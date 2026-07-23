Las mesas tradicionales no se usan más: la tendencia que suma espacio y es furor en 2026

Las mesas tradicionales pasaron de moda (Foto Gemini) Foto: Gemini

Durante años, la mesa de comedor fue el centro de la vida familiar: ahí se comía, se hacían tareas y hasta se trabajaba. Pero en 2026, esa postal cambió. En departamentos chicos y casas modernas, la tendencia es clara: las barras de cocina multifuncionales desplazaron a las mesas tradicionales y se convirtieron en el nuevo corazón del hogar.

Por qué las barras de cocina son furor en los hogares modernos

Los especialistas en decoración coinciden en que este tipo de diseño ofrece ventajas clave para la vida diaria. Ocupa menos espacio que una mesa común, genera sensación de amplitud, integra la cocina con el resto de la casa y puede usarse para comer, trabajar o estudiar. Además, aporta una estética moderna y minimalista.

La barra de cocina queda muy bien estéticamente (Foto Gemini) Foto: Gemini

En ambientes reducidos, la circulación se vuelve más cómoda y el espacio se aprovecha al máximo. Por eso, las barras dejaron de ser exclusivas de cocinas grandes o de estilo industrial y hoy aparecen en todo tipo de viviendas.

Diseños versátiles y soluciones para sumar funcionalidad

Los modelos más elegidos incorporan banquetas altas que se guardan debajo de la barra cuando no se usan, liberando espacio. Otros suman estantes o sectores de guardado, lo que aumenta la funcionalidad del ambiente.

La barra también favorece los encuentros informales: en vez de una mesa fija con lugares asignados, se crea un espacio dinámico y flexible para desayunos, comidas rápidas o reuniones cotidianas.

Cómo sumar una barra de cocina sin hacer grandes reformas

Una de las claves de esta tendencia es que no siempre hace falta una remodelación completa para incorporar una barra. Las alternativas más prácticas incluyen barras adosadas a una pared, islas con barra incorporada, mesadas extendidas para sumar asientos, barras de madera en cocinas integradas y modelos con espacio de guardado inferior.

La clave está en adaptar el diseño a las dimensiones del ambiente y a las necesidades de quienes viven en la casa.