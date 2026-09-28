Se buscan voluntarios para vivir gratis en las sierras españolas: un refugio de animales ofrece alojamiento a cambio de 24 horas semanales de trabajo

Se buscan voluntarios para vivir gratis en las sierras españolas. Foto: Instagram santuario_dharma

En tiempos de hiperconectividad, notificaciones constantes y rutinas marcadas por las pantallas, cada vez más personas buscan experiencias que les permitan desconectarse del ritmo urbano. En España, una propuesta de voluntariado en plena naturaleza está despertando interés precisamente por ofrecer eso: una pausa del ruido cotidiano a cambio de trabajo comunitario y contacto directo con animales rescatados.

La iniciativa se desarrolla en el Santuario Dharma, un refugio ubicado en la Sierra de Gredos, entre las provincias de Toledo y Cáceres, muy cerca del río Tiétar. Allí conviven más de un centenar de animales de doce especies diferentes, desde perros y gatos hasta caballos, cabras, ocas, tortugas, cerdos vietnamitas e incluso una suricata, en un entorno rodeado de bosque y fauna silvestre.

Las tareas en el refugio: en qué consiste el trabajo de 24 horas semanales en las Sierras de Gredos

El compromiso exigido por el santuario es de 24 horas semanales, distribuidas en jornadas de cuatro horas diarias durante seis días, mientras que el séptimo día queda libre para descansar, recorrer la zona o realizar actividades personales. La rutina se divide en tres momentos.

El compromiso de voluntariado exigido por el Santuario Dharma es de 24 horas semanales. Foto: Instagram santuario_dharma

Tareas de la mañana

Abrir las casetas y recintos

Controlar su estado de salud

Distribuir el alimento

Limpiar los espacios donde viven

Realizar el recuento de los animales

Tareas de la tarde

Reforzar la alimentación de aquellos ejemplares que requieren cuidados especiales

Verificar que todos los bebederos permanezcan limpios y con agua suficiente

Tareas de la noche

Alimentar a perros y gatos

Asegurar que el resto de los animales quede protegido para pasar la noche

Además, quienes cuenten con las condiciones físicas necesarias pueden colaborar en tareas de mantenimiento e infraestructura, como la reparación de vallados, establos o diferentes áreas del refugio, un proyecto que continúa en crecimiento y desarrollo.

El perfil buscado: qué cualidades se necesitan para la atención de animales

Los responsables del Santuario Dharma buscan personas comprometidas, con sensibilidad hacia los animales y disposición para integrarse a una dinámica de vida comunitaria.

Uno de los requisitos centrales es respetar la filosofía vegana del proyecto. Durante la estancia no está permitido consumir productos de origen animal ni utilizarlos en otros aspectos de la vida cotidiana dentro del refugio.

Los responsables del Santuario Dharma buscan personas con sensibilidad hacia los animales. Foto: Instagram santuario_dharma

También se requiere ser mayor de edad, aunque los menores pueden participar con autorización de sus padres o tutores. Asimismo, se solicita un buen nivel de español y contar con medios para llegar hasta las instalaciones.

El santuario tampoco acepta voluntarios que viajen en pareja ni personas que quieran llevar mascotas propias. A esto se suma una estricta prohibición de fumar, vapear o consumir alcohol y otras drogas dentro del predio.

Sin embargo, la característica más valorada es la voluntad de mantener un vínculo a largo plazo con el proyecto. Según explican sus responsables, los voluntarios recurrentes logran conocer mejor a los animales y contribuir de forma más efectiva a sus necesidades diarias.

Qué incluye el beneficio de alojamiento gratis dentro del refugio

La propuesta está orientada a personas que buscan una experiencia de voluntariado rural sin afrontar grandes gastos de alojamiento o manutención. A cambio de colaborar con las tareas diarias del refugio, el Santuario Dharma ofrece:

Alojamiento en habitaciones compartidas

Pensión completa durante toda la estancia

Uso gratuito de lavandería

Acceso a internet

Transporte desde el punto de llegada acordado

La propuesta está orientada a personas que buscan una experiencia de voluntariado rural. Foto: Instagram santuario_dharma

Más allá de estos beneficios, quienes participan pasan a formar parte de una pequeña comunidad de voluntarios que comparte espacios, comidas y actividades cotidianas en torno al cuidado y bienestar de los animales.

Ubicación y entorno natural: las características de la Sierra de Gredos

El Santuario Dharma se encuentra en uno de los espacios naturales más atractivos del centro de España. Situado en plena Sierra de Gredos, en la frontera entre las provincias de Toledo y Cáceres, el refugio está rodeado de bosques, senderos y áreas de gran valor ecológico.

La cercanía del río Tiétar aporta un paisaje dominado por la vegetación autóctona y una importante biodiversidad. Para quienes participan del programa, el entorno constituye uno de los principales atractivos de la experiencia, ya que combina la tranquilidad de la vida rural con la posibilidad de convivir diariamente con animales rescatados y fauna silvestre.

El Santuario Dharma se encuentra en uno de los espacios naturales más atractivos del centro de España. Foto: Instagram santuario_dharma

Paso a paso: cómo enviar la solicitud para participar de la convocatoria

Las personas interesadas en sumarse al programa de voluntariado deben ingresar a la página oficial del Santuario Dharma y completar el formulario disponible en el apartado específico de voluntariado. El proceso contempla tres modalidades diferentes:

Larga estancia, destinada a quienes buscan un compromiso más prolongado. Corta estancia, pensada para voluntarios que desean participar durante algunos días o semanas. Visita al santuario, orientada a quienes quieren conocer el proyecto sin realizar tareas de trabajo.

Una vez enviada la solicitud, la organización evalúa cada caso y coordina los detalles logísticos con los postulantes seleccionados. Las personas que ya vivieron la experiencia coinciden en un punto: pasar una temporada entre bosques, animales rescatados y una comunidad comprometida con su cuidado es una vivencia difícil de olvidar.