comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

En plena suba del Riesgo País, el FMI revisa el acuerdo que habilitaría un desembolso de U$S900 millones para Argentina

La misión del FMI avanza con la revisión del programa económico argentino, un paso clave para destrabar un desembolso de US$900 millones en un contexto marcado por la caída de la actividad y niveles máximos del indicador de JP Morgan.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El FMI continúa en su visita a la Argentina: cuáles son las valoraciones del organismo ante las políticas económicas del país
El FMI continúa en su visita a la Argentina: cuáles son las valoraciones del organismo ante las políticas económicas del país Foto: Cuenta de Twitter de Luis Caputo
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se encuentra en la República Argentina inició sus tareas en el país el pasado 21 de septiembre y, según fuentes del organismo, continúa en Buenos Aires para completar la auditoría.

Durante la estadía de la delegación del organismo en Buenos Aires se conocieron datos negativos como el aumento de la pobreza, el desplome de la industria y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Asimismo, los bonos operan en rojo y el riesgo país trepó este lunes al mayor nivel en lo que va del año al ubicarse cerca de los 650 puntos.

La delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se encuentra en la República Argentina inició sus tareas en el país el 21 de septiembre. Foto: REUTERS

¿Cómo fue el encuentro entre funcionarios del FMI y el Gobierno?

El cuerpo de técnicos del organismo multilateral que encabeza Joyce Wong pudo tomar contacto con el ministro de Economía, Luis Caputo, en las últimas horas luego del regreso del jefe del Palacio de Hacienda a Buenos Aires tras haber acompañado al presidente Javier Milei en la Asamblea de la ONU.

La revisión habilita un desembolso de US$900 millones, que compensará el pago de US$850 millones que la Argentina le realizó al FMI el último viernes.

Contenido Recomendado

Milei negó que haya una recesión, relativizó la suba de la desocupación y afirmó haber enfrentado “7 intentos de golpe de Estado” durante su gestión

Milei negó que haya una recesión, relativizó la suba de la desocupación y afirmó haber enfrentado “7 intentos de golpe de Estado” durante su gestión

El JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para la Argentina debido a la fuerte caída de la actividad en julio

El JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para la Argentina debido a la fuerte caída de la actividad en julio

Si bien se aguarda la confirmación oficial del cierre de la visita, el próximo jueves la vocera del organismo, Juliet Kozack, dará una nueva conferencia de prensa en Washington donde se espera que amplíe la información sobre el resultado de misión.

Kristalina Georgieva del FMI pidió a Argentina acumular más reservas
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Foto: Noticias Argentinas

El staff tiene que redactar un reporte aprobando o reprobando el cumplimiento del programa, que luego es evaluado por el Directorio del FMI para que finalmente se giren los fondos.

En principio, no habría mayores inconvenientes para que los técnicos den el visto bueno, más allá de que la discusión por el nivel de tipo de cambio y la acumulación de reservas es uno de los puntos de disidencia.

Cómo sigue el calendario de pagos al FMI

Después del vencimiento de septiembre, la Argentina tendrá otros dos pagos al FMI antes de finalizar 2026. En noviembre deberá cancelar unos US$865 millones, mientras que en diciembre tendrá otro compromiso por aproximadamente US$340 millones.

La presión aumenta a partir de 2027. Según la información oficial, los compromisos con el organismo alcanzarán los US$7700 millones, mientras que están previstos desembolsos por unos US$1700 millones. De esta manera, la cancelación neta de deuda con el FMI rondaría los US$6000 millones.

Para 2028, los pagos netos estimados serían todavía mayores y alcanzarían los US$7800 millones.

Para 2028, los pagos netos de deuda estimados alcanzarían los US$7800 millones. Foto: NA.

La consultora 1816 advirtió que entre el Tesoro y el BCRA deberán afrontar US$27.800 millones en pagos a privados y al FMI, por lo que consideró relevante el nivel de reservas que quede acumulado hacia diciembre de 2027.

En paralelo, LCG señaló que el aumento de las tasas internacionales dificulta la posibilidad de que el Gobierno refinancie los vencimientos en el mercado de deuda. La consultora, sin embargo, no descartó una eventual renegociación con el FMI y planteó que un nuevo cronograma de pagos podría ser posible bajo determinadas condiciones económicas y políticas.

Economía argentinaFMI Riesgo País
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Una reconocida empresa de electrodomésticos vendió su moderna planta en Pilar:se había inaugurado en 2022 y por la crisis tuvieron que cerrar

    Una reconocida empresa de electrodomésticos vendió su moderna planta en Pilar: se había inaugurado en 2022 y por la crisis tuvieron que cerrar

  2. Buscan voluntarios para vivir entre 4 y 12 meses en la Antártida:ofrecen sueldos de más de 115.000 dólares, alojamiento y alimentación diaria

    Buscan voluntarios para vivir entre 4 y 12 meses en la Antártida: ofrecen sueldos de más de 115.000 dólares, alojamiento y alimentación diaria

  3. ANSES cambia el bono de octubre para jubilados:quiénes cobran $70.000, quiénes reciben menos y el nuevo tope

    ANSES cambia el bono de octubre para jubilados: quiénes cobran $70.000, quiénes reciben menos y el nuevo tope

  4. Cuenta DNI:uno por uno, los descuentos que se pueden aprovechar este domingo 27 de septiembre y cómo conseguir hasta $18.000 de reintegro

    Cuenta DNI: uno por uno, los descuentos que se pueden aprovechar este domingo 27 de septiembre y cómo conseguir hasta $18.000 de reintegro

  5. ANSES cierra septiembre con pagos clave:quiénes cobran el 28, 29 y 30 según su prestación

    ANSES cierra septiembre con pagos clave: quiénes cobran el 28, 29 y 30 según su prestación
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Máximo Kirchner aseguró que Cristina tiene la voluntad de ser candidata a Presidente en las Elecciones de 2027

Máximo Kirchner aseguró que Cristina tiene la voluntad de ser candidata a Presidente en las Elecciones de 2027

El Gobierno prorrogó la concesión de Aeropuertos Argentina hasta 2049

Milei negó que haya una recesión, relativizó la suba de la desocupación y afirmó haber enfrentado “7 intentos de golpe de Estado” durante su gestión

Giro en la causa $LIBRA:la Justicia tomó una decisión sobre las declaraciones de Nadia Beller, expareja de Cerimedo

Economía

ANSES cambia el calendario en octubre 2026:cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

ANSES cambia el calendario en octubre 2026: cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

En medio de una fuerte suba del riesgo país, el FMI continúa la revisión del acuerdo en Argentina que habilitaría un nuevo desembolso de fondos

El JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para la Argentina debido a la fuerte caída de la actividad en julio

ANSES cierra septiembre con pagos clave:quiénes cobran el 28, 29 y 30 según su prestación

Internacionales

Así es Benín, el rival de Argentina para la despedida de Messi:15 millones de habitantes, 55 lenguas y un particular vínculo con el vudú

Así es Benín, el rival de Argentina para la despedida de Messi: 15 millones de habitantes, 55 lenguas y un particular vínculo con el vudú

Malvinas, polémica diplomática:un ministro chileno afirmó que Gran Bretaña ejerce soberanía desde hace 200 años

Colombia atraviesa una ola de violencia sin precedentes:“Quien no se someta va a terminar en una bolsa y muerto”

Reino Unido:la policía investiga un “incidente grave” cerca de una base militar utilizada por Estados Unidos