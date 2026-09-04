comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El contundente ultimátum de Milei a las empresas que operen en Malvinas: “No se pueden hacer las dos cosas”

El presidente anunció un bloqueo total para las compañías que extraigan crudo en las islas bajo autorización británica y advirtió que deberán elegir entre “una apuesta ilegal o un país soberano”. Además, confirmó por DNU la creación de una base naval en Tierra del Fuego.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cadena nacional de Javier Milei.
Cadena nacional de Javier Milei. Foto: X @OPRArgentina
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El presidente Javier Milei endureció su postura frente a la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y lanzó una advertencia directa al sector corporativo internacional. Durante la cadena nacional, detalló el paquete de sanciones económicas, diplomáticas y judiciales diseñado para asfixiar los proyectos petroleros británicos en el Mar Argentino.

Con el foco puesto en disuadir a los actores privados, Milei dejó una de las frases más filosas de su discurso y planteó una encrucijada comercial ineludible para las firmas multinacionales. “Quienes operan en nuestras Islas a espaldas del gobierno argentino, tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas”, sentenció.

Inhabilitación total y las 180 advertencias previas que realizó Cancillería

Para ejecutar este bloqueo, el Ejecutivo dispuso la firma de un decreto que dota de mayor celeridad a los castigos previstos en la Ley 26.659. La normativa inhabilitará de forma automática para operar en territorio argentino a toda empresa involucrada, de manera directa o indirecta, en proyectos dentro de las islas sin el aval de la República Argentina.

El peso de la ley no solo recaerá sobre las corporaciones principales: Milei aclaró que fortalecerán los mecanismos de intercambio de información para que las sanciones alcancen también a los accionistas, directores y proveedores de estas iniciativas.

Contenido Recomendado

Así fue la reacción de la prensa británica tras la cadena nacional de Milei por Malvinas:“Es algo del pasado”

Así fue la reacción de la prensa británica tras la cadena nacional de Milei por Malvinas: “Es algo del pasado”

Milei anunció por cadena nacional un paquete de medidas y sanciones para frenar la explotación petrolera en Malvinas

Milei anunció por cadena nacional un paquete de medidas y sanciones para frenar la explotación petrolera en Malvinas

Como paso previo a esta embestida legal, reveló que el área de Cancillería a cargo de Pablo Quirno ya despachó cerca de 180 notas de desaliento dirigidas a empresas y a más de 29 países con intereses o participación en el archipiélago usurpado.

La nueva base naval en Tierra del Fuego que anunció Milei

Más allá del frente económico, Milei confirmó una jugada estratégica en el plano de la defensa territorial. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Gobierno ampliará de forma inmediata los recursos del Ministerio de Defensa con un objetivo prioritario: construir una base naval integrada en el extremo sur del país.

Esta instalación militar, ubicada en Tierra del Fuego, busca incrementar las capacidades de telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas y transformar a la Argentina en el “polo logístico más importante del Atlántico Sur”. Según las palabras del propio Milei, la obra resulta una pieza fundamental para garantizar la proyección geopolítica nacional en las próximas décadas.

Javier MileiGobiernoIslas Malvinas
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Así fue la reacción de la prensa británica tras la cadena nacional de Milei por Malvinas:“Es algo del pasado”

    Así fue la reacción de la prensa británica tras la cadena nacional de Milei por Malvinas: “Es algo del pasado”

  2. Milei anunció por cadena nacional un paquete de medidas y sanciones para frenar la explotación petrolera en Malvinas

    Milei anunció por cadena nacional un paquete de medidas y sanciones para frenar la explotación petrolera en Malvinas

  3. Qué es Sea Lion, el megaproyecto petrolero en las Islas Malvinas:inversión, reservas y más de 60 pozos proyectados

    Qué es Sea Lion, el megaproyecto petrolero en las Islas Malvinas: inversión, reservas y más de 60 pozos proyectados

  4. El furcio de Javier Milei en pleno discurso en Chile:“Nunca nuestro modelo funcionó”

    El furcio de Javier Milei en pleno discurso en Chile: “Nunca nuestro modelo funcionó”

  5. Petróleo en Malvinas:compraron una nueva plataforma y preparan obras para un boom histórico

    Petróleo en Malvinas: compraron una nueva plataforma y preparan obras para un boom histórico
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Así fue la reacción de la prensa británica tras la cadena nacional de Milei por Malvinas:“Es algo del pasado”

Así fue la reacción de la prensa británica tras la cadena nacional de Milei por Malvinas: “Es algo del pasado”

El contundente ultimátum de Milei a las empresas que operen en Malvinas:“No se pueden hacer las dos cosas”

Milei anunció por cadena nacional un paquete de medidas y sanciones para frenar la explotación petrolera en Malvinas

Qué es Sea Lion, el megaproyecto petrolero en las Islas Malvinas:inversión, reservas y más de 60 pozos proyectados

Economía

Se declaró en quiebra la dueña de una reconocida empresa de electrodomésticos:cerró 20 sucursales

Se declaró en quiebra la dueña de una reconocida empresa de electrodomésticos: cerró 20 sucursales

Facundo Tignanelli y Guido Lorenzino presentaron iniciativas para proteger a las familias del sobreendeudamiento

Cuenta DNI en septiembre 2026:todos los descuentos, topes y la nueva promoción estrella

El vicepresidente del Banco Central respaldó la reforma de la carta orgánica y aseguró que la morosidad está bajando

Internacionales

Buscan voluntarios para cumplir con solo 3 horas diarias de trabajo:brindan alojamiento gratis y 2 días libres en un hermoso destino de España

Buscan voluntarios para cumplir con solo 3 horas diarias de trabajo: brindan alojamiento gratis y 2 días libres en un hermoso destino de España

Ofrecen viviendas subsidiadas para mayores de 55 años:quiénes pueden acceder hoy a uno de los 83 apartamentos en el Bronx

¿Cómo fue el megaoperativo en Florida donde rescataron a 163 menores víctimas de trata?

Tiroteo entre agentes secretos y militares ucranianos en Kiev:hubo tres heridos, varios detenidos y desató la furia de Zelenski