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Dura acusación de la UEFA contra la FIFA: “No puede seguir utilizando el fútbol para enriquecerse”

La fuerte polémica surgió después de que el ente presidido por Gianni Infantino presentara un plan para crear una nueva compañía encargada de administrar las operaciones comerciales de sus competencias más importantes, entre ellas, el Mundial.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin. Foto: Reuters (Lee Smith - Matteo Ciambelli)
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La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), presidida por Aleksander Čeferin, volvió a manifestar su rechazo al proyecto impulsado por la FIFA para incorporar inversores privados a la explotación comercial de sus principales competiciones, entre ellas la Copa del Mundo de 2030.

A través de un contundente comunicado, la entidad europea aseguró que mantiene conversaciones con distintas federaciones del continente y advirtió que existe una creciente oposición a la iniciativa promovida por el organismo que conduce Gianni Infantino.

Somos conscientes de que existe una oposición significativa y creciente al plan de la FIFA”, señaló la UEFA, que se posicionó una vez más como una de las voces más críticas frente a la propuesta.

La UEFA cuestionó el modelo económico que impulsa la FIFA

La entidad europea también apuntó contra la metodología utilizada por la FIFA para presentar el proyecto ante sus asociaciones miembro. “Nos enteramos de que la entidad fijó un plazo para que las federaciones respalden sus propuestas o, de lo contrario, se les retirará la propuesta de pago excepcional”, expresó el comunicado. A continuación, agregó con ironía: “Esto lo dice todo sobre este plan”.

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La UEFA rechazó el proyecto de la FIFA para incorporar inversores privados a la explotación comercial del Mundial. Foto: Reuters (Lee Smith)

La crítica más dura estuvo dirigida al trasfondo económico de la iniciativa. “La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos”, afirmó la UEFA, profundizando así las diferencias con la conducción de Infantino respecto del futuro comercial del fútbol internacional.

Pese a las objeciones, el organismo europeo también planteó una alternativa para el desarrollo de la actividad. “Es hora de dar prioridad a las federaciones, los clubes, las ligas, los jugadores y los aficionados”, concluyó el documento.

En qué consiste el proyecto FIFA Forward Enterprise

La polémica surgió luego de que la FIFA presentara esta semana a sus 211 asociaciones miembro un plan para crear una nueva compañía encargada de administrar las operaciones comerciales de sus competencias más importantes.

La sociedad propuesta llevaría el nombre de FIFA Forward Enterprise (FFE) y tendría bajo su órbita la explotación comercial de los Mundiales masculino y femenino, además del Mundial de Clubes. Según el proyecto, la FIFA buscará incorporar capitales privados con el objetivo de recaudar hasta 4.200 millones de dólares, sobre una valuación inicial estimada en 20.000 millones de dólares.

FIFA. Foto: Reuters.
La propuesta llevaría el nombre de FIFA Forward Enterprise (FFE) y tendría la explotación comercial de los Mundiales. Foto: Reuters.

Desde la entidad con sede en Zúrich remarcaron que, aun con la participación de inversores externos, conservarían el control exclusivo sobre el gobierno del fútbol mundial, el calendario internacional, las competiciones y todas las decisiones deportivas y reglamentarias.

Sin embargo, la propuesta ya encontró una fuerte resistencia en Europa, donde distintos dirigentes consideran que la apertura a capitales privados podría alterar el actual modelo de gestión de los activos más valiosos del fútbol y modificar la distribución de los recursos generados por las principales competencias de la FIFA.

Con posiciones cada vez más distantes entre ambas organizaciones, el debate sobre el futuro comercial de los Mundiales promete convertirse en uno de los principales focos de tensión dentro de la estructura del fútbol internacional en los próximos meses.

UEFAFIFAMundial
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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