombre publicó un mensaje en redes sociales en el que negó el supuesto acuerdo de 40.000 euros y sostuvo que alguien estaba intentando perjudicarlo a él y a su familia. También reconoció que durante el banquete hubo peleas, aunque aseguró que algunos de los enfrentamientos ocurrieron fuera del recinto.

Una boda que terminó convertida en un insólito escándalo

El caso rápidamente llamó la atención por la insólita sucesión de episodios: una discusión por dinero, familiares enfrentados, platos y vasos rotos, la intervención de la Guardia Civil y una crisis matrimonial prácticamente inmediata.

Incluso uno de los hermanos de la novia habló públicamente sobre el episodio y aseguró que él mismo había lanzado parte de la vajilla durante la pelea. El testimonio fue difundido por el programa español Y ahora Sonsoles.

La Guardia Civil acudió al lugar para controlar el enfrentamiento, que dejó vajilla y cristalería rotas. Foto: Unsplash.

La celebración que debía marcar el comienzo de una nueva etapa terminó, así, con los protagonistas en el centro de una historia que parece salida de una película: una boda, 40.000 euros en discusión, una pelea entre familias y un escándalo que obligó a llamar a la Guardia Civil.

Y aunque algunos detalles continúan siendo versiones enfrentadas de los protagonistas, una cosa sí quedó confirmada: el “sí, quiero” de aquella boda terminó teniendo un final bastante menos romántico de lo esperado.