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El intendente Leonardo Nardini dio inicio a las vacaciones de invierno en Malvinas Argentinas

El jefe comunal puso en marcha una semana de propuestas gratuitas y accesibles en cada rincón del distrito, convirtiendo a Malvinas en un escenario de inclusión y encuentro con alternativas culturales y recreativas para todas las familias malvinenses durante el receso invernal.

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El intendente Leonardo Nardini dio inicio a las vacaciones de invierno en Malvinas.
El intendente Leonardo Nardini dio inicio a las vacaciones de invierno en Malvinas. Foto: prensa.
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El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, dio inicio este miércoles a las actividades de vacaciones de invierno en el distrito, con la apertura oficial en la pista de carreras del Polideportivo Diego Armando Maradona, en Ing. Pablo Nogués. Allí, familias enteras disfrutaron de la adrenalina de las competencias y el entusiasmo de los más chicos.

El intendente Leonardo Nardini dio inicio a las vacaciones de invierno en Malvinas. Foto: prensa.

Más tarde, el jefe comunal acompañó el espectáculo de acrobacias inmersivas en el Polideportivo Braian Toledo de Los Polvorines, donde artistas, contorsionistas y acróbatas desplegaron un show vibrante que llenó de color y alegría la jornada.

“Hoy estamos muy contentos de dar inicio a las actividades por las vacaciones de invierno en todos los espacios deportivos de Malvinas, sumados al Auditorio Municipal. La familia tiene la posibilidad de disfrutar de una grilla completa de actividades, totalmente accesibles y a cero costo”, subrayó Nardini.

El intendente Leonardo Nardini dio inicio a las vacaciones de invierno en Malvinas. Foto: prensa.

Propuestas culturales y recreativas en Malvinas Argentinas

Durante toda la semana, del 22 al 29 de julio, los polideportivos de Malvinas Argentinas se convierten en escenarios de propuestas culturales y recreativas pensadas para que disfruten todos los chicos y chicas en periodo de receso escolar.

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El intendente Leonardo Nardini dio inicio a las vacaciones de invierno en Malvinas. Foto: prensa.

En Villa de Mayo, los más pequeños se adentran en un bosque encantado lleno de fantasía; en Tierras Altas, los inflables garantizan tardes de diversión; en Adolfo Sourdeaux, los dinosaurios y el planetario móvil invitan a viajar en el tiempo y explorar el origen del universo; mientras que en el Polideportivo CRIM, la tecnología se combina con el juego en la propuesta TecnoMalvinas.

El intendente Leonardo Nardini dio inicio a las vacaciones de invierno en Malvinas. Foto: prensa.

El Auditorio del Palacio Municipal, por su parte, se transformará en un espacio teatral con la obra “Vacaciones con León y sus Amigos”, que cada tarde reúne a cientos de familias en un espectáculo lleno de diversión y aventuras.

Malvinas Argentinas reafirma así su compromiso con la inclusión y la accesibilidad, ofreciendo actividades gratuitas y de calidad que convierten al distrito en un lugar de encuentro, juego y promoción cultural.

El intendente Leonardo Nardini dio inicio a las vacaciones de invierno en Malvinas. Foto: prensa.

“En un contexto socioeconómico difícil, donde muchas familias han perdido el trabajo o atraviesan deudas, estas políticas significan oportunidades y acompañamiento. El municipio tiene una mirada de apertura e inclusión, invirtiendo en propuestas para que las disfrute la mayoría”, concluyó el intendente.

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