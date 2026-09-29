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La mesa política del Gobierno se reunirá este martes para tratar la interna y trazar la agenda parlamentaria

Hay varios proyectos que están en pleno debate. Además del Presupuesto 2027, figuran la Carta Orgánica del Banco Central (que debe ser debatida en Diputados tras el cambio que tuvo en el Senado) y la Ley de Inocencia Fiscal II.

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Reunión de la mesa política del Gobierno.
Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia
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Como sucede cada martes, la mesa política del Gobierno tendrá su encuentro para dejar de lado diferencias de carácter interno y tratar de ordenar la agenda parlamentaria de La Libertad Avanza, que contiene varios ítems.

En los últimos días, Patricia Bullrich se dedicó a marcar distancia de varias decisiones del oficialismo. La senadora nacional criticó que el espacio libertario decida avanzar con juicios políticos a juezas con sentencias polémicas o con fallos que van a contramano de leyes que impulsó LLA, como el régimen penal juvenil.

Por si fuera poco, en X se quejó de un fallo de la Justicia contra periodistas, a contramano del presidente Javier Milei, quien celebró la determinación. Los gestos solo ayudaron a añadirle tensión al clima previo al conclave, sobre todo cuando en la última reunión todos los integrantes pidieron que las divergencias se conversen “puertas adentro”.

Para calmar aguas, el jefe de Estado sostuvo que su relación con la jefa del bloque violeta en la Cámara alta es “excelente” a pesar de tener “distintas miradas” sobre la gestión: “Juega a la mancha con los aviones, no hay que subestimarla”, aclaró.

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Bloque de LLA en el Senado. Foto: X @PatoBullrich

En declaraciones televisivas, sostuvo que la funcionaria está trabajando en conjunto con la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y con el asesor presidencial Santiago Caputo, en cada una de las mesas políticas que se organizan todas las semanas.

Al ser consultado sobre si llamaría a la senadora como su candidata a vicepresidenta aseguró que, para esa decisión, se “necesita tiempo” y remarcó que eso es parte de las negociaciones políticas que están trabajando también con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“Junto con mi hermana y con Santi (Caputo) son los que están haciendo la política de vuelta y hay que dejarlos trabajar tranquilos”, explicó el presidente.

La mesa política traza la agenda parlamentaria

En cuanto a la agenda parlamentaria, hay varios proyectos que están en pleno debate. Además del Presupuesto 2027, que tiene cierto consenso por parte de los gobernadores dialoguistas con la Casa Rosada, figuran la Carta Orgánica del Banco Central (que debe ser debatida en Diputados tras el cambio que tuvo en el Senado) y la Ley de Inocencia Fiscal II.

La reforma electoral todavía requiere de conversaciones entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los mandatarios. Hay varios dirigentes de peso que ya expresaron que requieren primarias para saldar discusiones territoriales, como sucede en la provincia de Tucumán.

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