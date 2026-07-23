Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

El Gobierno busca frenar un fallo por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y evalúa recurrir a la Corte Suprema de EEUU

Tras la confirmación de la Cámara de Apelaciones en Washington que dejó firme una condena superior a los US$ 390 millones a favor del fondo Titan, la Procuración del Tesoro traza la estrategia legal y el Ejecutivo evalúa pedir tanto revisiones de la sentencia como la suspensión de las ejecuciones para evitar eventuales embargos contra activos del Estado.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Sube el pasaje de Aerolíneas Argentinas
Sube el pasaje de Aerolíneas Argentinas Foto: Foto generada con IA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El frente judicial internacional volvió a encender las alarmas en el Gobierno tras la confirmación de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, que falló contra la Argentina en la demanda por la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral. La condena, originada en el laudo del CIADI por la expropiación concretada en 2008 sobre el Grupo Marsans y que hoy está en manos del fondo Titan Consortium 1 LLC, supera los US$ 390 millones más intereses y ante este escenario, la Procuración del Tesoro analiza a contrarreloj las vías legales para ganar tiempo, contener el impacto financiero y evitar que el acreedor avance de manera directa con medidas de embargo sobre bienes estatales en suelo estadounidense.

Dentro del abanico de recursos que tiene sobre la mesa la defensa argentina, las opciones apuntan a solicitar los siguientes frentes:

  • Una revisión ante el propio tribunal que dictó la sentencia
  • Pedir una evaluación con una integración más amplia de la Cámara
  • Recurrir de forma directa ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Sebastián Amerio.
Sebastián Amerio, procurador general del Tesoro Foto: Prensa

De forma paralela, el objetivo prioritario del gobierno de Milei radica en obtener la suspensión cautelar de la ejecución del fallo mientras se sustancian estas apelaciones, buscando dilatar los plazos y contener una posible reacción en cadena de otros acreedores internacionales con laudos pendientes contra el país, como el caso de la constructora italiana Webuild.

Desde la Casa Rosada remarcaron que el fallo recae estrictamente sobre el Estado nacional y no sobre la operatividad de la aerolínea de bandera. Aunque en los pasillos oficiales no descartan de plano abrir eventuales instancias de negociación con el fondo litigante, en la mesa de legales priorizan afianzar una posición de fuerza en el expediente para evitar que la sentencia quede firme en el corto plazo.

Contenido Recomendado

El Gobierno delegó a Santa Fe la gestión de la Ruta Nacional A012:cuál es la importancia de este corredor clave

El Gobierno delegó a Santa Fe la gestión de la Ruta Nacional A012: cuál es la importancia de este corredor clave

El Gobierno reunió a su mesa política para definir la agenda legislativa:las reformas que busca aprobar tras el receso invernal

El Gobierno reunió a su mesa política para definir la agenda legislativa: las reformas que busca aprobar tras el receso invernal

La Justicia de EEUU le ordenó a la Argentina pagar más de 390 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas

La Cámara de Apelaciones de Washington falló en contra de la Argentina en el juicio que mantiene con el fondo buitre Titan Consortium por la expropiación de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas y ordenó el pago de una cifra millonaria.

De esta manera, el tribunal de Estados Unidos confirmó que el país deberá pagarle al fondo una suma superior a los 390 millones de dólares. “Esta decisión también reactiva el caso Webuild que estaba suspendido hasta que se decidiera el caso Aerolíneas”, indicó el director de Latam Advisors, Sebastián Maril. Cabe recordar que la demanda se originó en 2008 debido a la expropiación de la aerolínea de bandera.

GobiernoAerolíneas ArgentinasCorte Suprema de Estados Unidos
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Submarinos para la Armada Argentina:por qué los Scorpène franceses con apoyo de Brasil toman ventaja sobre el Tipo 209NG

    Submarinos para la Armada Argentina: por qué los Scorpène franceses con apoyo de Brasil toman ventaja sobre el Tipo 209NG

  2. Uno por uno, los puntos más relevantes del proyecto para cobrar salud y educación pública a extranjeros sin residencia en Argentina

    Uno por uno, los puntos más relevantes del proyecto para cobrar salud y educación pública a extranjeros sin residencia en Argentina

  3. “Basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian”:la polémica iniciativa del libertario Agustín Romo

    “Basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian”: la polémica iniciativa del libertario Agustín Romo

  4. San Vicente presentó Distrito Laguna:el plan que busca convertir a la ciudad en un nuevo polo ambiental, turístico y productivo de la Provincia

    San Vicente presentó Distrito Laguna: el plan que busca convertir a la ciudad en un nuevo polo ambiental, turístico y productivo de la Provincia

  5. Marcha Federal Universitaria:los detalles de la pérdida adquisitiva de las universidades en medio del ajuste del Gobierno

    Marcha Federal Universitaria: los detalles de la pérdida adquisitiva de las universidades en medio del ajuste del Gobierno

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Uno por uno, los puntos más relevantes del proyecto para cobrar salud y educación pública a extranjeros sin residencia en Argentina

Uno por uno, los puntos más relevantes del proyecto para cobrar salud y educación pública a extranjeros sin residencia en Argentina

El Gobierno busca frenar un fallo por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y evalúa recurrir a la Corte Suprema de EEUU

El intendente Leonardo Nardini dio inicio a las vacaciones de invierno en Malvinas Argentinas

Axel Kicillof y Lucas Ghi inauguraron el nuevo Centro de Salud Papa Francisco en Castelar

Economía

Aumenta el transporte público:cuánto costará el boleto de colectivos y subtes desde el 1 de agosto

Aumenta el transporte público: cuánto costará el boleto de colectivos y subtes desde el 1 de agosto

Cuánto cobra un empleado de McDonald’s, Burger King y Starbucks en julio 2026:guía completa de salarios

El Gobierno presentó un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal:“Tener dólares debajo del colchón es un muy mal negocio”

La actividad económica cayó 0,5% en mayo, pero volvió a tener un leve crecimiento interanual

Internacionales

“Benjamín Netanyahu es un criminal de guerra”

“Benjamín Netanyahu es un criminal de guerra”

El empleo juvenil, en crisis:los tres factores que afectan la entrada al mercado laboral a nivel global

La ciudad futurista de China donde el 98% de los vecinos ama su red de trenes y colectivos

Austria transformó la casa natal de Adolf Hitler en una comisaría para terminar con las peregrinaciones de nazis

Publicidad