En plena suba del Riesgo País, el FMI revisa el acuerdo que habilitaría un desembolso de U$S900 millones para Argentina

El FMI continúa en su visita a la Argentina: cuáles son las valoraciones del organismo ante las políticas económicas del país Foto: Cuenta de Twitter de Luis Caputo

La delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se encuentra en la República Argentina inició sus tareas en el país el pasado 21 de septiembre y, según fuentes del organismo, continúa en Buenos Aires para completar la auditoría.

Durante la estadía de la delegación del organismo en Buenos Aires se conocieron datos negativos como el aumento de la pobreza, el desplome de la industria y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Asimismo, los bonos operan en rojo y el riesgo país trepó este lunes al mayor nivel en lo que va del año al ubicarse cerca de los 650 puntos.

La delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se encuentra en la República Argentina inició sus tareas en el país el 21 de septiembre. Foto: REUTERS

¿Cómo fue el encuentro entre funcionarios del FMI y el Gobierno?

El cuerpo de técnicos del organismo multilateral que encabeza Joyce Wong pudo tomar contacto con el ministro de Economía, Luis Caputo, en las últimas horas luego del regreso del jefe del Palacio de Hacienda a Buenos Aires tras haber acompañado al presidente Javier Milei en la Asamblea de la ONU.

La revisión habilita un desembolso de US$900 millones, que compensará el pago de US$850 millones que la Argentina le realizó al FMI el último viernes.

Si bien se aguarda la confirmación oficial del cierre de la visita, el próximo jueves la vocera del organismo, Juliet Kozack, dará una nueva conferencia de prensa en Washington donde se espera que amplíe la información sobre el resultado de misión.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Foto: Noticias Argentinas

El staff tiene que redactar un reporte aprobando o reprobando el cumplimiento del programa, que luego es evaluado por el Directorio del FMI para que finalmente se giren los fondos.

En principio, no habría mayores inconvenientes para que los técnicos den el visto bueno, más allá de que la discusión por el nivel de tipo de cambio y la acumulación de reservas es uno de los puntos de disidencia.

Cómo sigue el calendario de pagos al FMI

Después del vencimiento de septiembre, la Argentina tendrá otros dos pagos al FMI antes de finalizar 2026. En noviembre deberá cancelar unos US$865 millones, mientras que en diciembre tendrá otro compromiso por aproximadamente US$340 millones.

La presión aumenta a partir de 2027. Según la información oficial, los compromisos con el organismo alcanzarán los US$7700 millones, mientras que están previstos desembolsos por unos US$1700 millones. De esta manera, la cancelación neta de deuda con el FMI rondaría los US$6000 millones.

Para 2028, los pagos netos estimados serían todavía mayores y alcanzarían los US$7800 millones.

Para 2028, los pagos netos de deuda estimados alcanzarían los US$7800 millones. Foto: NA.

La consultora 1816 advirtió que entre el Tesoro y el BCRA deberán afrontar US$27.800 millones en pagos a privados y al FMI, por lo que consideró relevante el nivel de reservas que quede acumulado hacia diciembre de 2027.

En paralelo, LCG señaló que el aumento de las tasas internacionales dificulta la posibilidad de que el Gobierno refinancie los vencimientos en el mercado de deuda. La consultora, sin embargo, no descartó una eventual renegociación con el FMI y planteó que un nuevo cronograma de pagos podría ser posible bajo determinadas condiciones económicas y políticas.