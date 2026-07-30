Video aberrante: un enfermero fue filmado agrediendo a dos ancianas en un geriátrico de Mar del Plata

Enfermero maltratando a una anciana en un geriátrico Foto: Captura

Nicolás Gastón Cichero, un enfermero de un geriátrico de Mar del Plata, ubicado en la calle Funes 1700, fue descubierto maltratando a dos ancianas mientras les daba de comer en dicho establecimiento. El episodio quedó registrado en una cámara de seguridad del lugar a la que tuvieron acceso las autoridades.

Al cabo de unas horas de obtener la filmación, la encargada de la residencia para adultos mayores, revisó el material y comprobó las brutales agresiones por parte del empleado a las dos mujeres.

De inmediato, resolvieron echarlo y luego lo denunciaron en la Policía de la ciudad costera aportando el video de la cámara como prueba del hecho. En este momento, Cichero se encuentra imputado por el delito de “lesiones leves”.

Un enfermero maltrató a una anciana en un geriátrico de Mar del Plata Video: NA

Cuándo y cómo ocurrieron las agresiones en el geriátrico de Mar del Plata

Tal como se puede observar en el video de la cámara de seguridad, el hecho tuvo lugar este lunes 27 de julio pasadas las 19:00h. Al inicio de la filmación, el agresor se encuentra alimentando a dos mujeres en sillas de ruedas. Una de las ancianas intenta levantar la mano para servirse de la taza y el hombre le baja brutalmente el brazo hacia bajo.

En la filmación, se ver que luego, el sujeto golpea a la mujer con una cuchara y le provoca una herida en el labio. La mujer visiblemente dolorida se toma el rostro con las manos para aliviar la lesión. En tanto, el sujeto se levanta intempestivamente de su silla y se lleva a la mujer hacia otro lugar de la residencia geriátrica.

Las agresiones de Nicolás Gastón Cichero no habrían sido solamente físicas. Según indicó la agencia Noticias Argentina, el individuo también las insultaba y maltrataba verbalmente.

Allegados a las mujeres sostuvieron que el hombre les habría dicho “que les iba a romper la cabeza” y que se “murieran de una vez por todas”.

El segundo ataque en el geriátrico de Mar del Plata Foto: 0223

Asimismo, las autoridades del geriátrico de Mar del Plata, también aportó un segundo video en donde se puede ver al mismo sujeto ataca a una mujer, pero esta vez en el cuarto donde duermen los residentes. En la filmación, el sujeto le coloca la ropa de manera brusca y agresiva.

El caso está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Mar del Plata e intentarán, en las próximas horas, determinar si hubo más episodios de violencia perpetrados por Cichero contra las dos víctimas o con otros residentes en el geriátrico.