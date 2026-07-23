Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Horóscopo de hoy Virgo: las predicciones para este 23 de julio de 2026

Las influencias astrales para Virgo durante esta jornada.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En la astrología, Virgo está regido por Mercurio. Su elemento es el Tierra y la piedra que le corresponde energéticamente es Zafiro. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 23 de julio de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Virgo en el amor hoy

Tu vida afectiva te resulta triste en este momento. Puede que se trate de una decepción amorosa. No desesperes, ya pasará.

Publicidad

Salud y energía de Virgo este día 23 de julio de 2026

Cuando conozcas la realidad, no trates de evadirla y esperar que todo se solucione solo. Afronta tus problemas de una vez y verás que todo es más fácil.

Horóscopo laboral de Virgo para hoy

Demoras en un asunto monetario. Momento excelente para darte a conocer así como a tus ideas.

¿Cuáles son las fechas de Virgo?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Virgo?

Virgo pertenece al elemento Tierra.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Virgo?

Virgo es más compatible con Tauro, Capricornio, Cáncer. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Virgo?

El número de la suerte de Virgo es el 5.

¿Cómo es la personalidad de Virgo?

Virgo es un signo analítico, perfeccionista y trabajador.

Virgohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Publicidad

Publicidad

Lo Ultimo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El intendente Leonardo Nardini dio inicio a las vacaciones de invierno en Malvinas Argentinas

El intendente Leonardo Nardini dio inicio a las vacaciones de invierno en Malvinas Argentinas

Axel Kicillof y Lucas Ghi inauguraron el nuevo Centro de Salud Papa Francisco en Castelar

Submarinos para la Armada Argentina:por qué los Scorpène franceses con apoyo de Brasil toman ventaja sobre el Tipo 209NG

El Gobierno delegó a Santa Fe la gestión de la Ruta Nacional A012:cuál es la importancia de este corredor clave

Economía

Aumenta el transporte público:cuánto costará el boleto de colectivos y subtes desde el 1 de agosto

Aumenta el transporte público: cuánto costará el boleto de colectivos y subtes desde el 1 de agosto

Cuánto cobra un empleado de McDonald’s, Burger King y Starbucks en julio 2026:guía completa de salarios

El Gobierno presentó un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal:“Tener dólares debajo del colchón es un muy mal negocio”

La actividad económica cayó 0,5% en mayo, pero volvió a tener un leve crecimiento interanual

Internacionales

“Benjamín Netanyahu es un criminal de guerra”

“Benjamín Netanyahu es un criminal de guerra”

El empleo juvenil, en crisis:los tres factores que afectan la entrada al mercado laboral a nivel global

La ciudad futurista de China donde el 98% de los vecinos ama su red de trenes y colectivos

Austria transformó la casa natal de Adolf Hitler en una comisaría para terminar con las peregrinaciones de nazis

Publicidad