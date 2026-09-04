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Milei anunció por cadena nacional un paquete de medidas y sanciones para frenar la explotación petrolera en Malvinas

Milei brindó un mensaje al país para detallar la respuesta del Estado ante el inminente inicio de la explotación británica de crudo en el Atlántico Sur. El mandatario confirmó la firma de decretos para bloquear la operación de esas firmas, el envío de una ley al Congreso y la construcción de un polo logístico en Tierra del Fuego.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Cadena nacional de Javier Milei sobre la cuestión Malvinas.
Cadena nacional de Javier Milei sobre la cuestión Malvinas. Foto: Captura
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Javier Milei utilizó la cadena nacional de este jueves para anunciar un paquete de acciones directas frente a la ocupación del Reino Unido en las Islas Malvinas. El jefe de Estado centró su discurso en la amenaza urgente que representa el proyecto “Sea Lion”, una iniciativa extranjera que busca iniciar la extracción petrolera offshore en el Atlántico Sur durante los próximos meses.

Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, advirtió Milei tras definir a la defensa de los recursos naturales como una prioridad absoluta de supervivencia nacional.

Las medidas concretas del Gobierno por Malvinas

Para frenar el avance unilateral, el presidente enumeró tres herramientas de ejecución inmediata orientadas a disuadir a los actores privados y estatales:

  • Decreto de sanciones a petroleras: el Gobierno dispuso la reglamentación para acelerar los castigos previstos en la Ley 26.659 contra las compañías involucradas en la extracción de crudo sin autorización. La norma inhabilita a operar en territorio argentino a las firmas participantes y a sus proveedores, y suma declaraciones juradas obligatorias en trámites de hidrocarburos y del RIGI para bloquear negocios paralelos.
  • Base Naval en Tierra del Fuego: a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Ejecutivo ampliará el presupuesto del Ministerio de Defensa para construir una base naval integrada. El objetivo oficial es consolidar a la Argentina como el principal polo logístico del Atlántico Sur y proyectar mayor control territorial.
  • Ley de Defensa de la Soberanía Nacional: enviará al Congreso un proyecto con carácter urgente para endurecer las penas económicas, habilitar juicios en ausencia para los infractores y crear el Consejo de Seguridad Nacional. Este nuevo órgano articulará políticas de defensa entre Cancillería, las Fuerzas Armadas, el sistema de Inteligencia y el Ministerio de Economía.

Milei enmarcó estas decisiones en un contexto global que evaluó como favorable para la Argentina. En ese pasaje, aludió a la reciente postura de Donald Trump y la voluntad de Estados Unidos de revisar su apoyo histórico al Reino Unido, escenario que el presidente argentino vinculó con el nuevo rol estratégico del país como socio confiable de Occidente.

En el tramo final del discurso, exigió el acompañamiento de todo el arco dirigencial y de la oposición. “Podemos discutir mis formas, podemos estar en desacuerdo sobre la política fiscal o cambiaria, pero este tema demanda una pausa, demanda que hagamos nuestras armas a un lado y mostremos un frente unido ante el mundo”, sentenció.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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