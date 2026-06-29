La megaobra que modernizará un circuito clave de Buenos Aires para 2027: alcanzará velocidades de más de 300 KM/H

La megaobra que modernizará un circuito clave de Buenos Aires para 2027. Foto: GCBA

Las obras de renovación integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez avanzan a ritmo sostenido y en línea con el cronograma previsto, en un proceso que ya empieza a mostrar la magnitud de una transformación histórica para el deporte motor en la Ciudad de Buenos Aires. Con un plazo estimado de 12 meses desde su inicio en enero de 2026, los trabajos buscan no solo modernizar un circuito emblemático, sino reposicionarlo como sede de competencias internacionales de primer nivel.

Obras en el Gálvez: un despliegue de gran escala en plena ejecución

El movimiento en el predio es constante y de gran escala: camiones, compactadores, excavadoras de gran porte y equipos topográficos trabajan de manera coordinada en distintos frentes, apoyados por equipos técnicos y operativos que supervisan cada etapa de la obra. El despliegue refleja la ambición de un proyecto que apunta a devolverle protagonismo global al histórico trazado porteño.

En las últimas semanas, las tareas se concentraron en una etapa clave de preparación estructural. Esto incluyó demoliciones, movimientos de suelo y la ejecución de nuevas bases, tanto en el sector de pista como en áreas de infraestructura edilicia, paddock y servicios. En particular, se avanzó en la adecuación del terreno destinado a futuras instalaciones, con excavaciones y acondicionamientos necesarios para las nuevas edificaciones dentro del circuito.

Las obras de renovación integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez avanzan a ritmo sostenido. Foto: GCBA

La pista, corazón del autódromo, atraviesa también una profunda transformación. Se llevaron adelante trabajos de demolición de pianos, eliminación de estructuras obsoletas, fresado de la capa asfáltica existente y retiro de defensas. A su vez, se realizaron importantes movimientos de suelo en sectores estratégicos, como la recta opuesta y el tramo comprendido entre las curvas 10 y 13, donde se proyecta un rediseño del trazado.

Nueva pista y estándares internacionales para recuperar competitividad

La nueva pista tendrá una extensión de 4,3 kilómetros, un ancho promedio de 14 metros y contará con 14 curvas. En la recta principal, se estima que los vehículos podrían superar los 300 km/h, un indicador del nivel de exigencia técnica y deportiva que se busca alcanzar. Estas características responden a estándares internacionales y son parte del objetivo de obtener la certificación Grado A, requisito indispensable para albergar las competencias más importantes del calendario mundial.

Uno de los aspectos técnicos más relevantes de esta etapa es la estabilización de suelos, una intervención clave para garantizar la resistencia y durabilidad de la futura pista. Este trabajo resulta fundamental para cumplir con las exigencias de seguridad y calidad que demandan las federaciones internacionales.

La nueva pista tendrá una extensión de 4,3 kilómetros y un ancho promedio de 14 metros. Foto: GCBA

El proyecto también contempla obras hidráulicas y de drenaje, esenciales para asegurar el correcto escurrimiento del agua y prevenir problemas estructurales a largo plazo. En este sentido, se avanzó en la apertura de zanjas y ramales pluviales en distintos sectores del predio.

MotoGP y el sueño del regreso de la Fórmula 1 a Buenos Aires

El avance de las obras fue supervisado recientemente por autoridades y referentes del automovilismo internacional. Entre ellos, el presidente de AUSA, Juan Pablo Fasanella; el CEO de MotoGP Sports Entertainment Group, Carmelo Ezpeleta; el director deportivo de la categoría, Carlos Ezpeleta; y Orlando Terranova, presidente del grupo promotor OSD. La presencia de estos actores refuerza la proyección internacional del proyecto.

El avance de las obras fue supervisado por autoridades y referentes del automovilismo internacional. Foto: GCBA

El renovado Autódromo Gálvez será escenario del MotoGP el próximo año, marcando el regreso de una de las competencias más importantes del motociclismo mundial a la Ciudad. Además, se proyecta avanzar en las gestiones para que la Fórmula 1 vuelva a Buenos Aires, un hito que no se concreta desde finales del siglo pasado.

De esta manera, de concretarse estos objetivos, la puesta en valor del autódromo no solo implicará un salto en términos deportivos, sino también un impacto económico y turístico significativo para la ciudad, consolidando al Gálvez como un polo de atracción internacional y recuperando su lugar en la historia grande del automovilismo.