Horóscopo de hoy Tauro: las predicciones para este 14 de junio de 2026

En la astrología, Tauro está regido por Venus. Su elemento es el Tierra y la piedra que le corresponde energéticamente es Esmeralda. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 14 de junio de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Tauro en el amor hoy

Actuarás con mucha vehemencia en las relaciones de pareja, más si estamos hablando de una relación convencional.

Salud y energía de Tauro este día 14 de junio de 2026

El pasado es un gran maestro al que debe escucharse con atención si es que quieres aprender de tus errores. Así, evitarás problemas si miras hacia atrás.

Horóscopo laboral de Tauro para hoy

Mejor medir los aspectos positivos y negativos antes de hacer una apuesta fuerte de dinero. No conviene tomar decisiones apresuradas.

¿Cuáles son las fechas de Tauro? Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.

Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Tauro? Tauro pertenece al elemento Tierra.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.

Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.

Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.

Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.

Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Tauro? Tauro es más compatible con Virgo, Capricornio, Piscis. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Tauro? El número de la suerte de Tauro es el 6.