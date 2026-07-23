El Gobierno busca frenar un fallo por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y evalúa recurrir a la Corte Suprema de EEUU

Sube el pasaje de Aerolíneas Argentinas Foto: Foto generada con IA

El frente judicial internacional volvió a encender las alarmas en el Gobierno tras la confirmación de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, que falló contra la Argentina en la demanda por la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral. La condena, originada en el laudo del CIADI por la expropiación concretada en 2008 sobre el Grupo Marsans y que hoy está en manos del fondo Titan Consortium 1 LLC, supera los US$ 390 millones más intereses y ante este escenario, la Procuración del Tesoro analiza a contrarreloj las vías legales para ganar tiempo, contener el impacto financiero y evitar que el acreedor avance de manera directa con medidas de embargo sobre bienes estatales en suelo estadounidense.

Dentro del abanico de recursos que tiene sobre la mesa la defensa argentina, las opciones apuntan a solicitar los siguientes frentes:

Una revisión ante el propio tribunal que dictó la sentencia

Pedir una evaluación con una integración más amplia de la Cámara

Recurrir de forma directa ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Sebastián Amerio, procurador general del Tesoro Foto: Prensa

De forma paralela, el objetivo prioritario del gobierno de Milei radica en obtener la suspensión cautelar de la ejecución del fallo mientras se sustancian estas apelaciones, buscando dilatar los plazos y contener una posible reacción en cadena de otros acreedores internacionales con laudos pendientes contra el país, como el caso de la constructora italiana Webuild.

Desde la Casa Rosada remarcaron que el fallo recae estrictamente sobre el Estado nacional y no sobre la operatividad de la aerolínea de bandera. Aunque en los pasillos oficiales no descartan de plano abrir eventuales instancias de negociación con el fondo litigante, en la mesa de legales priorizan afianzar una posición de fuerza en el expediente para evitar que la sentencia quede firme en el corto plazo.

La Justicia de EEUU le ordenó a la Argentina pagar más de 390 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas

La Cámara de Apelaciones de Washington falló en contra de la Argentina en el juicio que mantiene con el fondo buitre Titan Consortium por la expropiación de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas y ordenó el pago de una cifra millonaria.

De esta manera, el tribunal de Estados Unidos confirmó que el país deberá pagarle al fondo una suma superior a los 390 millones de dólares. “Esta decisión también reactiva el caso Webuild que estaba suspendido hasta que se decidiera el caso Aerolíneas”, indicó el director de Latam Advisors, Sebastián Maril. Cabe recordar que la demanda se originó en 2008 debido a la expropiación de la aerolínea de bandera.